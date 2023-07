Javi Medina publica su nuevo single, 'Sale El Sol En El Bajo A'

¿Por qué no una vuelta al 2011? Desde ese año que salió a la luz esta canción hasta ahora suma más de 20.000.000 millones de plays en la totalidad de las plataformas digitales. Desde Aldeskuido hasta Javi Medina, el madrileño ha sorprendido por su gran virtud tanto como intérprete como compositor.

En esta ocasión Javi Medina quiere rememorar la vuelta de esta canción con la colaboración de El Duende Callejero, un joven y fresco grupo de flamenco fusión, formado por un conjunto de amigos de El Carpio (Córdoba). El Duende es justo lo que era Aldeskuido un grupo de amigos que sin más pretensión se juntaban para hacer lo que más le gustaba, pasarlo bien haciendo música. La verdad más verdadera. El tema guarda la misma esencia melódica que en 2011 solo que en esta ocasión tiene la sensibilidad de la producción de Alvaro Llanos.

“Sale el Sol En El Bajo A" es una de las canciones más bonitas y románticas de la historia de la rumba en España. Mucho flamenco, una composición que recuerda a los viejos cantautores y el toque de rumba garrapatera que aporta la exquisita colaboración de los chicos de El Duende Callejero. Disponible en las principales plataformas digitales desde el 30 de junio.

Javi Medina es un músico, compositor, intérprete y productor nacido en el municipio madrileño de Leganés. A la temprana edad de los 16 años descubrió a su fiel compañera la guitarra, con la que compartiría a partir de entonces sus juergas y también sus penas.

En 2009 junto con su grupo Aldeskuido graba su primer disco de estudio "Bailaré con quien me trajo al baile" que los situaría como la banda del momento, actuando en más de 60 fechas por toda España y posicionando el disco entre los más vendidos del país. Este éxito continuó hasta el año 2015, con tres discos de estudio, momento en el cual Javi decide explotar su creatividad también en otros proyectos, trabajando como productor y compositor para diferentes proyectos.

Solo es el primer proyecto en solitario de Javi Medina, el cual verá la luz a primeros de septiembre, producido por Tino Di Geraldo (Camarón, Luz Casal, El Bicho, Estopa...) donde el artista nos desvela su lado más profundo y sincero, acompañándose de unas colaboraciones de lujo y un elenco de músicos que no dejarán a nadie indiferente.

