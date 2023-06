Náquera se manifiesta por los derechos humanos LGTB

El pasado miércoles me desplacé a Náquera para manifestarme junto a más de 600 personas por los derechos LGBT que peligran al ser el único pueblo de toda la comunidad Valenciana gobernado por la ultraderecha. "Náquera orgullosa" era el lema de la manifestación que familias con niños y niñas llevaban en carteles junto a otros mensajes.

Iván Expósito (VOX) se ha subido el sueldo y percibirá 13.000 euros más que su antecesor en Náquera. Además, priva a la oposición de las dietas por pleno. Estamos hablando de 45.000 € en un pueblo de menos de 8.000 vecin@s siendo una de sus primeras medidas quitar todas las banderas del colectivo LGTB evitando así la visibilidad a los derechos humanos y el PP es cómplice de esta situación ya que quiso firmarlo.

Más de 20.000 personas llenaban también Valencia el pasado sábado por estos derechos humanos. Fran Fernández, coordinador general de Lambda Valencia realizaba declaraciones ante los medios de comunicación: “Vamos a demostrar que Náquera es mucho más que su alcalde, que es una ciudad respetuosa con la diversidad sexual, porque no nos engañemos, la ley de banderas es una excusa, se agarran a tecnicismos para no decir abiertamente lo que, en el fondo, están deseando decir y es que somos enfermos, que nos tienen que curar”.

Desde Esdiario crearon un bulo poco después de la manifestación con el único objetivo de defender a la derecha y a la ultraderecha diciendo que de las personas manifestantes no era ni una del pueblo y solamente eran del PSOE o Compromís siendo falso e incluso una buena prueba de ello es toda la gente que entrevisto aquí y que precisamente cogí sus testimonios para que se viera que en el pueblo la gente no es partidaria del odio. Lo que sean en este supuesto digital, ya no lo sé, pero su ideología sí que todo el mundo la sabe.

2 horas antes de empezar la manifestación, coches de policía local y Guardia civil pasaban constantemente por la oficina de turismo desde la cual salía la manifestación.

Llegando en el autobús y durante el recorrido de la protesta, pude ver que mucha gente valiente tenía colgada la bandera LGTB en el balcón de su casa a pesar de las amenazas a vecinos como Daniel que decidió finalmente quitarla al ser coaccionado para ello e incluso dijeron de tirarle piedras como fue público hace poco.

LOS TESTIMONIOS DE PERSONAS QUE VIVEN EN NÁQUERA SON BASTANTE DIFERENTES AL DISCURSO DE VOX

LLanos López es una de las muchas vecinas que apoyaba la manifestación y en su caso, acudió para apoyar a su hija trans de 18 años. "Aunque no tuviera una hija trans hubiera venido igualmente por apoyar la diversidad ya que cada persona tiene derecho a vivir libremente y tener la identidad sexual que quiera. Innegable es que somos un colectivo numeroso y vemos que el gobierno que tenemos actualmente en Náquera no está a favor ni de esta manifestación ni de ningún símbolo que tenga que ver con el colectivo LGTB lo que considero un retroceso puesto que nuestro pueblo es plural y diverso", relata.

Sheila Ordóñez es también vecina de Náquera y acudió allí con su hija Martina de 10 años. Tras preguntar su opinión sobre lo acontecido en el municipio me responde lo siguiente: "Quitar esta bandera supone quitar derechos humanos al igual que negar la violencia machista. Es la primera manifestación por los derechos LGTB que se hace en Náquera. La educación a la infancia debe ser en valores inclusivos y así es en su colegio. Ella tiene un carácter dulce y conciliador por el que las injusticias le afectan bastante", explica.

LA ENTRADA DE LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA A LAS INSTITUCIONES

Francesc Roig, diputado Compromís en les corts acudía con personas de su partido teniendo una conversación al final de la manifestación que acabó en el Ayuntamiento de Náquera: "Lo que está pasando en este pueblo supone que en unos días hayamos retrocedido 20 años y desde Compromís vamos a hacer una oposición fuerte y firme por las personas. Siempre apoyaremos los derechos humanos y lucharemos contra la homofobia o el machismo", indica.



Al acto acudió la ministra de Ciencia e Innovación y cabeza de lista del PSOE por València, Diana Morant. Desde el PSOE hicieron un llamamiento para que el vecindario colocara banderas arcoíris en sus balcones, aprovechando la conmemoración del Orgullo.

"Náquera ha estado en todos los focos porque un gobierno de PP y Vox ha decidido enviar un mensaje clarísimo. En vez de un mensaje de que somos ciudades libres de lgbtifobia y ciudades seguras para la gente que vaya cogida de la mano con total tranquilidad porque saben que tienen un ayuntamiento que les protege, envían el mensaje contrario", señala.

FAMILIAS LGTB

Al acto acudió también la asociación Sumant con una pancarta señalando su presidenta Encarna Mabel, el orgullo que sienten las familias por sus hij@s acudiendo allí a apoyar a las personas del pueblo y una vez más a la causa LGTB. "Sois nuestro orgullo" se leía en la pancarta.

Marisol Ballester también acudía a la reivindicación junto a su hija de 10 años. "Apoyamos a los vecinos contra las injusticias y estamos en contra de toda discriminación. Desde pequeñas tienen que saber esta realidad y debemos educar fomentando valores de respeto", explica.

Recogí varios testimonios de gente del pueblo para que se vea que la imagen que se ha dado del mismo no se corresponde con la realidad que yo viví de primera mano ayer viendo un montón de gente comprometida con los derechos humanos durante la manifestación o poniendo banderas en sus balcones.

Realmente, estoy seguro de que la mayoría del pueblo está a favor de visibilizar al colectivo LGTB. "Lo malo es que los actos organizados de manera personal por el actual alcalde, manchan el buen nombre de nuestro municipio con una imagen bien distinta a como es en realidad", contaba Noelia López de 23 años también vecina del municipio.

NIEGAN LA VIOLENCIA MACHISTA

Más allá de intentar ocultar todo lo que tenga que ver con el colectivo LGTB, también quieren hacer como que la violencia machista no existe lo que preocupa a Amparo Navarro como vecina de Náquera y trabajadora social. "Estamos viendo cambios negativos en cuanto a derechos sociales e Igualdad y considero que debemos educar a la infancia en contra del homofobia o el machismo para que respeten a todas las personas", destaca.

Continua explicando: "En cuanto a la violencia machista, por mucho que la nieguen, ahí están los datos y las personas que trabajamos en ello, sabemos que ni mucho menos es algo pasajero o puntual", explica acompañada de sus hijas de 8 y 5 años y otras amistades que venían con sus hijos. "Las familias que hemos venido con nuestros hij@s lo hemos hecho porque lo previsto era un ambiente tranquilo como ha sucedido y igualmente no podemos vivir con miedo", zanja.

EN LA MANIFESTACIÓN HABÍA UN MONTÓN DE NIÑ@S CON BUENOS VALORES



Silvana Corrizzo también acudió a la manifestación como vecina de Náquera y explicando sus motivos: "Mi motivación principal además de luchar por los derechos hoy, es hacer partícipes a mis dos hijos, a quienes desde muy chiquitines inculcamos los valores de la diversidad, la importancia de que cada uno pueda ser feliz de la forma que quiera, donde el respeto es fundamental para que una sociedad progrese. Coincidentemente vivo en NÁQUERA, un pueblo que retrocedió muchos años aquel 28 de mayo del 2023 que recibimos un batacazo en las urnas".

Continua: "Inocentemente nunca pensé que íbamos a vivir una situación antidemocrática en el siglo en el que estamos y después de tantos años de lucha de asociaciones y de mucha más gente. Hoy era el día, hoy era el día de demostrar a todo el país que no todos los Naqueranos pensamos igual. Y estuvo a la vista, ambiente familiar con niños y gente mayor", explica.

Para terminar indica: "Realmente fue emocionante para mí ver a mi hijo pequeño gritar fuerte que Naquera está orgullosa, tan orgullosa como yo estoy de toda la gente que acudió, como de él, que con 9 años ya entiende lo que es luchar por los derechos. Así lo quiero ver, hoy y siempre". Chrysallis es la asociación de familias de infancia y juventud trans que también hizo declaraciones al respecto el pasado sábado en la manifestación de más de 20.000 personas por las calles de Valencia.

María José G. como delegada provincial del país Valenciá comentó que el objetivo es acompañar y asesorar a las familias que están empezando la transición social. "Hacemos formación contra el bullying en colegios para concienciar tanto al equipo educativo como al alumnado sobre realidades diversas desde el respeto considerando que de ello depende una sociedad más justa e igualitaria", explicaba.

CONCLUSIONES: NO SE ENTIENDE LA OBSESIÓN POR INVISIBILIZAR AL COLECTIVO LGTB

Ninguna justificación nos puede llevar a pensar que este pacto de la vergüenza tenga sentido alguno. En una manifestación que se ha difundido con muy poco tiempo, más de 600 personas han estado ahí y una gran mayoría eran de Náquera coincidiendo en que este discurso no les representa y en que la educación a la infancia debe ser muy distinta a la que promueve un partido y otro ya que al final aceptarlo, es ser igualmente culpable.

El colectivo LGTB simboliza unos derechos humanos que hay que seguir defendiendo puesto que todas las personas tienen derecho a querer como quieran y a sentirse como se sientan siendo responsabilidad de las instituciones velar por sus derechos.

Ayer quedó claro que por mucho que quieran vendernos la moto, este pueblo no tolera ni el machismo ni la homofobia promoviendo por otro lado unos valores de respeto y empatía en el que todo el mundo pueda vivir en paz, tranquilidad y la verdadera libertad que para unos es ir a los toros y para mí o la mayoría de la sociedad, respetar, ser diversos y empatizar.

Náquera siempre será plural y diversa por mucho que quieran hacernos creer lo contrario. Hoy más que nunca estamos unid@s cada vez más gente en la causa de defender un mundo igualitario y más justo.