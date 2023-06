¿Vale la pena invertir en criptomonedas o no?

Invertir en criptomonedas es una empresa bastante arriesgada, y los inversores de todo tipo tienen fuertes sentimientos sobre la criptomoneda. Por ejemplo, muchos que apoyan la criptomoneda ven que la criptomoneda, como el Bitcoin, se vuelve más valiosa e importante en el futuro, lo que los lleva a apresurarse a comprarla.

Al igual que cualquier otra inversión, esto no es algo en lo que se deba apresurar. Pero si estás ansioso por sumergirte en el profundo mundo de la criptomoneda, varias plataformas y servicios ayudan a los comerciantes a decidir si entrarán en la industria de la criptomoneda.



Un argumento a favor y en contra de la criptografía

Algunos defensores de las criptomonedas ven la inflación por parte de los bancos centrales como una amenaza y luego ven a las criptomonedas como algo que libera a estos bancos de la carga de controlar la oferta monetaria. Mientras tanto, según algunos partidarios, la tecnología blockchain, que potencia las criptomonedas, puede hacerlas más seguras, descentralizadas y preferibles a los métodos de pago convencionales.



Para Crypto



Muchos especuladores se sienten atraídos por las criptomonedas porque están aumentando de valor, pero tienen poco interés en su aceptabilidad a largo plazo como medio de mover dinero. Otra cosa que atrae a los usuarios a las criptomonedas es un método conocido como staking, empleado por varias criptomonedas. Permite a los propietarios de criptomonedas generar ingresos pasivos al permitir que su criptomoneda ayude a verificar las transacciones en la cadena de bloques. A pesar de los peligros, la apuesta podría permitirle aumentar sus tenencias de criptomonedas sin comprar más.

A pesar de que la criptomoneda tiene mucho potencial como inversión, parece una obviedad; todavía hay varias cosas que debe tener en cuenta antes de ir all-in.



La primera es que, en general, la tecnología blockchain y muchas criptomonedas todavía están en su infancia. Los inversores de largo plazo en criptomonedas pueden perder ganancias significativas si el concepto subyacente no logra alcanzar todo su potencial.

Algunos se involucran en plataformas y servicios para sacar el máximo provecho de su carrera comercial



Contra Crypto

Por otro lado, existen riesgos adicionales para los cripto inversores a corto plazo. Comprar en el momento adecuado puede hacer que ganes mucho dinero, pero hacerlo justo antes de un colapso de criptomonedas puede hacer que lo pierdas. Debido a esto, algunas de las iniciativas a las que las criptomonedas estaban destinadas a ayudar estuvieron en desacuerdo con sus fluctuaciones extremas de precios. Debido a la incertidumbre sobre cuánto valdrá Bitcoin al día siguiente en comparación con hoy, los consumidores están menos inclinados a utilizarlo como una forma de pago, que es su objetivo original.

Otra cosa a considerar es que el efecto ambiental de Bitcoin y las técnicas de minería de criptomonedas comparables es sustancial. Una investigación de la Universidad de Cambridge determinó que la minería de Bitcoin utiliza más electricidad que todas las luces domésticas combinadas en Estados Unidos. Sin embargo, algunas criptomonedas hacen uso de tecnologías menos intensivas en energía.

Por último, las reformas regulatorias y las medidas enérgicas podrían tener un impacto imprevisto en el mercado, ya que los gobiernos de todo el mundo aún no han descubierto cómo administrar las criptomonedas.



Salvaguardar su inversión



Antes de comprar cripto, también debe elegir cómo almacenar su moneda digital. Esta es una decisión importante. Se necesita una clave privada para autenticar la propiedad de las criptomonedas y realizar transacciones con ellas. Si pierde sus claves privadas, su criptomoneda se ha ido. Si alguien pone sus manos en sus claves privadas, puede usar su criptomoneda de la manera que desee.

Los tenedores de criptomonedas mantienen sus fondos seguros en billeteras digitales. Hay varias soluciones para elegir cuando se trata de billeteras digitales.

Algunos individuos eligen retener su criptomoneda en el intercambio o plataforma desde donde la compran. Hacer algo de esta manera tiene ciertos beneficios. Las complejidades se delegan a un tercero con experiencia relevante. No hay necesidad de recordar sus claves privadas; todo lo que necesita está a su alcance cuando inicia sesión.

La desventaja es que su cripto podría estar en peligro si la seguridad del proveedor se viola por razones fuera de su control o si sus credenciales son pirateadas. Las personas que quieren comercializar su cripto en breve o que quieren participar en los programas de apuestas e incentivos ofrecidos por los intercambios son las que a menudo emplean el almacenamiento en la plataforma.



Por otro lado, al almacenar sumas significativas de criptomonedas en carteras no custodiadas, debe hacerlo solo durante el tiempo que sea necesario. Esto se debe a la posibilidad de robo. Hay muchas soluciones para mantener su criptomoneda.

Hay dos tipos de billeteras: “billeteras calientes” y “billeteras frías”. Como resultado de su accesibilidad a Internet, las carteras calientes pueden ser más cómodas de usar, pero también presentan nuevos riesgos de seguridad. Si optas por una billetera fría, nadie más puede acceder a tu criptomoneda sin poseer físicamente tu dispositivo.



Tomar su decisión final

El aspecto más crucial de decidir si invertir es hacer su debida diligencia. La importancia de esto se amplifica en el caso de las criptomonedas, que a menudo están vinculadas a desarrollos técnicos específicos. Las normas de información financiera para las sociedades con cotización oficial pueden dar a los inversores una idea de las perspectivas de la sociedad a la hora de adquirir acciones.

Puede ser bueno ver la popularidad de una criptomoneda para los nuevos inversores. Con respecto a la mayoría de los proyectos de cifrado confiables, se puede acceder a datos como cuántas transacciones se están llevando a cabo en sus sistemas a través de métricas de acceso público. El aumento del uso de criptomonedas puede indicar que se está volviendo más aceptado en el mercado. Además, a menudo se publican libros blancos para describir cómo funcionará una criptomoneda y cómo se distribuirán los tokens.

Al tomar su decisión final, puede ser importante hacer preguntas pertinentes como ¿quién está a cargo de este proyecto? Los líderes que son fácilmente reconocidos son un buen indicador. ¿Está siendo respaldado por otros grandes nombres en el negocio? Si otros inversores conocidos están interesados, es otro indicador positivo.

Conclusión



Para verificar la legitimidad de una criptomoneda, necesitarás pasar mucho tiempo examinando sus prospectos. Sin embargo, incluso si la criptografía en sí es legítima, esto no garantiza su éxito en la inversión. Estas son preocupaciones particulares que necesitan una comprensión profunda del mercado. Para concluir, debe considerar cómo podría protegerse contra los estafadores que ven la criptomoneda como una manera de defraudar a víctimas desprevenidas.