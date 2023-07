¿Cómo elegir las gafas progresivas adecuadas para ti?

Las gafas progresivas suponen un alivio para quienes necesitan corregir la visión tanto de cerca como de lejos. En nuestro país, donde más de la mitad de la población precisa de algún artilugio para optimizar la visión, las progresivas suponen más del 30% de las gafas vendidas. Una adquisición a realizar en ópticas que, como Opticalia, brinden la asesoría adecuada según el caso y los factores que determinan la elección correcta.

Factores a tener en cuenta para elegir las gafas progresivas

Según la European Council of Optometry and Optics, el 55% de la población española necesita gafas, quedando entre los primeros 15 países del continente cuya ciudadanía requiere o algún tipo de artilugio para corregir la visión. Y de acuerdo con el Libro Blanco de la Visión de 2021 de la Fedao, patronal del sector, 1 de cada 3 gafas vendidas en España es progresiva —más de 5 millones de los 15,2 millones de gafas vendidas.

Permitiendo ver a distintas distancias sin cambiar de gafas, las progresivas se utilizan en casos de presbicia o vista cansada, combinables con otras afecciones que afectan al campo de la visión como las comunes miopía, hipermetropía o astigmatismo. Hoy día, por fortuna, centros especializados como Opticalia ofrecen grandes ofertas en gafas progresivas y buena asesoría al respecto. Pero, ¿cómo debemos elegir nuestras gafas?

Altura de las gafas

Como sucede con otro tipo de gafas, para situar la distancia precisa entre la parte inferior del marco hasta la línea de visión es necesario pasar por la óptica. Mediante un proceso de medición personalizado, el profesional a cargo deberá situar con exactitud el área de visión de cada individuo. Desde la claridad general y hasta la zona de lectura, a fin de lograr una visión óptima a distintas distancias y con la mayor comodidad posible.

Al considerar los factores individuales de cada caso, desde la distancia entre el centro de la pupila y el marco o las preferencias personales, el especialista podrá determinar la altura óptima para que la visión entre distancias sea correcta. En este punto, siendo necesario mencionar que lo más recomendable es hacer unas gafas progresivas según el caso, ya que las premontadas pueden ser perjudiciales al no ser personalizables.

Haciendo hincapié en la mencionada personalización, cabe decir que cada caso debe ser estudiado. Porque las necesidades visuales varían entre quienes precisan gafas para ver. Por ello, acudir a un profesional del sector es lo más recomendado para hacer una evaluación correcta y adaptar coherentemente las gafas a dichas necesidades. Y sin olvidar que la premisa contempla todos aquellos aspectos pertinentes de unas gafas.

Ancho de la montura

Para dar con el ancho de montura idóneo, además de la comodidad de éste existen más criterios a tener en cuenta. Por una parte, la alineación de los cristales en relación con los ojos, permitiendo que las gafas se alineen correctamente con las pupilas. Además, también debe atenderse al grado equilibrado de visión periférica. Ya que un exceso de estrechez o de amplitud en la montura pueden alterar la visión panorámica natural.

Asimismo, no debe dejarse de lado la importancia de la elección de una montura acorde al estilo y preferencias personales. Al fin y al cabo, y contando con todo tipo de firmas que ofrecen progresivas —en Opticalia, como Mango o Pull&Bear— unas gafas son también una muestra de identidad de quien las porta. Razón por la que, sin traicionar la comodidad ni la adaptación a nuestras particularidades, lo personal siempre cuenta.

Las varillas de las gafas

Ligando siempre la elección a la máxima comodidad, cabe recordar que las varillas de unas gafas, además de cumplir con ello, deben ajustarse a nuestras orejas en justa medida. Es decir, que no ejerzan una presión excesiva que nos irrite, moleste o dañe, pero que tampoco se deslicen demasiado. Razón por la que existen modelos ajustables y ligeramente modificables, permitiendo dar con la comodidad ideal para cada caso.

Como nota importante, además, cabe destacar que la estabilidad es uno de los más importantes criterios, especialmente a la hora de elegir unas progresivas. Y es que estas gafas deben estar perfectamente situadas para no desestabilizar la visión. Puesto que las distintas variaciones visuales pueden afectar la visión gradual y precisa de las distancias, comprometiendo esa capacidad para la que estas se han diseñado.



Finalmente, la mejor recomendación de todas es siempre ponerse en manos de un especialista que, gracias a su experiencia y profesionalidad, nos guíe y dé con aquellos puntos clave que harán de nuestras gafas progresivas el artículo adecuado. En especial, atendiendo de forma personalizada a nuestras necesidades visuales específicas que, como se ha mencionado, pueden variar enormemente entre cada individuo.