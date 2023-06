Ysy A presenta 'Esta que quema' junto a Sixto Yegros ft. Baxian

Mientras continúa colgando carteles de sold out a lo largo y ancho del mundo con la gira presentación de su más reciente disco de estudio, Y$YSMO, el máximo referente del trap Argentino y Sudamericano, Ysy A confirma que el sonido del futuro poco tiene que ver con las categorías tradicionales que, a esta altura ya quedaron viejas.

Conformando un equipo de lujo con Sixto Yegros y Oniria, Ysy A avanza por los terrenos más lisérgicos y festivos con “Esta que quema”. Una canción que ya se pone en la fila como candidata para ser la gran protagonista del verano: los oídos se llenan con un beat estridente que se derrite y reconfigura a medida que pasan los segundos, con un Ysy A que rapea con la absoluta solvencia de siempre y aprovecha los momentos de calma para jugar a placer con los diversos climas que Oniria imagina y ejecuta desde el beat.

El ingreso de Sixto Yegros suma unas muy sutiles capas melódicas a un tema que acelera con la misma intensidad que una fiesta interminable en la que el sol ya cayó hace varias horas y la noche parece ser eterna.

Ysy es un rapero, cantante, freestyler, productor y trapero argentino, considerado uno de los mayores exponentes del panorama nacional urbano. Conocido por sus canciones que poco a poco han ido cambiando de aire y evolucionado, y al mismo tiempo también conocido por ser fundador de la ex competencia de freestyle argentino «El Quinto Escalón». Actualmente, tiene 5 álbumes «Antezana 247», «Hecho A Mano», «Mordiendo el Bozal», «Trap de Verdad», «YSYSMO», cada uno lanzado el 11 de noviembre de sus respectivos años.

Durante el 2022, cobró una gran relevancia en plano internacional debido a la viralización de sus shows, los cuales se caracterizan por transmitir una energía inigualable llegan a causar movimientos y sismos en las salas y el 11/11 lanzó su último trabajo discográfico "YSYSMO", álbum que consiguió más 85 millones de reproducciones en menos de un mes, 25 millones a una semana de su lanzamiento y que generó tanto revuelo que rompió todos los charts con "COMO CHILLA ELLA", entre otras de sus canciones.

Este acontecimiento lo viralizó en todo el mundo como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, México, España, US Latin permitiéndole llegar a las listas virales en el "Daily Top Artist", "Top Albums Debut" y "Top Songs Debut" a nivel global, #1 en el "Daily Top 200" y sus 12 canciones dentro de los 3 primeros días de lanzamiento entraron dentro del "Top 50" de Argentina, entre muchas otras en Spotify. Por otro lado, el álbum a una semana de su lanzamiento el álbum fue tendencia en YouTube en más de 10 países (Argentina, Perú, Chile, Uruguay, México, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Colombia, entre otros) y fue #13 a nivel global. Por otro lado, "YSYSMO", fue el primer álbum en ingresar todos sus tracks al #BillboardArgentinaHot100 y lo hicieron dentro del Top 50 de Billboard. Ysy A generó un verdadero sismo y marcó un antes y después dentro de la cultura centenial llevándolo a una gira por más de 60 ciudades.

