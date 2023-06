"Saint Omer. El pueblo contra Laurence Coly": tratar de entender lo incomprensible

Filmin añadirá a su catálogo el próximo viernes 30 de junio, en exclusiva en plataformas digitales en España, "Saint Omer. El pueblo contra Laurence Coly", primer largometraje de ficción de la directora francesa de origen senegalés Alice Diop. La película se basa en el juicio real de Fabienne Kabou, que en la película adopta el nombre de Laurence Coly. Esta mujer franco-senegalesa fue condenada a 20 años de prisión en 2016 por la muerte, tres años antes, de su hija, a la que abandonó en una playa de noche en Berck-sur-Mer. El cadáver de la niña fue encontrado al día siguiente: la subida de la marea había arrastrado su cuerpo al mar. Durante el juicio, Kabou afirmó que las "fuerzas del mal" y la "brujería" la habían inspirado a cometer el acto.



"Todas mis películas parten siempre de un sentimiento, de una intuición, que crece y crece hasta convertirse en una obsesión", explica la cineasta Alice Diop, con presencia en la película a través del personaje de Rama, una joven novelista que, como ella en 2016, asiste al juicio por filicidio. Diop reconoce que fue la fotografía en blanco y negro, procedente de una cámara de seguridad, que Le Monde publicó en 2015, y a través de la cual la policía identificó a Fabienne Kabou, la que despertó su interés inicial en el caso: "Miro la fotografía, sé que esa mujer es senegalesa, sé que tenemos la misma edad, la conozco tan bien que me reconozco. Y así comienza mi obsesión con esta mujer".

Como decíamos, Diop estuvo presente en el juicio de Fabienne Kabou en Saint Omer. "Todas las mujeres que estaban allí —porque muchas de nosotras éramos mujeres—periodistas, abogadas y juezas, estábamos sentadas frente a ella y sabíamos que había cometido un asesinato", explica: "Nos preguntábamos a nosotras mismas sobre nuestra propia relación con la maternidad. Es un tema universal, con todos sus conflictos y contradicciones". La película reconstruye el juicio pero evita las recreaciones y encuentra sus pilares en las palabras, y los silencios que se escuchan durante el proceso. La primera vez que los jueces le preguntan a Laurence Coly por qué mató a su hija, ella misma responde que no lo sabe, y que espera que el juicio le ayude a entenderlo. "¿Laurence es una víctima? Es culpable, lo sabemos. Ella también es una víctima, pero ¿de qué? No estoy aquí para emitir juicios morales; intento comprender", explica la directora.

"Saint Omer. El pueblo contra Laurence Coly" ha sido uno de los puntales del cine europeo en los últimos meses. Estrenada en cines en España por Surtsey el pasado mes de marzo, la película representó a Francia en la carrera por el Óscar, fue doblemente galardonada en el Festival de Venecia (Gran Premio del Jurado y Mejor Ópera Prima), ganó el Festival de Sevilla y recibió el César a la Mejor Ópera Prima.

Saint Omer. El pueblo contra Laurence Coly Título original: "Saint Omer". País y año de producción: Francia, 2022. Duración: 122 minutos. Dirección: Alice Diop. Guion: Alice Diop, Marie NDiaye, Amrita David. Dirección de fotografía: Claire Mathon. Montaje: Amrita David. Intérpretes: Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit, Xavier Maly, Robert Cantarella.





Alice Diop

DIRECTORA Nació en Francia en 1979. Sus cortometrajes y mediometrajes han sido seleccionados y premiados en multitud de festivales. Destaca "Vers la tendresse" (2017), César al Mejor Cortometraje; o "Nosotros" (2021), Mejor Documental y Mejor Película de la sección Encounters del Festival de Berlín. "Saint Omer" es su primer largo de ficción.