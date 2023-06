Fernando Miralles, los cursos para perder el miedo a hablar en público

Comunicarse con la audiencia es una de las capacidades más importantes que puede tener una persona que esté o aspire a una posición de liderazgo. Sin embargo, es un poder que muy pocos individuos en el mundo tienen de forma natural, por lo que la mayoría debe aprenderlo mediante una formación.

Fernando Miralles, campeón de España en Oratoria, afirma que estos programas de formación deben ser altamente especializados. Esto es crucial, porque si las personas no reciben la información adecuada de alguien preparado, no podrán vencer el miedo a hablar en público. De hecho, vivirán una experiencia frustrante que acentuará sus temores.

Fernando Millares y cómo perder el miedo a hablar en público Comunicarse de forma efectiva implica colocar un mensaje claro en la mente de los receptores. De esta manera, se consigue persuadir, convencer, captar la atención y crear interés en otras personas. Esta tarea, realizar con un solo interlocutor, puede ser fácil y es lo más común, pero hacerlo en público ante una audiencia es otra historia.

En su página web, la Mayo Clinic describe el miedo como una forma de ansiedad que varía según el grado de inseguridad de la persona. La mayor parte de la gente lo padece, incluso quienes logran disimularlo en apariencia. Bajo esta premisa, el miedo a hablar en público puede ir desde un nerviosismo leve hasta el pánico o miedo paralizante.

Con base en sus estudios científicos, la Mayo Clinic propone como solución a este problema la preparación y la persistencia para superarlo. En este punto, se recomiendan los cursos de uno de los mejores profesionales de oratoria de España, Fernando Millares. Este afirma que "la pérdida del miedo de hablar en público es uno de los pilares del contenido de los programas online y presenciales".

Superar las inseguridades al enfrentar una audiencia Es importante destacar que este experto cuenta en su experiencia con el primer premio en el campeonato de Oratoria de España y también ha ganado otros 10 premios nacionales e internacionales en la especialidad.

Por otro lado, Miralles asegura que la única forma de persuadir a una audiencia para ejecutar una acción es ganándose su confianza.

Para conseguirlo, el orador debe transmitir la seguridad necesaria, de tal manera que las personas asuman como válida la información que se comparte, pero para esto se requieren herramientas y hábitos que enseñan a hablar en público sin miedo y sin nervios. En este caso, el profesional enseña cómo deshacerse de las inseguridades y tomar el control de la situación.

En conclusión, en sus cursos se adquieren los conocimientos para saber cómo impactar a la audiencia en los primeros segundos. Miralles añade que los trucos para persuadir, emocionar y las claves para mantener la atención son fundamentales y también forman parte de sus cursos. Con ellos, no solo se logrará una comunicación efectiva, sino que las personas también nutrirán la seguridad del orador para vencer el miedo a hablar en público.