​Llenamos Valencia por los derechos LGTB

El pasado sábado acudí a la manifestación por los derechos del colectivo LGTB que salía desde la Alameda y en la que un montón de gente se juntaba en defensa de los derechos humanos llenando Valencia por un mismo objetivo: que todas las personas sean respetadas por igual.



Las temperaturas que rozaban los 40 grados, no fueron un obstáculo para esta manifestación hablándose en los primeros artículos que salieron de que fuimos más de 20.000 personas las que estuvimos allí superando a todas las manifestaciones anteriores de la ciudad.

Autobuses, pancartas, lonas, batucadas y carteles reivindicaban la defensa del colectivo durante la marcha ante el apoyo de la gente que por las calles aplaudía o se sumaba. Vaya por delante mi agradecimiento a este medio de comunicación por permitirme ser libre opinando y creer en la diversidad.

La gran manifestación un año más era convocada por LAMBDA cuya asociación lleva 36 años luchando por los derechos del colectivo LGTB.

Fran Fernández como coordinador general en la comunidad Valenciana realizaba declaraciones para este artículo de opinión: "La manifestación gira en torno a todas esas realidades que siempre quedan olvidadas históricamente. Todas esas interseccionalidades como ser migrante, tener alguna discapacidad, ser asexual o género no vinario. Son realidades que siempre se quedan ocultas y por eso el lema de este año es orgull de totes, drets per a totes ya que cada persona de nuestra comunidad debe tener reconocidos sus derechos", señala.

Tras preguntar por la posible discriminación a la infancia indica lo siguiente: "La orientación sexual despierta en la preadolescencia por lo que no nos gusta hablar de niños y niñas gays o lesbianas, la orientación cuando despierta a la población heterosexual también despierta a la población homosexual y en la preadolescencia todos estos niños y niñas sufren discriminación como cualquier persona de nuestro colectivo. Las personas más jóvenes muchas veces sufren violencia incluso antes de que haya despertado su orientación y en cuanto a las personas trans, a partir de los 7 o 8 años.

Hablamos de que la persona tiene una identidad que no se corresponde a la que le asignaron al nacer siendo uno de los grupos más vulnerables. Si nos preocupa la infancia tenemos que recordar que no toda la infancia es Cis ni hetero", explica.

VOX QUITA LA BANDERA LGTB EN NÁQUERA

Preguntando a la gente coincidí con María de Náquera que hacía declaraciones antes de empezar la marcha multitudinaria: "Venimos con nuestros hijos e hijas a la manifestación para que vean que esto es una realidad y reivindicar los derechos del colectivo LGTB. Nuestro pueblo es el único de toda la comunidad Valenciana en el que gobierna Vox y lo primero que han hecho es quitar la bandera LGTB lo que ha generado mucha repercusión y más en esta fecha", declara.

De todas formas el pueblo ha mostrado su apoyo al colectivo poniendo banderas por su cuenta, pero llegando a derivar incluso en amenazas por el señalamiento público que se hace al colectivo o a una bandera que realmente está representando los derechos humanos de personas que evidentemente sufren una discriminación por querer o sentirse como quieren y ser ell@s mism@s.

DIVERSIDAD SOCIAL ACTUAL

Marc Brell presidente de la asociación Galesh que participaban en la manifestación mediante una pancarta encabezada por la infancia explica que comenzaron siendo una Asociación de familias Gays y lesbianas con hij@s. Recalcan la importancia de educar en la diversidad social en la que vivimos.

"No creemos que sea necesario un día del padre o de la madre sino de todas las familias sin distinción y en los centros educativos mediante los libros o en los mismos currículums hace falta mucha más diversidad", indica acompañado de diferentes familias que forman parte de la asociación de la cual llevaban sus camisetas.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA TRANS



Chrysallis es la asociación de familias de infancia y juventud trans que también participaban con su pancarta en la manifestación reivindicativa.

María José G., delegada provincial del país Valenciá comenta que el objetivo es acompañar y asesorar a las familias que están empezando la transición social. "Hacemos formación contra el bullying en colegios para concienciar tanto al equipo educativo como al alumnado sobre realidades diversas desde el respeto considerando que de ello depende una sociedad más justa e igualitaria", declara durante la manifestación.

Tras preguntar, señala que es importante que la infancia venga también a reivindicar sus derechos como es el caso de esta asociación, pero señala que esos derechos los tendrían que tener adquiridos y seguir luchando por no perder lo que tenemos.

Durante la mayoría de la manifestación estuve cerca o entre las familias del colectivo y pude observar la buena organización y atención prestada a la infancia que sujetaba la pancarta delantera de la asociación estando detrás las personas adultas y la delegada velando por el buen funcionamiento de todo.

Al final de la manifestación hablé con la madre de la más pequeña de la asociación que con tan sólo 3 años participaba tras la pancarta del colectivo. "Cuando tenía 2 años Quim empezó a decir que quería vestidos y faldas, que era una niña y subsidiariamente quería que le habláramos en femenino. Como padres teníamos que respetar su identidad y así lo hicimos. El acompañamiento de familia, amig@s y entorno en general en nuestro caso ha sido positivo", señala tras desplazarse desde Villajoyosa al acto revindicativo añadiendo que también están inculcando el respeto a la naturaleza y las diferentes especies de animales llevando hoy en día una alimentación de momento vegetariana y perfectamente buena para su salud como confirma incluso la asociación española de pediatría tanto en vegano como vegetariano.

Y así es, es muy importante que los progenitores comprendan y acompañen durante este proceso ya que lo contrario supone un calvario para la infancia al sentirse completamente diferente y discriminada si no se apoyan sus sentimientos. Por otra parte, la labor de asociaciones de este tipo también ayuda mucho.

CONTRA TODO TIPO DE OPRESIÓN

Emi Navarro realiza activismo especialmente por la liberación animal y tras comentárselo, decidió coger un tren desde Chiva a Valencia y acudir a protestar. "Acudo como persona bisexual que ha sufrido las consecuencias de la LGTBIfobia durante toda mi vida, además siempre he sido disidente de género, lo cual me generó Bullying desde los 5 años hasta toda mi adolescencia. Al mismo tiempo que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales cada vez lo comparten más y la sociedad lo comprende, la contraparte cada vez es más evidente. Existe un auge del rechazo generalizado hacia el colectivo LGTB+ que ha propiciado la extrema derecha, con argumentos como que "va en contra de la biología" o "hay que defender la familia natural tradicional".

Realmente la diversidad sexual existe más allá de nuestra especie, es por ello que es esencial revindicarlo, así como reivindicar los derechos de todos los animales, ya que no tiene sentido pedir que se deje de oprimir al colectivo y perpetuar otra opresión como lo es la explotación animal y por eso llevo años en la filosofía ética del veganismo", argumenta siendo además organizador a nivel estatal del movimiento Youth Climate Save.

Durante la manifestación me sorprendió que varias personas sacaban el tema del veganismo como algo igualitario y justo no solamente para todas las especies de animales sino para un futuro planeta en el que vivir siendo las industrias de explotación animal las más contaminantes y responsables del hambre en países del tercer mundo por criar a millones de animales más que humanos destinando a ello indecentes recursos vegetales que se pueden usar para productos veganos que hoy en día se consiguen con el mismo sabor y textura.

"Defiendo los derechos del colectivo LGTB junto a mi hija de 6 años al igual que defendemos que ninguna opresión es justa y tampoco la que sufren los animales destrozando de rebote el medio ambiente", explicaba Sandra indicando que es bisexual y que el discurso del odio sigue ahí por lo que hay que seguir luchando y plantando la semilla del respeto y la empatía desde la niñez y por eso es lo que inculca a su hija Irene.

ÉXITO EN LA MANIFESTACIÓN



Alrededor de 70 entidades sociales se han sumado este año a la marcha y han mostrado su apoyo explícito a Lambda con la firma de un documento que reúne las reivindicaciones del Orgull LGTBIQ+ 2023.

Al término de la marcha, se leyó sobre las 22.00 horas (más de una retraso por la alta participación) el manifiesto del Orgull LGTBI+ 2023 en el que se destaca que en el territorio valenciano se disfruta de una legislación "considerablemente avanzada fruto de gobiernos que han apostado por mejorar nuestras vidas" y que ha sido "ejemplo para acuerdos estatales". Por eso advierten: "No vamos a permitir que ningún futuro gobierno nos vuelva a esconder en el armario. Vamos a decir bien alto que ni un paso atrás".

Al acto acudieron los partidos políticos compromís, Esquerra unida, Podemos o el PSOE y también aparecía una pancarta reivindicando los derechos LGTB colgada del Ayuntamiento de Valencia. En mi pueblo que actualmente es Albal, la corporación municipal colgaría también una pancarta gracias a una petición del grupo local Compromís desde la oposición.

NO PERDAMOS LOS DERECHOS CONQUISTADOS

Para ir finalizando, esa podría ser la frase final puesto que son las instituciones las que deben de velar por los derechos de todas las personas y aceptar la diversidad que existe hoy en día puesto que en teoría el discurso del odio debería estar superado hace muchísimo tiempo.

Personas que si pudieran nos quemaban en una hoguera a las miles de personas que unidas estábamos luchando por un mundo igualitario para tod@s.

Por mi parte el colectivo LGTB en su conjunto siempre va a tener mi apoyo y acudiré a todas las marchas posibles teniendo a su disposición todos los medios en los que pueda hacer llegar un artículo de opinión sobre una causa tan necesaria que empieza educando a la infancia desde las casas y centros educativos a mi entender.

Mi agradecimiento a todas las personas que el sábado luchaban en las calles representando a la mayoría de la sociedad porque nuestra obligación moral es luchar contra todo tipo de opresión e injusticia y por el respeto e igualdad de todas, todos y como no podía ser de otra manera, todes (parece ser que la última molesta mucho a la derecha y a la extrema derecha por una simple palabra con la que personas se sienten identificadas al igual que niñes).

Por mucho que nos quieran colar el discurso del odio y la confrontación bajo un falso sentimiento patriota, la mayoría de la sociedad siempre apoyará al colectivo LGTB y sus derechos puesto que estamos en el siglo XXI en el que ya no tiene cabida el señalamiento público ni el odio hacia las personas por querer como quieran y sentirse como se sientan.