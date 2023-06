Instalar placas solares para balcones, con los servicios de Solomnia

Actualmente, se puede apreciar un aumento en los costes de la luz, sumado a que las fuentes de energía tradicionales tienen efectos contraproducentes para el medioambiente. Esta problemática ha llevado a la búsqueda de soluciones alternativas, por lo que muchas empresas han volcado sus esfuerzos hacia el desarrollo de las energías renovables, tanto para empresas como para particulares. Por ello, Solomnia desarrolla e instala placas solares para balcones, para ayudar a los particulares a disminuir los costes de su consumo de energía mientras colaboran con el medioambiente.

Una empresa comprometida con las energías renovables Solomnia se dedica a realizar instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en España, ofreciendo un servicio eficaz desde 2011. Desde ese momento, cuentan con una trayectoria marcada por su amplia experiencia y conocimiento en el aprovechamiento de los recursos de energía renovable, como la energía solar. Esto se debe a que cada año el sol arroja cuatro mil veces más energía de la que se consume en la Tierra, lo cual permite que la misma sea utilizada como fuente de energía eficiente tanto para particulares como para industrias. Esta empresa, líder en el sector gracias a la relación calidad-precio de sus productos, se define como una empresa de ingeniería, consultora e instaladora, por lo que ofrece a sus clientes un servicio integral en autoconsumo energético bajo proyectos llave en mano.

Placas solares para balcones con Solomnia La versatilidad de los paneles solares permite que puedan ser colocados en todo tipo de espacios exteriores, desde azoteas o tejados hasta balcones, beneficiando a sus usuarios sin importar el espacio del cual dispongan. Las placas fotovoltaicas para balcones son paneles de energía fotovoltaica que se colocan en los balcones para conseguir energía solar desde ese punto. Su diferencia principal con los paneles clásicos es que no requieren la autosuficiencia de la vivienda, es decir, que la misma se abastezca a sí misma de energía, sino que permiten su combinación con la energía eléctrica, reduciendo hasta en un 40 % el gasto energético.

Esto se debe a que las placas solares para balcones son más finas, ligeras y flexibles que las tradicionales, por lo que su instalación no solo es sencilla sino también rápida, con una gran durabilidad de hasta 25 años. En el caso de que la vivienda no posea balcones donde reciba sol directo, estas placas pueden colocarse sobre cualquier parte de la fachada del edificio, lo cual las convierte en una opción sumamente versátil. Lo ideal es que el instalador realice la apreciación de cuál es el mejor lugar para instalar las placas solares, para que pueda aprovecharse su máxima eficiencia desde el primer momento. Debido a que su colocación y remoción es sencilla, son una gran opción para quienes alquilan sus viviendas, ya que pueden trasladarse a nuevos departamentos sin dificultad.

Gracias a su amplia experiencia en el sector de las energías renovables, Solomnia se destaca como una excelente opción a la hora de instalar placas solares para balcones.