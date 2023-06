​Desafío Zero: el primer 'reality show' de viajes para redes sociales

Desafío Zero-El Origen es un Reality Show en el que 12 jóvenes viven una experiencia que les convertirá en líderes y lideresas de Desafío Zero, una agencia con un enfoque transformador con capital y talento andaluz ya que sus fundadores son granadinos y jienenses: Rubén Carballo de Conócete Viajando, Oliver Marfil de Camino Sin Límites y Antonio G. de Inteligencia Viajera.



En este viaje los aventureros recorren el norte de Tailandia viviendo y superando diferentes desafíos para llegar hasta el Paraíso Perdido. Todo ello recogido en más de 50 capítulos, que se emiten a diario durante casi 2 meses en redes sociales y plataformas web, fruto del gran trabajo de producción del videógrafo Alberto Perelo y la presentadora Mary Ruiz Queen Mary.

Desafío Zero-El Origen propone un nuevo concepto de viajes que se anuncia con un planteamiento revolucionario en el sector ya que combina aventura y crecimiento personal. Dirigida a un perfil joven, consciente y a la búsqueda de experiencias diferentes que les saquen de su zona de confort, la Agencia Desafío Zero se inaugura oficialmente mañana sábado 17 de junio con muchas sorpresas para los interesados en los viajes y la aventura.

Detrás de la idea del Reality Show se encuentran los fundadores de esta Agencia con Rubén Carballo, Antonio G. y Oliver Marfil a la cabeza, que junto a Alberto Perelo y Mary Ruiz en la producción y la presentación de cada episodio, han sido los responsables de este programa innovador cuya acción transcurre en Tailandia.

Los capítulos del Reality Show Desafío Zero-El Origen se pueden seguir todos los días en la web oficial de Desafío Zero https://desafiozero.com/reality/ y en el Tik-Tok de la presentadora Queen Mary @maryruiz_es.

Con la experiencia del Reality Show de referencia, el tipo de viajes que ofrece la Agencia Desafío Zero se aleja de los paquetes turísticos convencionales. Su apuesta se centra en ofrecer Expediciones en grupo, en las que la sorpresa, el trabajo en equipo y los desafíos son el hilo conductor. Para ello, buscan viajeros que deseen ponerse a prueba con una experiencia transformadora.