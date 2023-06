48 modelos Alfa Romeo compitieron en la ruta tradicional Brescia-Roma-Brescia, más conocida como 1000 Miglia

420 coches clásicos participaron este año en que el formato pasó de cuatro a cinco días, y los habituales 1.600 km aumentaron a más de 2.000, lo que la convierte en la edición más larga. Con inolvidables puestas de sol, una arquitectura extraordinariamente hermosa, lluvia torrencial y el sol abrasador, nada faltaba en esta aventura arraigada en la tradición que fue ganada por un Alfa Romeo 6C 1750 SS del equipo Villa Trasqua conducido por Andrea Vesco y Fabio Salvinelli.



Otros tres espléndidos modelos de la colección Heritage, que generalmente se exhiben en el Museo Alfa Romeo de Arese, también llegaron a la meta: el Sport Spider de 1900 y el Sportiva de 2000, ambos de 1954, y el Super Sprint de 1900 de 1956.



Estas tres joyas pudieron contar con el equipo Heritage de Stellantis que, a bordo del nuevo Stelvio, y Giulia "Quadrifoglio 100 aniversario", no solo proporcionó la asistencia técnica necesaria, sino que creó un fascinante "puente" entre el pasado y el futuro de la marca.

El asiento del conductor del Sport Spider 1900 fue confiado a Marius Pop, fundador de la comunidad "Alfattitude", con Virgiliu Andone actuando como copiloto. "Todos nos dijeron que esta carrera sería dura tanto desde el punto de vista mental como físico, más que cualquier otra en la que habíamos competido hasta ahora. Sin embargo, no es una competencia de personas contra automóviles, sino una competencia en la que las personas deben trabajar en perfecta armonía con el automóvil para tener éxito. El hecho de que esta carrera se celebre entre los impresionantes paisajes de Italia hace que toda la experiencia sea aún más surrealista. Después de completar con éxito el 1000 Miglia mientras conducíamos el maravilloso Alfa Romeo 1900 Sport Spider, salimos como mejores Alfistas, mejores conductores y mejores seres humanos".



La misma emoción fue compartida por el equipo del Super Sprint de 1900 liderado por Lorenzo Quaglia, que declaró: "En un mundo cada vez más frenético que solo piensa en avanzar, fue realmente emocionante retroceder en el tiempo durante 5 días". También estaba Tom Wlaschiha, estrella de "Juego de Tronos" y "Stranger Things", y gran fan de Alfa Romeo, con el Sportiva 2000. El actor declaró: "Conducir en la Mille Miglia este año con el Alfa Sportiva 2000 fue una de las experiencias más bellas y locas de mi vida. Nada es comparable a esta mezcla de adrenalina, paisajes impresionantes y la emoción de la multitud que se encuentra a lo largo de toda la ruta".

Como prueba de la fuerte y visceral conexión entre los fanáticos del automovilismo histórico y el Biscione, que ha sido un símbolo del automovilismo italiano desde 1910, los tres vehículos Alfa Romeo fueron recibidos calurosamente por el público en cada etapa. Además, también fue la ocasión ideal para celebrar, junto con la tribu Alfa Romeo repartida en el Bel Paese, el décimo aniversario del Alfa Romeo 4C, el sexagésimo aniversario del Autodelta y el 100 aniversario del emblema Quadrifoglio.

La frase del día Manuel Luque: "Un Ferrari no es más que un Alfa Romeo cabreado".