La nueva y esperada entrega del divulgador Lorenzo Roca Moreno, 'Formas de comunicación en mamíferos'

Editorial Caligrama pone en el mercado una obra para maullar, ladrar, mugir y balar de alegría.

En los actuales tiempos, tan líquidos, acelerados y gobernados por el relato de la posverdad y los mensajes inanes de las redes sociales, es de agradecer que siga habiendo documentalistas laboriosos que pongan pie en pared y trabajen con la minuciosidad que merece armar una obra de divulgación que merezca calificarse de tal manera. La transmisión de conocimiento no es algo baladí para el intelectual Lorenzo Roca Moreno, un apasionado siempre con ganas de aprender. La fértil Editorial Caligrama sirve ahora su nueva propuesta: Formas de comunicación en mamíferos. Cómo se comunican los seres vivos y curiosidades.

''Me gustan todos los animales sin excepción. Pero, sobre todo, he aprendido mucho de mis amigos los bichos, como así los llamo en un sentido cariñoso y de respeto. Os invito a seguir admirando el vuelo de un ave o el canto de un pájaro, la mirada de un gato, oír a un grillo en una noche de verano o una libélula posándose sobre un estanque''. Son palabras literales de Roca Moreno, un infatigable estudioso de lo que le rodea, todo un hombre del Renacimiento que merece ser calificado como uno de los mejores divulgadores del momento en lengua española.

Se debe saber que en el planeta Tierra existen más de ocho millones de especies de animales y más de una quinta parte está en peligro de extinción. ¡Uf! Se trata de una obra que no se enfoca en la biología ni tiene pretensiones científicas. Es una recopilación intensa a la que se le ha dedicado cientos de horas en búsquedas y consultas para que, de un modo rápido, el interesado pueda tener a mano la suficiente información resumida, gráfica y escrita, de muchos de los mamíferos que se conocen o que no se conocen lo suficiente. En estas páginas -bellísimamente ilustradas por más 700 fotos de enorme calidad- se analizan más de 100 especies de mamíferos: marinos, terrestres y voladores.

La metodología empleada para este proyecto resulta tremendamente didáctica: de cada animal conoceremos su forma de vida, alimentación, reproducción, hábitos y costumbres, las maneras de comunicarse, curiosidades de la especie, finalizando con una colección de sellos de correos sobre cada animal analizado. Hay que recordar que los sellos de correos han sido, desde su origen en torno al año 1840, una forma de enseñanza y comunicación visual, y la mayoría de los países han impreso colecciones con fotografías de animales y plantas.

No está de más señalar que la obra ha sido revisada por el doctor Javier Palomo, secretario general de la SECEM (Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos). De esta manera, el rigor se da la mano con una profunda amenidad. Por muchas razones, se está ante una obra para mentes curiosas, que no debería faltar en las bibliotecas públicas y en los centros de enseñanza. Y en el hogar del individuo, por supuesto.

El autor Lorenzo Roca Moreno (Lérida, 1947). Formado como perito químico, diplomado en Marketing y Dirección de Empresas, ha efectuado distintos posgrados en Tecnología de Plásticos y Caucho, Métodos y Tiempos en el Control de la Producción, cursos en Gestión de la Calidad y Normas ISO. Paralelamente, ha estudiado con pasión dibujo y pintura. Ha llegado a exponer con otros artistas en algunas galerías, obteniendo algunos premios de pintura. En los últimos años, mantiene una fuerte afición a la pesca deportiva.

Habla varios idiomas. Después de comenzar a trabajar como químico, en solo dos años entendió que su mundo era el comercio. Desde muy joven se ha dedicado al terreno comercial, comenzando desde abajo y pasando por todos los niveles. A los treinta años, junto a su esposa Rosa, creó una empresa que acabó siendo vendida cuando era un referente en el sector de material para laboratorio exportando a más de ochenta países.

Ha viajado por medio mundo y la vida le aporta una extensa y valiosa experiencia que ha deseado trasmitir en forma de libros. Apasionado de los animales y de la comunicación, presenta ahora su nueva obra Formas de comunicación en mamíferos, segundo volumen de la saga Cómo se comunican los seres vivos y curiosidades. En la actualidad, reside en la provincia de Barcelona. Casado, con cuatro hijos y nueve nietos.

Editorial Caligrama Caligrama forma parte del prestigioso Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más prominentes en el panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pasan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.