Pros y contras de vivir en Valencia

España es un país que posee un gran número de ciudades y zonas para tener una calidad de vida espectacular, Valencia es una de las ciudades más bonitas e importantes del país. Es la tercera urbe de España con una importancia turística de gran nivel.

Valencia es una ciudad que poco tiene que envidiar a Barcelona y Madrid, con un núcleo poblacional menor, además la ciudad es muy diferente de un barrio a otro. Si estás pensado en ir a vivir a Valencia te mostramos los pros y contras más importantes que puedes ¡Toma nota!

Pros de vivir en Valencia

● Tiempo. La temperatura media durante los meses de verano oscila entre los 19 °C y los 30 °C. Aunque muchos no lo crean, en Valencia no hace demasiado calor ni hay demasiada humedad. ● Coste de Vida. El coste de la vida en Valencia es inferior al de Madrid y Barcelona. Además, la vida es mucho más económica aquí que en Estados Unidos, Francia, Alemania o los países del norte de Europa. Las habitaciones en alquiler en Valencia son mucho más rentables y existe una gran variedad de precios muy económicos en buenas zonas de la ciudad. ● Menor densidad de población. Es una ciudad con una densidad de población menor que otras grandes ciudades. Si bien en los meses de verano puede aumentar un poco, en general, es una ciudad que se puede pasear y disfrutar con tranquilidad. ● Zonas verdes. En Valencia hay una gran variedad de parques, tanto grandes como pequeños. Pero el que más destaca es el Turia, el segundo parque urbano más grande de España. LosJardines del Turia tienen 13 kilómetros de longitud y es el gran pulmón de la ciudad de Valencia. ● Gran centro histórico de la ciudad. El centro de la ciudad es bonito y tranquilo, muy agradable para pasear sus callejuelas salpicadas por pequeñas tiendas, cafeterías, etc. el centro histórico es un lujo para los sentidos. ● Bonitas Playas. Uno de los grandes atractivos de Valencia son sus bonitas playas. Las playas son muy limpias, amplias, no están masificadas y tienen cerca cafeterías y restaurantes y con gran facilidad de acceso.

Contras de vivir en Valencia

● Algunos barrios pueden ser inseguros. Por lo general, Valencia es muy segura y no existen muchos problemas. Pero si es cierto que en algunas zonas que es mejor no pasear a altas horas de la noche. ● Los domingos muchos comercios cierran. Como suele pasar en toda España, los domingos es el día que muchos comercios cierran lo que resta oportunidades de disfrutar de la ciudad. ● Ciudad turística. Como cualquier ciudad turística, en algunos momentos del año puede tener una mayor población por sus calles sobre todo en las zonas del centro y más turísticas de la ciudad. Esto hace que la tranquilidad se pierda un poco.

Con todo, Valencia es una de las mejores ciudades del mundo para poder vivir y disfrutar de una gran calidad de vida.