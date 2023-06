Actiu: La transformación de la educación a través de nuevas metodologías y espacios inteligentes

La arquitectura, el diseño de los espacios, asisten a una verdadera revolución, orientada la polivalencia y multifuncionalidad. El objetivo es que un espacio permita múltiples usos, dando respuesta a las diferentes necesidades de cada momento. Espacios abiertos, modulables, multifuncionales, donde el mobiliario ayuda a vertebrar cada actividad de manera sencilla y rápida Tradicionalmente, los espacios se creaban para atender una sola función, en colegios, oficinas, hospitales, espacios públicos, hoteles… "Las aulas eran solo aulas y las oficinas solo oficinas", comenta Soletat Berbegal, directora de Marca y consejera de Actiu. "Hoy las aulas acogen diferentes actividades asociadas a la formación, desde recibir una clase a trabajar en equipo o desarrollar un proyecto… Del mismo modo, los espacios de trabajo son también espacios de reuniones, de formación o de trabajo en equipo".

En el ámbito educativo, los edificios y espacios rígidos de hace 40 años se han quedado obsoletos y están dando paso a modelos flexibles y ágiles. Aedificios, donde se enseña, que también aprenden, que acompañan y que ayudan a sus usuarios a desarrollar habilidades y competencias. Hoy estos espacios se adaptan y están al servicio de las diferentes necesidades de sus usuarios.

Centros educativos 4.0

La entrada, el hall, de los nuevos centros educativos son lugares de bienvenida, de acogida cálida, confortable y amistosa, un espacio que fomente un clima social positivo. Un espacio no solo de acceso, también de socialización, que combina una variedad de asientos, diferentes alturas, texturas y colores. Un equipamiento fácil de mover y reconfigurar, que permita zonas colectivas de colaboración y reunión, y otras más privadas con elementos como las cabinas.

Nueva vida a los pasillos

Los pasillos dejan de ser zonas de paso para convertirse en espacios de aprendizaje. El uso de sillones, puffs, gradas, mesas de diferentes alturas o paneles pintables transforman y amplían su funcionalidad y actividad.

Aula transversal

El aula se transforma en un espacio versátil y reconfigurable, vertebrando distintas zonas de aprendizaje: de interacción, de investigación, de desarrollo, de intercambio, de creación y de presentación. Un aula que da un papel relevante a la pedagogía y a la integración curricular de la tecnología. Un entorno amigable e inspirador, que favorece el aprendizaje y facilita el cambio que demanda la enseñanza del siglo XXI.

Fablabs e Innovation hubs

Los laboratorios y talleres escolares han tenido uno uso específico y esporádico. En el aula 4.0 formarán parte de la actividad educativa cotidiana basada en proyectos, retos, problemas ... Espacios para la experimentación, la observación o la práctica, que deben ser ágiles y flexibles. Mesas regulables en altura y móviles, elementos pintables, sillas móviles y adaptables en altura, elementos de archivo, etc., dibujarán el paisaje de estos espacios de trabajo.

Espacios para los docentes

Las nuevas salas de profesores serán una extensión de las propuestas que se plantean en el aula. Espacios donde compartir materias y/o proyectos, que dispongan de áreas donde colaborar y trabajar en equipo para así facilitar la cooperación intercurricular. Como en cualquier otro espacio de trabajo, disposición y distribución del espacio en un equipamiento amigable y adaptativo ayudará a que los usuarios sean más productivos, estén más motivados y comprometidos.

Bibliotecas multifuncionales

Las bibliotecas han sido lugares para aprender no para enseñar, quede se realiza una investigación individual o en grupo, bajo unas características de trabajo de concentración y/o lectura. Hoy, los usuarios disponen de acceso a la información de forma más sencilla y directa, y estos espacios (normalmente grandes) están siendo infrautilizados, ya que se buscan zonas orientadas más al trabajo colaborativo. La nueva biblioteca ofrece entornos multifuncionales, con espacios de trabajo cooperativo, espacios de lectura, de concentración, que pueden reconvertirse de acuerdo a la necesidad de cada momento. El mobiliario móvil, las sillas fáciles de transportar, el soft seating, la conectividad, los espacios de concentración, el archivo, son elementos que definen las nuevas bibliotecas.

De la cafetería al "café"

En el nuevo modelo, la cafetería del centro escolar se transforma en un espacio acogedor, cómodo, sin ruido y un buen servicio. Además, debe dar cabida a diversas actividades educativas, incluyendo los mensajes positivos que motiven y refuercen al alumnado. Un espacio vivo y con encanto.

