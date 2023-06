Kaspersky revela las tendencias online en niños en el último año

Un estudio de Kaspersky Safe Kids ha revelado los principales intereses de los niños en Internet entre mayo de 2022 y abril de 2023, siendo "Baby Shark" la canción más buscada en YouTube. Además, Kaspersky ha presentado recientemente la última temporada de la serie documental ‘hacker:HUNTER’, la primera que aborda el problema de la ciberdelincuencia. Esta nueva entrega se centra en las historias de niños para quienes la piratería se ha convertido en su juego favorito Los niños tienen dispositivos en sus manos desde que son pequeños y empiezan a navegar por el ciberespacio cada vez más pronto. En él, pueden explorar el mundo, hacer amigos, jugar y aprender. Por ello, Kaspersky ha examinado las búsquedas online de los más pequeños para comprender qué les interesó más durante el último año. El nuevo análisis se basa en datos anónimos -consultas de búsqueda, aplicaciones Android más populares y categorías de sitios web- proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky Safe Kids.

Entre mayo de 2022 y abril de 2023, las apps más populares en Android en España fueron YouTube (26%), TikTok (24%) y WhatsApp (17%) e Instagram (11,5%). Roblox ocupó el cuarto lugar (4,5%) por detrás de Chrome (7%). En Windows, las aplicaciones más populares fueron Google Chrome (48,5%), Microsoft Edge (13%) y la app de mensajería favorita de los niños, Discord (11%).

Ya a nivel global, en cuanto a YouTube, buscaron con más frecuencia canales y blogueros especializados en contenidos de entretenimiento, retos o canales de estilo de vida (19%). Los dibujos animados, los programas de televisión y el anime (17%) les siguieron en popularidad. El tercer puesto lo ocuparon los artistas musicales (15,7%). Los blogueros de juegos acapararon el 15,5% de las búsquedas, y los contenidos de juegos, el 10%. MrBeast y SSSniperWolf fueron los blogueros y canales más populares.

Los dibujos animados (46%) más buscados por los niños fueron Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir temporada 5 y MSA, anteriormente. My Story Animated. Chainsaw Man, Demon Slayer y One Piece lideraron el número de consultas sobre anime (16%). Por su parte, las películas más populares entre los niños fueron Super Mario Bros. Movie, Black Panther: Wakanda Forever y Rock Dog 3: Battle the Beat.

‘Baby Shark’ fue la canción más popular entre los niños. En cuanto a preferencias musicales, los grupos de KPop BLACKPINK y BTS, el género rap y el artista puertorriqueño Bad Bunny arrasaron en las búsquedas.

Aphmau, Dream y Technoblade fueron los blogueros de gaming más populares, mientras que los juegos favoritos de los niños, además de Roblox y Minecraft, fueron Brawl Stars, Fortnite, Genshin Impact y Stumble Guys.

En cuanto a los memes, en el último año "beluga", "skibidi bop", "gigachad" y "countryhumans" fueron los más populares entre los niños. Los vídeos de ASMR también despertaron gran interés, siendo los de comida y maquillaje los más buscados.

La piratería, el juego favorito de algunos niños

Además de estos datos, Kaspersky ha presentado recientemente la última temporada de la serie documental ‘hacker:HUNTER’, la primera que aborda el problema de la ciberdelincuencia. Esta nueva entrega se centra en las historias de niños para quienes la piratería se ha convertido en su juego favorito.

A lo largo de cuatro capítulos, se describe el camino que siguen los niños hasta llegar al mundo de la piratería, así como las herramientas que la industria del delito cibernético ofrece para aquellos que carecen de habilidades avanzadas de programación. También se detalla qué postura tiene el sistema penal con respecto a los menores infractores y si existe una recuperación real de estos pequeños ciberdelincuentes. Todos los episodios se publicarán en Tomorrow Unlocked, el canal de YouTube de Kaspersky dedicado a la cultura tecnológica.

Para garantizar que los menores tengan una experiencia positiva en Internet, Kaspersky recomienda a los padres:

Participar en las actividades online de sus hijos desde una edad temprana , para que lo vean como algo normal y así poder orientarles sobre las prácticas de seguridad online.

, para que lo vean como algo normal y así poder orientarles sobre las prácticas de seguridad online. Considerar la posibilidad de descargar aplicaciones de control parental y hablar de este tema con los pequeños para explicarles cómo funcionan y por qué son necesarias para mantenerse seguros en Internet.

y hablar de este tema con los pequeños para explicarles cómo funcionan y por qué son necesarias para mantenerse seguros en Internet. Hacer que las conversaciones sobre ciberseguridad sean más amenas e interesantes tratando el tema con el niño a través de juegos y otros formatos entretenidos. En Familia Segura, iniciativa desarrollada por Kaspersky, es posible encontrar diferentes recursos.

tratando el tema con el niño a través de juegos y otros formatos entretenidos. En Familia Segura, iniciativa desarrollada por Kaspersky, es posible encontrar diferentes recursos. Dedicar más tiempo a hablar con los niños sobre las medidas de seguridad en Internet e intentar prestar atención a los propios hábitos. Por ejemplo, utilizar el móvil en las comidas puede hacer que los niños imiten esos hábitos.

e intentar prestar atención a los propios hábitos. Por ejemplo, utilizar el móvil en las comidas puede hacer que los niños imiten esos hábitos. Pedirle al niño que no acepte ninguna configuración de privacidad por su cuenta y que, en su lugar, pida ayuda a un adulto.