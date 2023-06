Los gastos hormiga y gastos vampiro se disparan en verano un 120% en la economía familiar

Según datos de un estudio realizado por Civislend, el 79% de los españoles no se sienten eficientes con sus rutinas financieras debido a su escasa educación financiera.



Una de las principales preocupaciones de los españoles entorno a sus finanzas personales es la escasa capacidad de ahorro, debido en gran parte a esta ausencia de base de educación financiera para administrar su economía, que permita planificar su economía para un futuro. Así, según los datos de Civislend, 6 de cada 10 españoles asegura no contar con ningún tipo de inversión para su jubilación.

El principal problema que revela el estudio es que los españoles encuentran diferentes tipos de gastos que no pueden controlar cada día para ahorrar. Gastos fijos cada mes que se repiten, algunos recurrentes, otros necesarios y la mayoría variables.

Así desde Civislend se ha identificado este tipo de gastos mensuales más perjudiciales para el ahorro de manera que ayude a poder ahorrar e invertir y se ha elaborado una lista con los 6 tipos de gastos que más perjudican a las finanzas personales en la actualidad.

Gastos hormiga: Son las pequeñas compras o gastos diarios que parecen insignificantes individualmente, pero que suman una cantidad considerable a lo largo del tiempo. Ejemplos de gastos hormiga incluyen compras impulsivas, snacks, café, cigarrillos, bebidas, entre otros. Este tipo de gasto según el estudio de Civislend ocupa el 16% de los gastos mensuales.

Gastos fijos: Supone el 51% de los gastos mensuales. Son aquellos pagos regulares y recurrentes que se deben hacer cada mes, como el alquiler o la hipoteca, los servicios públicos, el seguro, el teléfono, internet, etc. Estos gastos son consistentes y generalmente se mantienen a lo largo del tiempo.

Gastos variables: Son los gastos que pueden cambiar mes a mes y dependen de las elecciones y necesidades personales. Ejemplos de gastos variables son la alimentación, el entretenimiento, la ropa, los regalos, los viajes, etc. Ocupan el 15% de los gastos al mes.

Gastos vampiro: Son los gastos que ocurren de forma automática y se restan de los ingresos sin ningún tipo de control y la mayoría de las ocasiones pasan desapercibidos. Un ejemplo común de gastos vampiro son las suscripciones a servicios que no se utilizan, como plataformas de streaming, gimnasios, suscripciones a revistas, etc. Estos gastos pueden acumularse con el tiempo y afectar negativamente al presupuesto mensual. Generan a los españoles el 11% de los gastos al mes.

Gastos de emergencia: Son aquellos gastos inesperados que surgen debido a situaciones imprevistas, como reparaciones del hogar o del automóvil, gastos médicos no cubiertos por el seguro, entre otros. Estos gastos pueden afectar significativamente a las finanzas si no se cuenta con un fondo de emergencia adecuado. Al ser puntuales no suceden todos los meses pero llegan a ocupar el 15% del gasto de un mes y desbordan el porcentaje de gasto que se come el ahorro conseguido en meses anteriores.

Gastos de deuda: Son los pagos regulares que se realizan para cubrir préstamos, tarjetas de crédito u otras deudas. Incluyen el pago de intereses y la devolución del capital prestado. Los gastos de deuda pueden tener un impacto importante en las finanzas si no se gestionan adecuadamente. Son los responsables del 7% de los gastos al mes.

Iñigo Torroba, CEO de Civislend explica, "Sólo una vez controlados los gastos que se tienen dentro de un presupuesto mensual se podrá empezar a ahorrar. Destinar una parte del capital a la inversión es una estrategia financiera eficaz que permite generar ingresos extra y además tener una base de ahorro para el futuro. La inversión es la única manera de lograr un rendimiento del dinero a corto, medio y largo plazo".

La educación financiera de hormiga es aquella que las personas entienden que la inversión mensual debe formar parte de los gastos fijos que se tienen al mes; igual que se paga el alquiler o la letra de un coche, se debe destinar un importe fijo mensual al ahorro a través de la inversión.

Según Civislend más del 20% de los gastos habituales entre los españoles se podrían recortar liberando una cantidad recurrente mensual para el ahorra y la inversión. Para ello es necesario identificar todos esos gastos y tratar de ajustarlos dentro de un presupuesto mensual de manera que permita conocer las posibilidades reales de ahorro.

Según los datos de la plataforma de inversión crowdlending, actualmente 3 de cada 5 españoles está interesado en invertir para ahorrar de cara a un futuro. En este contexto, las inversiones alternativas han experimentado un crecimiento del 180% en los últimos 12 meses.

Y es que el principal objetivo de los españoles que se plantean invertir los ahorros está dirigido a la jubilación. Uno de los puntos que más preocupa hoy especialmente a los jóvenes menores de 40 años.