Eva Montoro: diseño, arte, innovación y exclusividad en aluminio

Hay talentos innatos y talentos cultivados a través de las circunstancias y es el caso de Eva Montoro y su don especial, ese que muestra en su creación y diseños. Algo que se ve en sus obras de diseño gráfico, de modas, complementos y joyas. El diseño elevado a la categoría de arte. En sus trabajos se pueden apreciar dos características que se convierten en seña de identidad, y es que son divertidos e interesantes.

Algo que a priori parece sencillo, pero que se complica si se quiere extender en el espacio y en el tiempo de forma indefinida, como es su caso. Sus creaciones conjugan lo nuevo y lo viejo, lo artesanal y lo tecnológico, encajando siluetas y materiales contemporáneos como es el caso del aluminio con técnicas de trabajo artesanales y ahí radica el éxito de sus trabajos.

Nada es lineal ni previsible en Eva, todo nace de un fluido diálogo de opuestos, de la tensión de fuerzas contrarias. Amante de lo vintage y del glamour old school creando obras vanguardistas que parten de la pasión y del amor que impone en su trabajo. Así se consigue el equilibrio perfecto entre un diseño avant garde y que genera un deseo obsesivo por disfrutarlo.

Sus trabajos son atemporales y perduran en el tiempo y logra un punto de encuentro en el pasado, presente y futuro. Una diseñadora que desarrolla el concepto de libertad, en su concepción más amplia, para generar, sin limitación estética y sin temor a la mezcla, generando obras insólitas, trascendentales y eternas.

Trascender en el presente, buceando en el pasado y mirando hacia el futuro es en la dimensión en la que se mueve y trabaja Eva Montoro. Pero esa búsqueda de lo perdurable en nuestro tiempo no va unida forzosamente a la inmovilidad sino a todo lo contrario y buscando especialmente la sostenibilidad y el respeto a nuestra casa, Tierra. Una mujer, sincera, sin miedos, con una bondad que se manifiesta a través de su simpatía y su sonrisa y con la fuerza y humildad de los grandes luchadores.

Una mujer con el aroma a café colado y a césped recién cortado o grama, como se llama, en su maravillosa tierra natal. Amante de la vida y la naturaleza y que cuando escucha la Traviara cierra los ojos y se traslada a su infancia y a la felicidad de la niñez. Delante de un café y entre bromas me contesta, con una amabilidad que encandila, a mis preguntas.



1- Eres de Venezuela y ahora vives y trabajas en España, ¿no te sientes un poco ciudadana del mundo? Todos somos ciudadanos del mundo por el hecho de pertenecer a una comunidad universal que nos incluye a todos los seres humanos. Pero mi corazón y alma son de ese pedacito de mundo que se llama VENEZUELA.

2- Eres una magnífica diseñadora, pero ¿qué es más fácil, ser mujer, ser persona, madre o diseñadora de éxito? Ningún roll que desempeñamos es fácil. Pero sea cual sea, se requiere responsabilidad, organización y constancia para cumplir con los compromisos del día a día como Mujer, persona, madre y diseñadora.

3- ¿Cuáles son tus puntos fuertes como diseñadora? Siento que tengo una gran habilidad creativa y una gran pasión por diseñar, Por plasmar la esencia de mis clientes en las piezas que elaboró a mano y en donde fusionó materiales no comunes con influencias culturales y otorgándoles una elegancia atemporal.

4- ¿Cuál debe ser la prioridad para una diseñadora para crear un diseño? ¿Vale lo mismo para la vida? La prioridad son las historias que cuento a través de mis manos en cada pieza que hago. ¿Que vale lo mismo para la vida? Sí. Porque cada día tiene su propio encanto e historia.

5- ¿Tienes algún proyecto en desarrollo a medio-largo plazo? Sí. Actualmente, trabajo en varios proyectos internacionales a los que estoy muy dedicada, cada uno de ellos me tiene muy animada, hay dos proyectos que son personales que van ya tomando forma y fuerza y que tienen toda mi ilusión puesta en ellos.

6- Define moda, en su concepción más amplia desde tu punto de vista… Desde mi punto de vista, la Moda es UNA EXPRESIÓN DE ARTE. Que cada quien lo lleva a su manera.

7- ¿En qué y cómo te influye tu tierra, Venezuela, en tus creaciones? La identidad cultural se manifiesta a través del arte, y viniendo de un país tan hermoso y lleno de riquezas naturales y cultural, mi arte constituye un medio idóneo para reflejar esos elementos que son con los que me identifico.

8- ¿Cuáles son tus virtudes, no ya tanto como diseñadora, sino como persona y que sólo conocen los más allegados? Me considero una persona empática, leal, buena amiga de mis verdaderos amigos amantes de la naturaleza y de la belleza de lo imperfecto y quien me conoce sabe que soy de poco hablar y sí de hacer. Que es mi manera de comunicarme.