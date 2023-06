Alba Balbaína, un suave y sabroso blanco de Bodegas Barbadillo

La bicentenaria bodega gaditana lanza al mercado su nueva apuesta por los vinos blancos tranquilos, elaborados con el mosto flor de la uva Palomino fina y con crianza sobre lías.

A tal fin, el equipo técnico de Barbadillo ha seleccionado las mejores uvas de la viña “El Pago Balbaína”, de 28 hectáreas, ubicada en la zona de Balbaína Alta, donde las cepas de palomino fina hunden sus raíces buscando la humedad del subsuelo en una tierra albariza, de suelos blancos, que crecen a tan solo 10 kilómetros del Océano Atlántico.

A finales de agosto se recogieron la uvas, de las que se originó el mosto flor que fermentó en depósitos de acero inoxidable y, posteriormente, permaneció sobre sus propias lías durante 5 meses.

La directora técnica y enóloga de Bodegas Barbadillo, Montse Molina, comenta: “La tierra albariza de Balbaína Alta, se caracteriza por alcanzar un color deslumbrantemente blanco en los meses más secos. De ahí surge el nombre de este vino: Alba, esa primera luz del día que se divisa en el aire resplandeciente como blanca”.

La cata



Limpio color amarillo pálido. Aromas fragantes de fruta de hueso veraniego, flores blancas e hinojo. Sabroso, grato y fresco; complemento ideal para tapeo creativo, parrilladas de verduras, ensaladas de ahumados, pescados al horno y a la plancha, mariscos, arroces mediterráneos y dulces postres para rematar una buena pitanza con familiares y amigos.

Ficha

Denominación de origen: Vino de la Tierra de Cádiz. Variedad: Palomino Fina. Graduación alcohólica: 11,5 º. Temperatura de servicio: entre 6º y 10º C. Precio medio: 10 €.

Bodegas Barbadillo Museo, Tienda y Centro de visitantes. C/ Sevilla, 6, 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Teléfono: 956 38 55 00 infobarbadillo@barbadillo.com

Dos siglos de historia

Bodegas Barbadillo, fundada en 1821 en Sanlúcar de Barrameda, ha continuando con una tradición bicentenaria como bodega 100% familiar productora de las denominaciones de origen Jerez-Xérès-Sherry, Brandy de Jerez, Vinagre de Jerez, y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, que lidera con una cuota de existencias superior al 50%. También es pionera en la elaboración de vinos de la Indicación geográfica protegida Vino de la Tierra de Cádiz.

Actualmente Barbadillo se ha convertido en un grupo de gran proyección internacional que, además de desarrollar nuevos productos dentro de su zona geográfica, ha incorporado bodegas en otras Denominaciones de Origen como Bodegas y Viñedos Vega Real en la D.O. Ribera de Duero y Bodega Pirineos en la D.O. Somontano. Barbadillo cuenta con la primera y única certificación específica para el sector del vino en materia de sostenibilidad medioambiental, denominada Wineries for Climate Protection (WFCP).