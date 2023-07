OK Properties Socimi compra la sede de TUI en España

El inmueble de 3.586 metros cuadrados está situado en el Parc Bit de Palma OK Properties Socimi ha adquirido el edificio de oficinas que actualmente alberga la sede de TUI en España. Este inmueble, situado en el Parc Bit de Palma, cuenta con una superficie construida de 3.586 metros cuadrados. La operación ha sido financiada al 60% con fondos propios y el 40% a través de una financiación adhoc con Abanca.

El activo inmobiliario, construido en 2009, se encuentra en perfecto estado de conservación. Está distribuido en tres plantas y dispone también de un parking subterráneo con 18 plazas. Desde 2016 acoge la sede central en España de TUI, uno de los principales grupos turísticos a nivel mundial.

Situado a menos de 7 kilómetros del centro de la capital balear y a solo 1 kilómetro de la Universitat de les Illes Balears (UIB), el inmueble se encuentra en el Parc Bit, el destacado parque empresarial tecnológico que alberga a las principales empresas del sector en las islas. Además de tener una excelente conectividad mediante transporte público, el parque ofrece más de 1.200 plazas de aparcamiento gratuito y 12 puntos de carga de vehículos eléctricos.

El edificio adquirido se distingue por su diseño moderno, que combina la tecnología y el respeto por el medioambiente, apostando por la sostenibilidad.

El Consejero Delegado de la sociedad de inversiones, Othman Ktiri, ha destacado que en "OK Properties Socimi contamos con una amplia experiencia en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios, especialmente en el ámbito industrial y logístico, incluyendo edificios singulares de oficinas. Nos complace añadir a nuestro portfolio, esta moderna propiedad ubicada en un enclave privilegiado como el Parc Bit. El edificio, alquilado por la prestigiosa empresa turística TUI como su sede nacional en España, ofrece una gran versatilidad adaptada a las nuevas tendencias laborales, brindando confort y conectividad a su equipo".

OK Properties Socimi es una sociedad de inversión inmobiliaria constituida en 2022 y cotizada en Euronext París desde 2023. La actividad principal de la sociedad es la adquisición y gestión de activos inmobiliarios ubicados principalmente en Baleares para su arrendamiento de forma rentable, eficaz y sostenible.