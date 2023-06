Los tratamientos fisioterapéuticos para deportistas mejoran su rendimiento

La práctica deportiva puede conllevar lesiones y cargas en músculos y huesos que afectan a los deportistas, por esa razón, es aconsejable que acudan, periódicamente, a un buen fisioterapeuta.

Los deportistas de élite, así como los profesionales y, también, los aficionados por el continuado ejercicio y por los propios vicios posturales o de movimientos reglamentarios se lesionan, cargan musculatura o cargan mucho sobre algunas partes del cuerpo. Por ese motivo, suelen aparecer dolencias, musculaturas cargadas, contracturas o lesiones en los ligamentos y articulaciones.

Por todo ello, además de un entrenamiento adecuado y lo más saludable posible, también es esencial el trabajo que hacen, en ese sentido, los profesionales de la fisioterapia. Razón de más para que las personas que son deportistas sea de vital importancia contar con un centro de fisioterapia en Barcelona referente, con objeto de tratar sus posibles lesiones, pero también para someterse a tratamientos que las eviten y mantener en forma la estructura muscular y ósea para su optimalidad y rendimiento. Se trata, pues, de tener a un grupo de profesionales homologados que hagan un seguimiento exhaustivo del rendimiento físico para sacar el máximo provecho, pero sin que se sufran contratiempos, ni dolores innecesarios.

En este caso, hay de destacar que centros como Fisioterapia Deportiva Castro se han especializado en la adecuación de su equipo humano y técnico para la implementación de tratamientos fisioterapéuticos y de rehabilitación especializados en la rehabilitación traumatológica deportiva, aunque también tratan a pacientes en general.

Sin duda, mantener un buen hábito de rehabilitación periódica, acudir para evitar lesiones, corregir malos hábitos y que hagan un estudio pormenorizado y personal es símbolo de garantía física, lo que conlleva a aumentar, más si cabe, la capacidad corporal para seguir practicando el deporte.

También, ese trato personal lleva a diagnósticos más concisos y, por ende, a la aplicación de los tratamientos más adecuados en cada caso, ya que cada profesional de la fisioterapia conocerá, pormenorizadamente, qué tratamiento es el más adecuado de aplicar para aliviar la dolencia de cada individuo.

El paciente siempre es el protagonista

Por todo lo descrito anteriormente, se puede afirmar que en la clínica barcelonesa lo más importante es conseguir una total excelencia a la hora de diagnosticar y de determinar los tratamientos de cada uno de los pacientes que acuden.

Eso lo consiguen, gracias a contar con un personal que posee una formación de excelencia, lo que le permite llevar a cabo técnicas y métodos muy cualificados y que están científicamente probados con resultados positivos. Eso, también, hace que los pacientes queden muy satisfechos y que, por tanto, contribuyan a generar un prestigio para la clínica.

Amplia cartera de servicios adaptada a cada paciente

Sin lugar a dudas, lo más importante que debe primar en una clínica de fisioterapia es el equipo humano, su experiencia y formación. Además, añadir nuevas técnicas, aprender de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de las ciencias de la salud y que reportan beneficios en su aplicación. Es por ello que en la clínica Deportiva Casto ofrecen un amplio catálogo de servicios, entre los que se encuentran los tratamientos tradicionales de fisioterapia, así como de osteopatía y de rehabilitación, esta última muy recomendable para deportistas, en especial, que han sufrido alguna lesión.

Sin embargo, esa cartera de servicios es aún más amplia y se aplican otras técnicas y pruebas diagnósticas como pueden ser la ecografía, la diatermia que consiste en calentar una zona concreta del tejido corporal a base de un gran campo eléctrico, aunque también puede ser magnético, y también se encargan de otras aplicaciones como la punción seca que se trata de unas agujas que se colocan en puntos estratégicos del cuerpo, pero que las mismas no introducen ninguna sustancia química, pues, su único fin es conseguir un efecto analgésicoy que calme los puntos afectados en cada paciente al que se le aplica esta metodología.

Porque se trata, siempre, de encontrar para cada persona el servicio que mejor se adapte a la rehabilitación de su dolencia o para intensificar la optimización de su cuerpo y que resista con solvencia los entrenamientos y el ejercicio físico que precisa en su práctica deportiva.

Especializados en el tratamiento para deportistas

Porque, como se ha comentado anteriormente, esta clínica da servicios a un público en general, pero está especializada en el tratamiento de pacientes que se dedican a hacer deporte, ya sea de una manera profesional o por afición. En este campo, dan también pautas sobre medicina deportiva que aumenta las posibilidades de éxito en las competiciones. Entre otras cuestiones, estos deportistas pueden acudir a la clínica para someterse a infiltraciones cuando las dolencias y lesiones ya no pueden ser tratadas o aliviadas con fármacos o a través de masajes.

Un equipo profesional de primer nivel

Es evidente que, no solo cuenta que las instalaciones y la aparatología sea la adecuada, sino que también el cuadro clínico sea de primer nivel y los profesionales tengan acreditadas y homologada su formación. En ese sentido, la clínica tiene en su haber a un grupo de profesionales que están altamente cualificados y especializados en sus materias y que ponen a disposición de cada paciente todos su conocimiento para aliviar sus dolores, sus males y reconducir situaciones que, a priori, suponen un contratiempo para la salud.

Es así, cualquier deportista precisa tener a sus profesionales de referencia, de ahí que clínicas como esta hayan apostado, fuertemente, por su especialización en ese ámbito. El establecimiento de una relación de confianza entre el profesional y los pacientes también forma parte de la garantía de éxito de la aplicación de las diferentes técnicas, pues se facilita el diagnóstico y se empatiza entre las partes en la consecución de un mismo fin, la erradicación del malestar.

Por todo ello, finalizar asegurando que la clínica de Fisioterapia Deportiva Castro tiene su sede en una ubicación céntrica de la capital catalana, por lo que las personas que quieran acudir lo pueden hacer en sus propios vehículos, en transporte urbano o cualquier otro medio. De lo que se trata, siempre, es de ofrecer el mejor servicio y con los máximos estándares de calidad y resultados.