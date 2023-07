Vacaciones felices para un perro o gato. ¿Hospedar a un peludo con un cuidador personal o en una residencia tradicional?

Con la llegada del verano, muchas familias deciden tomarse vacaciones en destinos alejados y por un largo período de tiempo, razón por la cual se ven imposibilitadas de llevar consigo a sus animales de compañía. Ante esta situación, muchas personas optan por sitios de hospedaje para perros y gatos como las residencias tradicionales, en las cuales no consideran algunos factores importantes para el bienestar de las mascotas. En este marco, una de las mejores alternativas de hospedaje canino en España es El Perro Feliz, firma que ofrece los últimos cupos de reserva de la temporada en sus franquicias en Madrid, Sevilla y Barcelona.

¿Por qué elegir el servicio de hospedaje canino de El Perro Feliz? La temporada estival es uno de los momentos del año más importantes para las personas, ya que se trata de un período en el que es posible disfrutar del tiempo libre, sin tener que preocuparse por la rutina. No obstante, una de las principales inquietudes que surgen durante esta época de vacaciones es el cuidado de los animales de compañía.

Para ello, El Perro Feliz es una empresa que brinda un servicio de hospedaje canino personalizado, a través del cual los cuidadores de mascotas profesionales de la firma reciben a los perros en su propio domicilio, ofreciéndoles todas las comodidades y el calor propio del hogar durante la ausencia de sus dueños.

En este sentido, este servicio de alojamiento de perros no solo incluye la recogida y entrega del animal a domicilio, sino que evita ciertas prácticas comunes en las residencias tradicionales que pueden generar estrés y ansiedad en las mascotas, como el uso de jaulas, el hacinamiento y la falta de cariño y calor humano, entre otras.

Alojamiento de perros 5 estrellas en las principales ciudades de España Con formación en primeros auxilios, seguridad en el trabajo y cuidado de animales de compañía, los profesionales de El Perro Feliz garantizan el bienestar de los perros y gatos de sus clientes durante su período de hospedaje, mediante un servicio integral y exclusivo que cuenta con todos los requisitos legales para desempeñar esta actividad. En este marco, todas las reservas que se realizan cuentan con la protección de un seguro con cobertura por responsabilidad civil y emergencias veterinarias.

Por otro lado, durante la estancia del animal en el hogar del cuidador, los dueños recibirán fotos, vídeos e incluso videollamadas para estar al tanto del estado de su mascota.

Por lo tanto, quienes estén interesados en reservar un hospedaje en cualquiera de las franquicias de El Perro Feliz pueden hacerlo de forma online en la web de la El Perro Feliz con un descuento especial de 5 euros utilizando el cupón promocional #ELCALORDEUNHOGAR; además, al efectuar su reserva, recibirán de regalo el Ebook '10 claves para educar correctamente a tu perro'.