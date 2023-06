​Amenazas por documentar los festejos taurinos de Beniparrell

Ayer jueves de madrugada realicé una infiltración en un festejo taurino de Beniparrell para documentar el verdadero rostro de los 'bous al carrer', con tan mala suerte que a la hora y media fui reconocido por un aficionado el cual podía ser autor de un delito de amenazas o de coacciones como explico más adelante, ya que tienen miedo de que se vea lo que hay y por eso actúan como lo que son (siendo esa la verdadera cara de los taurinos).





Antes de empezar el festejo, tuve una conversación con una vecina que me dejó el contacto, pero que no pondré su nombre por su propia seguridad: "Esto de tenerlo en la puerta de mi casa es un problema porque todavía asumes que la gente quiere divertirse y que durante unos días de fiesta hay que aguantar la música hasta altas horas de la madrugada, pero lo que no puedo asumir es que se diviertan a costa de un animal que sufre pánico e intenta huir de ahí a lo que se suma toda la suciedad y mal ambiente que traen estos festejos inútiles que no entiendo como mi Ayuntamiento permite aún", explica.

Por otra parte, la vecina indica que desde que empieza el festejo hasta que acaba, está completamente intranquila por su propia seguridad al escaparse algún toro anteriormente por los pueblos y efectivamente, documenté como las maderas están juntas con huecos junto a las barreras atado con una especie de cinta como la que usa la policía cuando hay que precintar algo y a ello le acompaña una cuerda por lo que yo tampoco soy experto en seguridad, pero a mi entender no me gustó lo que vi.



En lo que pude documentar hasta la 1:30 de la mañana, difundí en redes sociales vídeos en los que queda claro que el animal está intentando huir de ahí fruto del estrés, la desorientación o todo el ruido de la música y gritos de aficionados a los que el "conocimiento" les llega hasta para insultar al animal como quedó grabado.

Me sorprende que este municipio esté gobernado por Compromís y siga permitiendo todos estos espectáculos anacrónicos cuando mucha gente del partido quiere quitarlos e incluso se manifiesta por ello.

UN TAURINO HA SIDO DENUNCIADO ESTA MAÑANA POR PRESUNTAS COACCIONES

Durante la noche, un aficionado taurino sentado en una silla junto a una mujer y un niño del que tampoco tuvo mucho miramiento a la hora de evitarle una situación incómoda, me reconoció de estar anteriormente documentando los animales explotados en la cabalgata de Picassent y dirigió contra mí amenazas tales como: "O TE VAS O TE ROMPO EL MÓVIL Y LA SILLA", entre muchas otras expresiones lo que se informó a la Guardia civil para que procediera a la identificación desconociendo si se hizo, pero de todas formas tengo su imagen y se ha interpuesto una denuncia frente al juzgado de guardia de Picassent por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito leve de amenazas o de coacciones al intentar mediante la amenaza verbal que yo me fuera de la vía pública ya que ni siquiera estaba en el recinto taurino en ese momento sino en una zona que se veía mejor.



Finalmente y con tal de evitar problemas, me marché del lugar no pudiendo documentar los toros embolados que son los más violentos y la gente ya va como va.

Me sorprende que la Guardia civil al menos a mí, no me pidió la identificación y simplemente que relatara lo que pasó.

El de coacciones es un delito contra la libertad individual que consiste en utilizar la violencia para impedir a una persona que haga algo que no está prohibido por la ley o para obligarle a hacer algo que no quiere, sea justo o injusto.

En el escrito de denuncia presentado hoy frente al juzgado de guardia, se pide la condena del denunciado como posible autor de un delito leve. Las coacciones leves del art. 173.3 CP, son castigadas con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días o multa de uno a cuatro meses.

INFANCIA COMPLETAMENTE DESPROTEGIDA

Unas horas antes del festejo, los taurinos vendían una entrada por 2€ (tengo pruebas y foto del cartel ya que se ve que las subvenciones no son suficientes). Aquí pagaban los niños para acceder a una especie de grada donde ver mejor toda la tortura pese a que el comité de derechos del niño de la ONU dice que es excesivamente perjudicial para su salud mental y emocional corroborado por un montón de psiquiatras e incluso una ley de la Generalitat Valenciana que citaré más adelante y prohíbe la asistencia de menores a espectáculos que impliquen daños físicos hacia los animales o personas, pero aquí nada importa.

La infancia es una víctima más de la tauromaquia sin dudarlo ya que ninguna niña o niño nace con maldad ni jamás va a pedir acudir a estos espectáculos si le cuentas la verdad de principio a fin al igual que pasa incluso con la carne o los lácteos.

En el pueblo, el año pasado un adolescente de 14 años estuvo herido grave tras una cogida cuando no era legal que estuviera participando según hasta el mismo reglamento de festejos taurinos.

NIÑ@S DURMIÉNDOSE EN LA GRADA O SUFRIENDO POR VER A UN ANIMAL ASUSTADO

Sobre la 1 de la mañana, se escucha a una niña de unos 7 años quejarse de que tiene sueño y que no le gusta lo que hacen al animal, pero nadie le hace caso porque aquí es más importante pasarlo bien viendo sufrir a un animal indefenso.

Es más, yo en mi infiltración jamás digo que soy completamente antitaurino y vegano ni tampoco que voy a publicar nada en ningún medio. En ese caso, unas adolescentes de 13 y 15 años me llegan a decir que acuden porque hay fiesta y ambiente en su pueblo, pero que en ningún momento lo hacen por la parte taurina. Es más, los niños más pequeños estaban literalmente dormidos en la grada de cualquier manera y sin supervisión.

Por si teníamos poco, los días que quedan hacen carretones infantiles y el horrible toro embolado de nuevo. También durante la noche y al menos antes de que me fuera, ya hubo varias cogidas a personas que voluntariamente se ponen delante de un toro y todo ello presenciado por menores a pesar de que el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

LOS VETERINARIOS LO TIENEN TAMBIÉN CLARO

La poca gente que había eran hombres en su gran mayoría, niños obligados a estar (o que se les ha inculcado toda esta mal llamada tradición) y adolescentes que simplemente van a pasarlo bien y no a gozar del sufrimiento ajeno. Sufrimiento que todavía hay gente que niega y no hay más que visitar cualquier festejo en algún pueblo para ver que esto es terrible y de hecho la asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia (AVATMA), así lo dice en un montón de informes reuniendo a más de 500 veterinarios, pero vamos, que cualquier persona con sentido común sabe que el toro sufre en el festejo, en el transporte y que luego normalmente suele ser asesinado en privado o en unos pocos casos, torturado en otro festejo más.

En los parones normalmente hablas con la gente y me sorprendió también escuchar a varias personas decir que estaban en contra de la tauromaquia, pero solamente en la plaza y no en las calles.

Vacilando al toro había chavales sin camiseta para parecer más machotes. No sé la edad, porque eran muy jóvenes.

CONCLUSIONES: LA TAUROMAQUIA NO TRAE MÁS QUE MISERIA

Tortura y muerte animal, despilfarro del dinero público, que es de lo que vive la tauromaquia, suciedad por todos sitios, violencia, inseguridad para todo el pueblo, desprotección de la infancia o personas heridas por ponerse delante de un toro que muchas veces las víctimas son adolescentes en muchos pueblos (que en este caso son los que menos culpa tienen, pero que deberían reflexionar al tener ya una mínima edad de madurez más allá de lo que haga su familia).

Compromís Beniparrell no sé a qué espera para acabar con estos festejos a los que va una minoría bastante problemática y que en muchos casos ni siquiera es del pueblo como el caso del denunciado por presuntas coacciones que me parece que es de Picassent.

Por mi parte, voy a seguir adelante hasta las últimas consecuencias y sin voluntad de acuerdo alguno con la persona que tanto en la cabalgata de Reyes por grabar los equinos como ahora en los festejos taurinos, me ha intentado intimidar y por ello, lucharé hasta el final para conseguir una condena en el juzgado de instrucción que por turno de reparto corresponda en Picassent que es el asignado para temas de Beniparrell.

Esta misma noche, otros animales volverán a ser torturados con total impunidad en el mismo pueblo y muchos otros, al igual que los niños seguirán adoctrinados en la más pura violencia taurina. De todo lo que digo en este artículo, conservo pruebas por lo que lo cierto es que indigna todo lo vivido allí que por otra parte, era de esperar.

Por ello, el 19 de agosto a las 18:30 hacemos una protesta antitaurina frente al Ayuntamiento de Alfafar en representación de todos los pueblos que celebran estos anacrónicos espectáculos y la gente que seáis evolucionada, no seáis cómplices de todo lo que acabo de contar y escribirme a defensaanimal2023@gmail.com para la organización interna del acto de verano contra toda clase de festejos taurinos.

Estar en contra y no hacer nada, es como estar a favor.