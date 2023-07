TTI Success Insights cuenta con especialistas en herramientas para la retención del talento

En el competitivo mundo empresarial actual, la pertinencia de los especialistas en retención de talento es indiscutible. Es por ello que TTI Success Insights España pone a disposición soluciones profesionales para ofrecer aquellas empresas que buscan mantener y maximizar el potencial de su fuerza laboral.

Su objetivo es mejorar la eficiencia organizacional, fomentar la satisfacción de los empleados y asegurar que cada individuo pueda alcanzar su máximo rendimiento, a la vez que incrementan los resultados positivos de las organizaciones con las que colaboran.

Soluciones de gestión de talento basadas en evaluaciones multiciencia de alta calidad TTI Success Insights España es una empresa líder en la industria de la gestión de talento humano y se caracteriza por implementar y desarrollar soluciones en torno a la cultura laboral, mejorando la productividad de más de 100.000 empresas en 90 países. Con más de 30 años de experiencia, es la primera compañía en el mundo en crear evaluaciones multiciencia, desarrollando herramientas precisas que miden las cinco ciencias de la gestión del talento: comportamiento, motivación, competencias, habilidades e inteligencia emocional. Además, proporciona a las empresas la oportunidad de gestionar correctamente el talento humano, ofreciendo una comprensión más profunda de las personas para los procesos de selección, liderazgo, desarrollo, formación y coaching.

Como líderes del mercado, la compañía cuenta con una base de clientes compuesta por empresas pertenecientes a la prestigiosa lista Fortune 1000, aspecto que demuestra la confianza y el reconocimiento que han adquirido a nivel global. TTI Success Insights España se respalda con cuatro patentes, incluyendo una para investigación cerebral, validando sus evaluaciones de autoinforme y se distingue también por su constante innovación en investigaciones sobre mentalidad, comportamientos, inteligencia emocional, habilidades y relaciones. Además, sus resultados se materializan en la publicación de manuales, revistas e informes científicos en el campo de la evaluación del talento.

Un importante aliado para impulsar la eficiencia y el crecimiento de las compañías TTI Success Insights ha revolucionado la industria de la gestión del talento durante más de tres décadas, centrándose en la contratación, retención, desarrollo y gestión del mejor talento global. TTI Success Insights cree que todos tienen talentos y habilidades únicos que pueden no ser conscientes. Su objetivo es descubrir y aprovechar estos talentos a través de la ciencia. Para ello, su modelo "The Science of Self" se centra en cinco dimensiones del talento, cada una basada en una teoría sólida, que mide diferentes aspectos de la persona.

Además, la compañía se guía por una filosofía orientada al servicio de su red, usuarios finales, colaboradores y la comunidad, demostrando creatividad, pasión y un compromiso constante con el aprendizaje. Este enfoque holístico ha hecho de TT SI un líder en su campo, proporcionando las soluciones más avanzadas de gestión de talento en todo el mundo.