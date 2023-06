EX30, primer SUV premium compacto de Volvo

El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico es un pequeño SUV que ha sido diseñado para ser tan seguro como todo el mundo espera, para tener la huella de CO2 más pequeña que ningún otro Volvo hasta la fecha, y para hacer la vida de las personas más segura, cómoda y agradable a través de una tecnología avanzada y un elegante diseño escandinavo.



Presentado en Milán (Italia) y ya disponible para pedidos, el EX30 es el primer SUV premium compacto, con el que Volvo amplia a cuatro modelos su creciente oferta de vehículos cien por cien eléctricos. En un momento en el que el mercado avanza a grandes pasos hacia la electrificación, el EX30 ayudará a captar la creciente demanda de coches totalmente eléctricos en un segmento en rápida expansión.

Además, el atractivo precio del EX30 —a partir de unos 36.000 euros— permitirá disfrutar de un SUV premium totalmente eléctrico por un coste similar al de un vehículo equivalente con motor de combustión interna. El EX30 también estará disponible con un paquete de suscripción Care by Volvo, con un precio fijo y un procedimiento de pedido transparente.

«Aunque el EX30 totalmente eléctrico sea nuestro SUV más pequeño, es un gran negocio tanto para nuestros clientes como para nuestra empresa», afirma Jim Rowan, director ejecutivo de Volvo. «Nos gusta decir que es un automóvil pequeño pero poderoso, porque ofrece todo lo que se puede esperar de un Volvo pero en un envoltorio más pequeño. Como cualquier Volvo, es un producto excepcional, seguro y diseñado en torno a las personas y sus necesidades».

El EX30 encarna todos los valores de diseño de Volvo en un formato más pequeño. Amplia distancia entre ejes, grandes ruedas y voladizos de igual longitud aportan equilibrio y elegancia a su aspecto exterior. Es inequívocamente eléctrico, con una imagen que transmite seguridad, un escudo cerrado y unos faros que destacan por la interpretación digital del martillo de Thor.

Hablemos de la tecnología de baterías. Para empezar, no existe simplemente «una batería». En su lugar, hay la libertad de elegir la tecnología de baterías que mejor se adapte a sus necesidades, ya que el EX30 se puede pedir con tres opciones de motores y dos tipos de baterías diferentes. Esto también permite ofrecer un precio de entrada muy atractivo para este modelo.

Si se pasa la mayor parte del tiempo en la ciudad o se recorren distancias cortas entre cargas, hay la opción de un solo motor con una batería LFP. La batería LFP de autonomía estándar, que utiliza fosfato de hierro y litio, es más rentable y su fabricación consume menos recursos, por lo que esta alternativa es la mejor para quienes no necesitan la máxima autonomía.

Si prefiere maximizar la autonomía, lo suyo es el EX30 de un solo motor con autonomía ampliada mediante una batería NCM que contiene litio, níquel, manganeso y cobalto, y genera energía de forma más eficiente que la variante LFP. Esta opción de un solo motor con autonomía ampliada proporciona hasta 480 km entre cargas.

Por último, si su prioridad es el rendimiento, convendrá la variante Twin Motor Performance, que combina una batería NCM con un segundo motor eléctrico adicional. Esta variante del EX30 con tracción integral tiene una potencia de 315 kW (428 CV) y pasa de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos: es oficialmente el Volvo que más rápido acelera.

Otra cosa que el EX30 hace con rapidez es la carga. La variante Twin Motor de autonomía ampliada tiene una capacidad de carga de hasta 153 kW, frente a los 134 kW de la variante de autonomía estándar. Esto significa que se podrá cargar la batería del 10 al 80% en poco más de 25 minutos. Además, se podrá utilizar la pantalla central o la aplicación para ajustar el amperaje, el nivel máximo de carga y el momento en el que se desea iniciarla.

Se ha optimizado el chasis del EX30 para aprovechar al máximo el tamaño compacto del vehículo. Su bajo centro de gravedad y su peso, relativamente reducido y distribuido de manera uniforme, se combinan con una gran facilidad y agilidad de conducción, tanto en la ciudad como en carretera.



El EX30 también se ha diseñado para ser tan seguro como se puede esperar de un Volvo, y tiene el objetivo de cuidar a todas las personas en los ajetreados entornos urbanos. Por ejemplo, incluye de serie una función de seguridad especialmente pensada para las bicicletas, que ayuda a evitar los accidentes provocados por la apertura brusca de las puertas del vehículo, alertando al usuario en caso de que intente salir justo al paso de una bicicleta, motocicleta o patinete.

Hablando de tecnología punta: el Volvo EX30 es el primer vehículo equipado con una nueva generación de la popular función Park Assist Pilot. Puede manejar todo tipo de espacios de aparcamiento (paralelos, curvos, perpendiculares o inclinados en espiga), de manera que estacionar en lugares estrechos se convierte en una cosa de niños.

El EX30 también incluye una función de llave digital que resultará muy cómoda en la vida diaria y también para compartir el coche con otras personas. Esta tecnología, basada en los avanzados estándares industriales UWB y CCC, es compatible con una amplia gama de marcas y modelos de teléfono.

Una app especialmente diseñada contiene todos los servicios importantes relacionados con el vehículo, desde la carga hasta la opción de localizarlo en un aparcamiento concurrido, desde cerrar las puertas hasta activar la calefacción en los fríos días del inverno. El EX30 también está preparado para recibir actualizaciones de software por vía inalámbrica, lo que hará que este vehículo sea aún mejor con el paso del tiempo.

La frase del Campeón del Mundo Nelson Piquet: “El miedo es parte del juego, pero el tráfico en Brasil es mucho más peligroso que un circuito de F1“.