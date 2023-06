​Toyota España abre la reserva online del nuevo Toyota Corolla Cross Electric Hybrid para acceder a una de las primeras unidades que llegarán a España en otoño

La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya admite reservas online del nuevo Corolla Cross Electric Hybrid, por 250 €/mes con Toyota Easy Plus, programa de financiación y servicios añadidos de Toyota España, con 4 años de garantía y 4 años de mantenimiento incluidos para la versión Style con motorización 140H, o 300 €/mes para el acabado Style Plus con motorización 200H.





A partir de la plataforma TNGA de Toyota, el nuevo Corolla Cross incorpora los últimos avances de la plataforma GA-C, que aportan beneficios al estilo, el diseño, la tecnología y la dinámica de conducción. El estilo robusto y poderoso del nuevo todocamino de Toyota se ha modelado a la medida del mercado europeo, con una combinación única de grupos ópticos frontales y traseros que complementan la parrilla frontal de doble trapezoide, unos prominentes guardabarros y el estrechamiento posterior característico de un todocamino urbano. Corolla Cross mide 4.460 mm de longitud, 1.825 mm de ancho y 1.620 mm de alto, y tiene una distancia entre ejes de 2.640 mm. Por tamaño, se sitúa entre el Toyota C-HR y el Toyota RAV4, en el centro del competido segmento C en Europa.



El interior ofrece a todos los ocupantes una visibilidad excepcional, unos amplios reposacabezas y espacio para las piernas tanto delante como detrás, unas aberturas de las puertas particularmente grandes, y más luz y la sensación de amplitud que transmite el techo solar panorámico. El maletero combina un fácil acceso, gracias a la baja altura del borde, con una amplia apertura del portón, muy práctica para cargar objetos voluminosos, como sillas de bebé o bicicletas.

La apertura del proceso de reserva online del nuevo Corolla Cross llega de la mano de los dos niveles de acabado más equilibrados de la gama, Style y Style Plus. El nivel de equipamiento Style es la única versión disponible con motorización 140H y cuenta con un equipamiento de serie sobresaliente. A nivel exterior, equipa llantas de aleación de 18”, cristales traseros oscurecidos, faros delanteros y traseros LED, retrovisores exteriores calefactables y plegables automáticamente, y barras de techo longitudinales. El equipamiento interior del acabado Style tiene tapicería de tela negra, iluminación ambiental interior, climatizador bi-zona, sistema de entrada y arranque sin llave (SME), cuadro de instrumentos digital de 12,3” y Toyota Smart Connect con pantalla de 10,5”. En cuanto al segundo acabado del nuevo Toyota Corolla Cross, la principal diferencia frente al acabado Style es la motorización, ya que Style Plus es el único acabado en equipar la motorización 200H. A nivel exterior, equipa de serie el techo panorámico practicable Skyview y unas molduras laterales cromadas. A nivel interior equipa tapicería de cuero parcial, asientos delanteros calefactables, portón trasero automático con apertura manos libres y cargador de smartphone inalámbrico.

Con tracción delantera, el Corolla Cross evoluciona respecto a sus predecesores al ofrecer más par, más potencia eléctrica, una eficiencia superior y un mayor placer al volante. La nueva batería, que incorpora los más recientes avances en el campo de las baterías de ion de litio, es más potente, y un 40% más ligera. La potencia, tanto del motor eléctrico como del de combustión, se ha incrementado, hasta dar lugar a un total del sistema más de un 8% superior. El sistema híbrido de 2.0 litros genera 146 kW/199 CV y puede hacer que Corolla Cross acelere, en las versiones de tracción delantera, de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos. El funcionamiento del sistema híbrido de 5ª generación se ha mejorado aún más, siendo su respuesta más lineal, predecible y controlable al acelerar, con una velocidad del vehículo que se ajusta más a las revoluciones del motor, para proporcionar una experiencia más intuitiva y natural al volante. Para conseguirlo, se ha recalibrado la relación entre el pedal del acelerador del conductor y la respuesta real del sistema motor.

El nuevo Corolla Cross incorpora un nuevo cuadro de mandos digital, multi configuración, de 12,3 pulgadas, y una pantalla multimedia central de 10,5 pulgadas. El cuadro de mandos cuenta con nuevo hardware y software, con opciones personalizables, como el consumo de combustible, el funcionamiento del sistema híbrido o el sistema de navegación.

Con un nuevo procesador, más rápido, el más reciente sistema multimedia de información y entretenimiento, con pantalla táctil de 10,5’’de alta definición, cuenta con conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y por cable con Android Auto, y un paquete Toyota Smart Connect. Ahora, los clientes pueden experimentar la comodidad de la navegación en la nube, con avisos de tráfico, un agente de voz y actualizaciones sin cables. Por otra parte, el paquete de servicios conectados de la aplicación móvil MyT incluye datos analíticos de la conducción, la ubicación del vehículo e incluso funciones de control a distancia, como la programación del climatizador o el cierre de puertas.

Corolla Cross está equipado con Toyota Assist, que combina la última generación de Toyota Safety Sense con otros sistemas de asistencia activa a la conducción y el aparcamiento, de manera que no solo el vehículo resulta más fácil de conducir y seguro, sino que además todos sus ocupantes están más protegidos, así como los demás usuarios de la vía. Por primera vez, el Sistema de Seguridad Precolisión ofrece Supresión de la Aceleración a Baja Velocidad y Asistencia al Tráfico de Entrada en Cruces, así como unas funciones mejoradas de Detección del Tráfico en Sentido Contrario y Asistencia al Giro en Cruces.



Otras nuevas funciones de Toyota Safety Sense son un Sistema de Parada de Emergencia —Emergency Driving Stop System (EDSS)— y actualizaciones sin cables, para mantener las funciones actualizadas e ir añadiendo más durante la vida del modelo. Por otra parte, se han introducido mejoras en el Control de Crucero Adaptativo, a cualquier velocidad, así como en el Sistema de Mantenimiento de Trayectoria —Lane Trace Assist (LTA)— y el Reconocimiento de Señales de Tráfico —Road Sign Assist (RSA)—. Toyota Assist ofrece asistencia a la conducción mediante un Detector de Ángulo Muerto —Blind Spot Monitor (BSM)— con asistencia de salida segura, un Control Inteligente de Luces de Carretera —Auto High-Beam System (AHS) —, asistencia al aparcamiento con Toyota Assist Advanced Park, Monitor de Visión Panorámica y Alerta de Tráfico Cruzado Posterior con frenado automático.

Para alcanzar unas cotas aún más elevadas de seguridad pasiva en la rígida plataforma GA-C del nuevo Corolla Cross, se ha incorporado un nuevo airbag central delantero, diseñado para impedir que los ocupantes de los asientos delanteros choquen entre ellos en caso de una colisión lateral. De igual manera que seis modelos de la gama Toyota Electric Hybrid, la gama Corolla Cross al completo está exenta del pago del Impuesto de Matriculación. Toda ella tiene consumos medios homologados (ciclo WLTP) de 3,8 a 5,3 l/100 km, con unas emisiones muy reducidas: de 87 a 119 g/km de CO2.

La frase del Campeón del Mundo Juan Manuel Fangio: “Dime cómo conduces tu auto y te diré cómo eres”.