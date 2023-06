RedGPS y sus servicios para homologar cualquier dispositivo GPS

Cuando se habla de dispositivos GPS homologados, se hace referencia específicamente tanto a modelos como a marcas de dispositivos de rastreo que ya han sido reconocidos por protocolos y tramas.

Por lo tanto, la homologación es un proceso que se realiza con el fin de adaptar un GPS a las evaluaciones necesarias. Contar con un dispositivo GPS homologado es la manera de aprovechar sus funcionalidades al máximo.

Ahora mismo, la empresa RedGPS, una plataforma marca blanca para control de flotas, logística y IoT, cuenta con un catálogo que incluye más de 800 dispositivos de geoposicionamiento totalmente homologados.

Más de 800 dispositivos GPS homologados en una misma plataforma RedGPS es actualmente una de las compañías líderes de Latinoamérica en el vertical de plataforma marca blanca de rastreo y telemetría de activos. Se trata de una empresa con más de 10 años de trayectoria en el sector, un tiempo durante el cual ha logrado desarrollar un ecosistema de soluciones en la nube, así como de aplicaciones utilizadas para monitorear activos.

De hecho, son más de 200.000 los activos optimizados y gestionados hasta ahora en América Latina y Europa.

Actualmente, la firma también ofrece soporte sobre una variedad de dispositivos GPS a través de su plataforma, o mediante sus accounts managers todos ellos homologados. Cuentan con una amplia variedad de marcas, tales como Teltonika, Ruptela, Topfly Tech, Concox, Suntech, Galileosky, entre muchos otros.

En la web también hay un buscador que permite filtrar la búsqueda para encontrar más rápido el dispositivo que se necesite. Se puede filtrar por modelo y/o por marca. Cada uno de los dispositivos listados en el catálogo tiene todos los detalles sobre sus especificaciones, características técnicas y eléctricas, etc. De manera que quien necesite un GPS homologado de primera calidad, puede encontrarlo en RedGPS.

Servicio de homologación de dispositivos GPS Además de contar con dispositivos de geolocalización homologados en su stock, RedGPS también proporciona un servicio para la homologación de GPS. Y es que si bien la mayoría de estos equipos vienen ya homologados, aun muchos de ellos, sobre todo, los comprados en el extranjero, no cuentan con esta característica. No obstante, si este es el caso de algún usuario cliente de RedGPS, a través de esta se puede realizar el trámite correspondiente.

Los profesionales de la compañía se encargarán del proceso y lo mejor de todo, es que lo harán sin cargo adicional.

