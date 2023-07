Errores a evitar en un 'networking'

El networking se encuentra en constante cambio y evolución, por eso es preciso adaptarse a las nuevas formas que nos permiten hacer contactos, así como también tratar de evitar a toda costa cometer errores que pueden costarnos una relación importante dentro de nuestra profesión.

Se dice que los currículums ya no tienen el mismo impacto que antes, ahora los reclutadores prestan más atención a la red de contactos con la cual contemos y, asimismo, la reciprocidad que entre ellos se genera, ya que esto representa que llevamos a cabo una estrategia eficaz de relaciones públicas, para impulsar nuestro negocio o perfil profesional.

En el entramado de contactos y relaciones, no todas las personas logran hacerse visibles y obtener lo que están buscando, para lograrlo se requiere de paciencia, habilidad, creatividad y actitud. Crear redes no es nada sencillo, pero tampoco imposible, la perseverancia es la clave. Si un grupo de networking ya tiene toda la confianza en ti, vas por un buen camino. Sin embargo, como en todo, puede haber errores, aquí te decimos lo que debes evitar para que conectes con las personas de forma efectiva.

1. Llegar tarde La puntualidad es la madre de los negocios y las relaciones, tus reclutadores y compañeros no te van a esperar. Ser disciplinado te ayuda a destacar y refleja una personalidad organizada y respetuosa con el tiempo de los demás.



2. No estar preparado Tener un plan y prepararte con anticipación te da puntos al momento de hacer contactos y encontrarás exactamente lo que buscas. Recuerda que una persona preparada logra obtener sus propósitos más rápido por todo el conocimiento que posee, por lo tanto, el desenvolvimiento y el poder de convencimiento será mayor en las conversaciones e interacciones.



3. Vender tu currículum Como habíamos dicho anteriormente: los currículums son cosa del pasado. Si solo te basas en los datos de tu trayectoria, pierdes clientes. Para llegar a tus contactos es necesario que hables de tus proyectos, intereses y aspiraciones de forma más natural, así podrás con el tiempo proponer convenios, apoyos e integraciones con el grupo de networking afín a tu área.



4. Querer contentar a todos Perder tu personalidad con el objetivo de agradar a todo el mundo es una muy mala idea, concéntrate en las personas con las cuales tengas conexión inmediata para que la comunicación fluya y puedas mantener una relación duradera en el futuro. Si finges interés, la confianza que tienen en ti se borrará del mapa.



5. Esperar siempre algo a cambio El networking se trata de una relación recíproca, olvídate de pedir favores, en vez de eso da, siempre da, sin pedir algo a cambio.



6. Limitarte a coleccionar tarjetas de presentación Lo esencial es crear redes de contactos auténticas, no un álbum.



7. Monopolizar a alguien Si no es recíproco, aléjate. El tiempo es sustancial y cada momento vale tanto en la vida personal como en el campo laboral, pero no olvides fortalecer tu empatía y la habilidad de relacionarte.



8. No mantener el contacto Si pierdes las relaciones que con tanto esfuerzo has creado, no habrás aprovechado nada. Es importante al menos comunicarte una vez a la semana con tu red.





Recuerda no dejar que la vergüenza sea superior a nuestra necesidad de conectar y, por supuesto, ser paciente en todo lugar y momento. Las mejores relaciones profesionales no se cocinan en 20 minutos, para que sean duraderas hay que de vez en cuando hervirlas un poco para que no se echen a perder, con proyectos nuevos y buenas intenciones.