​"Blue Jean": Orgullo en tiempos de Thatcher

Filmin estrena, el próximo 7 de julio, "Blue Jean", la ópera prima de Georgia Oakley e indudablemente uno de los grandes debuts británicos de la temporada. La película, ambientada en la Inglaterra de Thatcher, sigue los pasos de una profesora de gimnasia obligada a mantener en secreto su sexualidad por culpa del Artículo 28, una ley claramente homófoba (derogada hace tan solo 20 años) que prohibía “promover la homosexualidad”.



"Todo empezó cuando leí una noticia sobre un grupo de mujeres lesbianas que protestaron en el Parlamento Británico durante el debate del Artículo 28", explica la directora. "Me di cuenta de que no sabía nada sobre esa ley a pesar de que era una ley que no se derogó hasta 2003, cuando yo era una joven estudiante. Empecé a pensar en cómo la ley me había afectado y en cómo ésta había silenciado, durante 15 años, a miles de profesores de esa época. (...) Estoy harta de escuchar lo lejos que hemos llegado, cuando leyes homófobas como esta siguen vigentes en todo el mundo".

A través del relato de Jean (Rosy McEwen), "Blue Jean" se sumerge en cómo esta ley y la homofobia interiorizada enfrentó a las personas del colectivo con sus propias identidades. Oakley sigue: "Al observar las pequeñas cosas que le quitan el sueño a Jean, pongo sobre la mesa cuestiones tan importantes como la homofobia, el patriarcado y la clase social, que asolaban el Reino Unido en los años 80 como lo siguen haciendo ahora".

La película se estrenó mundialmente en la Giornate degli Autori del Festival de Venecia, donde ganó el Premio del Público, galardón que también obtuvo en la Sección Historias Extraordinarias del Festival de Sevilla y en el LesGaiCineMad. También estuvo en el D'A Film Festival. Además, se alzó con 4 Premios del Cine Independiente Británico (BIFA) y una nominación en los BAFTA por la Mejor Opera Prima.

Blue Jean País y año de producción: Reino Unido, 2022. Duración: 97 minutos. Dirección y guion: Georgia Oakley. Dirección de fotografía: Victor Seguin. Música: Chris Roe. Intérpretes: Rosy McEwen, Kerrie Hayes, Lydia Page.



Georgia Oakley DIRECTORA Y GUIONISTA 1988, Reino Unido. Sus premiados cortometrajes se han visto en decenas de festivales internacionales como SXSW, Tribeca o el New York Film Festival. Su opera prima, "Blue Jean" fue seleccinoada en Berlinale Talents. Actualmente está trabajando en su nuevo largometraje junto a la BBC y co-adaptando una novela de Anna Hope para la gran pantalla.