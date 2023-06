Joaquín Sánchez: "Voy a seguir ligado al club en todo lo que pueda"

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece ‘ICONOS: Joaquín, mucho Betis’, la cuarta entrega de la serie de entrevistas en las que grandes figuras del mundo del fútbol analizan la situación que están viviendo en sus carreras. Igual que el anterior entrevistado de ICONOS, Sergio Busquets, Joaquín se ha despedido del club de su vida, pero en este caso, colgando las botas. Sin embargo, en la entrevista realizada por Jesús Capitán ‘Capi’, analista de LaLiga en DAZN, reconoce que le gustaría seguir formando parte del conjunto verdiblanco: “Voy a seguir ligado al club poder para ayudar en todo lo que pueda y donde yo me sienta feliz”. Además, ha afirmado que quiere seguir divirtiendo a los espectadores: “Quiero hacer tele, creo que la gente lo está disfrutando mucho y para mí es una oportunidad”.





Llegó al primer equipo del Real Betis cuando apenas tenía 19 años y, pese a convertirse pronto en una estrella, nunca pensó más allá: “Siempre lo digo, por esos seis años míos, el primero de segunda y los cinco de primera, por todo lo que viví, hicieron que no me quisiera ir nunca del Betis. No pensaba en crecer, mi felicidad era otra. Llegar aquí todas las mañanas, ver a mis compañeros, reírme, quedábamos fuera para comer con las mujeres… Yo no pensaba en otra cosa por eso, y tenerme que marchar en 2006 creo que fue un palo importante porque los aquellos años fueron maravillosos”.

Sobre las temporadas lejos de Sevilla, el del Puerto de Santa María reconoce que: “Siempre digo que a mí en Valencia, afortunadamente, me trataron siempre especial, pero deportivamente no cogí mi sitio igual porque me costaba, o igual porque no me lo daban. Después hubo años complicados, años donde el club no estaba bien del todo, no salían las cosas y vino un entrenador que fue un caos y nos pasó factura”.

Se retira después de 622 participaciones en el campeonato nacional liguero, una cifra que le ha convertido junto a Andoni Zubizarreta en el jugador con más partidos disputados en la historia de la competición: “Yo siempre he sido Joaquín el del Betis, hasta mi mujer muchas veces lo sufre, porque nosotros lo vivimos de una manera muy especial y cada año se siente más la presión de ser quién soy, que todo vaya bien, el equipo crezca... No es fácil de llevar todo eso”.

David Villa, en busca del origen del talento del fútbol español

Entre los compañeros de Joaquín en Valencia se encontraba David Villa, protagonista de ‘OR7GEN’, la nueva serie documental DAZN Originals, en la que ‘El Guaje’ realiza un viaje por algunas de las canteras de los clubes en los que ha militado en España para descubrir cómo se crea el talento de nuestro fútbol. Los aficionados podrán disfrutar este miércoles 21 de junio de ‘Gen Paterna’, el tercer episodio de la serie, en el máximo goleador de la historia de la selección española comparte con figuras como Albelda, Vicente, Cañizares o Aimar recuerdos sobre su etapa como valencianista y analiza el pasado y futuro de una de las academias más míticas de nuestro país.