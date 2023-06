Grado en gestión forestal y del medio natural con EFA Casagrande

Cuál es el peligro de comprar una baliza que no esté totalmente homologada El principal peligro de comprar una baliza que no esté totalmente homologada es que se corre el riesgo de que el producto se estropee rápidamente por mala calidad, que debido a sus componentes eléctricos pueda producir un cortocircuito y de esta forma un incendio, o peor aún, que no sea visible por no contar con la potencia lumínica necesaria, ya que la luz que emite debe ser visible por lo menos a 1 kilómetro de distancia, tanto diurna como nocturnamente, y de esta forma aumente el riesgo de producir un accidente.