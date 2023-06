Consejos de los cerrajeros para mantener tu casa segura durante las vacaciones

La seguridad del hogar y negocio son primordiales para la tranquilidad de sus propietarios, por lo que al salir de vacaciones siempre hay que tomar las precauciones del caso para evitar encontrar al regreso alguna desagradable sorpresa. Lo recomendable es asesorarse con un buen cerrajero sobre estas medidas que se deben implementar antes de salir.

Toda salida de vacaciones o de fin de semana largo implica la organización de una serie de detalles que tienen por propósito un viaje placentero y divertido. Pero, a veces se pasa por alto un importante detalle que, aunque directamente no tiene que ver con las actividades de disfrute o logística, es vital para la tranquilidad de todos: la seguridad en el hogar y en el negocio.

Dejar la casa, la oficina o negocio solos durante algunos días puede ser un riesgo, debido a que si no se toman las precauciones del caso pueden quedar vulnerables ante las posibles malas intenciones que puedan tener terceros que quieran ingresar a ellos a robar.

Puede suceder que, luego de unos días inolvidables de vacaciones y emoción, se regrese a casa y se encuentre con la sorpresa de que personas no autorizadas ingresaron a ella y la saquearon totalmente. Es una situación más común de lo que se cree y por eso hay que prevenir siguiendo unas sencillas recomendaciones.

¿Qué hacer?

Lo primero que se tiene que hacer para evitar que algún delincuente pueda entrar a la casa o negocio y hacer de las suyas mientras no haya nadie es buscar la asesoría profesional de la agencia cerrajero Barcelona que ayude a implementar las acciones de seguridad que sean necesarias para minimizar los riesgos.

Los cerrajeros de esta empresa pueden no solo reforzar los sistemas de seguridad en las puertas y accesos, sino también asesorar en cuanto a las necesarias medidas que se deben implementar al salir de casa y dejarla sola por varios días.

Entre los consejos que los cerrajeros siempre recomiendan para mantener tu casa segura durante las vacaciones destacan los siguientes:

Reforzar las cerraduras: hay que asegurarse de tener cerraduras de buena calidad en todas las puertas y ventanas. Si son ya muy viejas o tienen algún desperfecto que ponga en riesgo la seguridad de los espacios que resguardan se debe considerar sustituirlas antes de salir.

Instalación de sistemas de seguridad: si no se tienen sistemas efectivos de seguridad, se debe colocar uno, como alarmas, cámaras de seguridad o sensores de movimiento. Estos dispositivos, además de disuadir a los delincuentes, también alertan ante cualquier caso de intrusión.

No informar a nadie sobre los planes: no se deben revelar los planes de vacaciones y menos a personas desconocidas, eso incluye evitar publicar en las redes sociales los detalles del viaje y anuncios de vacaciones. Los ladrones, por lo general, revisan estas informaciones para saber cuándo pueden actuar y entrar a tu casa para robar.

Lo aconsejable es dejar a cargo a alguien de confianza que pueda pasar cada cierto tiempo a recoger el correo, abrir y cerrar las ventanas, encender las luces en la noche y apagarlas durante el día, de manera tal que parezca que hay gente en la vivienda.

Usar temporizadores de luz: si no se tiene a alguien que pueda ir a tu casa a que haga sentir que hay gente en ella, puedes instalar algunos temporizadores de luz en tu casa para encenderlas y apagarlas en horas específicas del día. Esto dará la impresión de que alguien está en ella y puede disuadir a los ladrones.

No dejes objetos valiosos a la vista: hay que guardar los objetos de valor, como joyas, dinero en efectivo o electrónicos, en sitios seguros y fuera de la vista de los ladrones. Incluso, se recomienda llevar consigo los objetos valiosos más importantes.

No dejar llaves escondidas: no deben esconderse llaves en lugares obvios, como debajo de las macetas o de las alfombras de bienvenida, porque son los primeros lugares donde los ladrones buscarán. Si necesitas dejar una llave lo mejor es hacerlo con algún vecino o familiar de confianza.

Con el apoyo de un cerrajero profesional podrás reforzar la seguridad de tu casa o negocio de forma rápida, efectiva y oportuna. Solo debes aliarte con empresas reputadas, consultar su web, pedir la asesoría correspondiente y programar el día de visita del técnico que evaluará los sistemas de seguridad y aconsejar las medidas que se puedan implementar.

Servicios de los cerrajeros

Las compañías de cerrajería ofrecen servicios integrales de seguridad que no solo se limitan a la apertura de puertas, colocación de cerraduras y copia de llaves, también son los indicados para blindar la casa ante cualquier posible incursión delictiva.

Al salir de vacaciones, lo primero que hará el cerrajero es revisar todas las cerraduras para verificar que cumplen su función eficientemente, si son verdaderamente de calidad y recomendar cualquier posible reemplazo de ser necesario.

También supervisarán los puntos vulnerables de la casa o establecimiento comercial para evaluar la posibilidad de instalar sistemas de seguridad, como equipos de televigilancia y alarmas, que garanticen el resguardo de los espacios.

La empresa Cerrajero Barcelona cuenta con técnicos altamente cualificados, con una destacada trayectoria profesional que garantizan trabajos impecables y de excelente calidad. Además, tiene equipos técnicos de última tecnología y refacciones originales para asegurarse de que todo quede bien.

Por otro lado, los cerrajeros atienden urgencias puntuales las 24 horas del día, por lo que si dejaste la revisión de la seguridad de tu hogar a última hora siempre estarás a tiempo para solucionarlo. Solo tienes que llamar al cerrajero, a la hora que sea, sin importar si se trata de domingo o día festivo, para que envíe a sus equipos para ayudarte.



En conclusión, si estás planeando salir de vacaciones, por los días que sea, debes tomar las precauciones necesarias y hablar con un buen cerrajero para que te asesore al respecto. No hay nada más reconfortante que salir de viaje con la tranquilidad de que al regresar encontrarás todo tal cual lo dejaste; eso es algo que no tiene precio.