​Presentación de un nuevo libro sobre el oscuro mundo de la tauromaquia

El pasado jueves fui invitado como responsable de la plataforma antitaurina de Alfafar a la presentación del libro "Tauromàquia: Papers per al debat. Crítica des de la raó" llevándome un ejemplar que tengo pendiente de ir leyendo.





Al final del mismo pudimos participar explicando en qué consiste nuestra plataforma e invitando a la gente a nuestra próxima protesta de agosto de la que hablaremos durante este artículo y que no puedes fallar si de verdad tienes un sentimiento en contra de la tortura disfrazada de tradición. Xavier Rius fue la persona que nos invitó como diputado de cultura.

PROTECCIÓN ANIMAL Y LA VERDADERA CULTURA

A la presentación acudió la hasta ahora concejala de cultura y de bienestar animal Gloria Tello recordando que en Valencia se acabó con el toro embolado mostrando a su vez preocupación por lo que se nos viene encima con el cambio de políticos en la Generalitat o ayuntamientos como el de Valencia para el que trabajará desde la oposición.

A su vez, Tello muestra su evidente rechazo a que un torero cuyo único mérito es maltratar animales y matarlos, valla a estar de vicepresidente y conseller de cultura.

Al acto asistieron varias personas de Compromís y también Compromís animalista a través de Eloi Sarrió que es también abogado animalista en Aboganimal: "La verdadera valentía no reside en torturar y matar a un animal inocente, sino en protegerlo y respetarlo. La tauromaquia es una práctica cruel e injusta que no tiene cabida en una sociedad que busca el respeto y la protección de todos los seres vivos", declara.

VETERINARIOS POR LA ABOLICIÓN DE LA TAUROMAQUIA

También acudía y participaba en este libro AVATMA (Asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia) que explicaban con todo lujo de detalles y precisión el tremendo sufrimiento de los toros y caballos durante los festejos de plaza o de los animales usados en los anacrónicos "Bous al Carrer".

La asociación que reúne a más de 500 veterinarios detalla en su página web el sufrimiento del toro y el caballo mediante toda la tortura en la plaza: https://avatma.org/2017/07/07/sufrimiento-de-toros-y-novillos-en-la-lidia-con-y-sin-encierro-previo/ .

Igualmente en esa misma web de la asociación puedes ver todo tipo de informes sobre todo el sufrimiento en els bous al Carrer.

PERIODISMO VOLUNTARIO Y VALIENTE



Por otro lado, Ángeles Sanmiguel que escribe a menudo contra el maltrato animal en el que evidentemente entra la tauromaquia contra la que lleva escribiendo años, también acudía allí.

En uno de los artículos de opinión que sacó tras venir a una de nuestras concentraciones de Alfafar demostraba los comportamientos que habitualmente tienen los taurinos hacia las personas que protegemos a los animales: "Durante el acto alguien lanzaría un huevo a las personas reunidas y un joven, con saña, se cogía los testículos con ambas manos cara al encuentro. ¿Qué hay del negocio de las ganaderías que surten de víctimas a estos “festejos” de muerte y dolor?".

Es más, en otro artículo que hablaba de granjas y mataderos tras venir a una concienciación de València Animal Save habló con una adolescente de 16 años de nombre Micaela que es prácticamente vegana y con los toros fue también contundente: ¿Y la tauromaquia? “¿Cómo es que les cabe en la cabeza que es cultura? Nunca he estado interesada, nunca he ido a ver los toros en la plaza, no nunca, no voy a ir, a mis padres les da igual y me alegro mucho de que no les guste”, aparece en aquel brillante artículo de opinión respecto a todo el sufrimiento de los demás animales puesto que hay muchas alternativas también para no explotarlos para ningún fin y así también se atajaría la crisis climática que atravesamos siendo la ganadería y la pesca lo más contaminante del mundo por ser más claro.

Francesc J. Hernàndez y Albert Ferrer encabezaban junto a AVATMA este acto siendo ambos profesores en la Universidad de Valencia y se tuvo una conversación al finalizar con Albert puesto que ha escrito varios artículos de opinión sobre el tema de la tauromaquia y nuestra plataforma tiene mucho que contar especialmente con la protesta que hacemos pronto en la que en Alfafar, debemos sumarnos toda la gente que tiene esta problemática en cualquiera de los pueblos ya que esta protesta representa a todos los que se divierten de forma sádica, pero teníamos que empezar el activismo más centrado en uno y por motivos de cercanía fue este.

Cualquier persona que esté en contra del maltrato animal, lo mínimo que puede hacer (si puede) es venir a protestar durante una hora o poco más de colaboración que pedimos al año por los cientos de toros que solamente este verano están siendo torturados sufriendo lo inimaginable.

SÚMATE A LA PROTESTA QUE HACEMOS EN AGOSTO ANTE EL AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR

Si de verdad estás en contra de la tauromaquia y al leer este artículo crees que estamos haciendo lo correcto, lo siguiente es salir a la calle y aprovechar la que si no me equivoco será la única protesta de toda Valencia contra toda la barbaridad de espectáculos que se están haciendo desde ya hasta que acabe el verano mediante la tortura de animales con fuego y cuerdas que por supuesto se mantiene con un montón de dinero público y hace partícipes a la infancia de un espectáculo sádico e inseguro al contrario de lo que piden todos los expertos en pedagogía o el comité de derechos del niño de la ONU.



Ya estamos viendo estrategias y la forma de conseguir impactar al máximo ese día por lo que escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com para estar en nuestro grupo interno o para que te pasemos información ya que realmente estar en contra de algo y no hacer nada pudiendo hacerlo, es como estar a favor y por eso es más que necesario que este agosto llenemos el Ayuntamiento de Alfafar de personas con empatía y el sentimiento de la mayoría de la sociedad que es antitaurina como incluso confirman todas las encuestas oficiales.

Tanto en los festejos taurinos como en cualquier explotación animal, tú eres realmente quien puede ayudar a los animales con tus acciones por lo que espero tu mensaje uniéndote a este acto de agosto que como digo será si no me equivoco el único de la ciudad de Valencia y prácticamente solemos hacer una protesta al año por lo que tiene que ser efectiva y multitudinaria.

¿Mirarás para otro lado o me escribirás para intentar cambiar las cosas durante una hora al año?