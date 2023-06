La innovadora cirugía de hernia discal no requiere ingreso hospitalario y dura menos de una hora

Cada año, millones de personas se ven afectadas por hernias discales, una afección que puede resultar en un dolor debilitante y una disminución de la calidad de vida. Sin embargo, un centro especializado en patologías de columna en Bilbao, Biziondo, ha desarrollado un enfoque innovador para tratar estas hernias discales.

Con más de 35 años de experiencia en el sector, Biziondo se ha establecido como un líder en el tratamiento de hernias discales, escoliosis lumbar, fracturas vertebrales y otras afecciones de la columna vertebral. El equipo de profesionales del centro ofrece soluciones eficaces y personalizadas para cada paciente.

¿Qué es una retirada de hernia discal lumbar y cuándo se recomienda llevar a cabo este procedimiento? Una de las técnicas más prometedoras que Biziondo ha implementado es la retirada de hernia discal lumbar sin ingreso hospitalario. Este procedimiento mínimamente invasivo se realiza mediante cirugía percutánea de columna, permitiendo a los médicos retirar la parte del disco herniado que comprime los nervios. El resultado es un alivio inmediato y significativo del dolor, sin la necesidad de una hospitalización prolongada.

Sin embargo, este procedimiento requiere de un diagnóstico preciso, debido a que es fundamental valorar que no exista inestabilidad en el segmento a tratar, además de descartar posibles efectos secundarios. En ese sentido, los tratamientos para hernia discal se establecen después de una evaluación médica y un análisis de las posibilidades en conjunto con el paciente.

Por otra parte, la intervención se indica mayormente cuando un paciente presenta hernias discales lumbares, debido al riesgo de que se produzca una presión excesiva en la médula espinal. Asimismo, la hernia discal se agrava cuando existen síntomas como el entumecimiento, el hormigueo y la debilidad en los músculos, hasta finalizar en un dolor cortante y agudo.

Los especialistas del centro Biziondo realizan la retirada de hernia discal sin ingreso hospitalario En el centro especializado en columna Biziondo, los médicos especialistas realizan la retirada de hernia discal sin ingreso hospitalario, con la ventaja de que el procedimiento dura entre 30 y 50 minutos. Estos tratamientos para hernia discal son realizados bajo anestesia local y sedación, sumado a un fluoroscopio para localizar la región a intervenir.

Al tratarse de una técnica mínimamente invasiva, los pacientes reciben el alta en el mismo día de la intervención, con la obligación de mantenerse en reposo durante aproximadamente 15 días. Después de este plazo, el equipo quirúrgico valora la evolución del paciente, con el objetivo de establecer las medidas de fortalecimiento muscular adecuadas.

Para aquellos que buscan un enfoque innovador en el tratamiento de hernias discales, Biziondo ofrece una primera consulta orientativa gratuita online o presencial en Bilbao. No dude en ponerse en contacto con Biziondo y descubra si este revolucionario tratamiento puede ser la solución que ha estado buscando para sus problemas de hernia discal.