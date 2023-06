La mayoría de las empresas recomienda marcar la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades

Los retos medioambientales, la guerra de Ucrania y la subida de los precios de los productos y de la energía, entre otros factores, plantean un escenario de múltiples crisis e incertidumbre en el que las brechas sociales existentes no dejan de aumentar.



En este contexto es más necesario que nunca poner el foco en el cuidado de las personas y en su bienestar. La Plataforma del Tercer Sector, que tiene como objetivo mejorar los derechos y calidad de vida de la ciudadanía, apuesta por establecer un vínculo con las empresas españolas para dar un paso más en la reconstrucción social y lograr conjuntamente los objetivos marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para esta década.

Así, en 2018 se creó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado la Casilla Empresa Solidaria, impulsada por la Plataforma del Tercer Sector. Es la oportunidad, con coste cero, que tienen todas las empresas que pagan el Impuesto de Sociedades de destinar el 0,7 % de su tributación a financiar proyectos sociales dirigidos a garantizar los derechos de la ciudadanía, a luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, avanzando así hacia el objetivo de lograr una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

El Estudio Casilla Empresa Solidaria “El impacto de las empresas para regenerar el bienestar social” (2023) pretende incentivar esta unión empresa-Tercer Sector, revelando cuales son los proyectos sociales financiados por la Casilla Empresa Solidaria que más preocupan a las empresas españolas encuestadas: la atención sociosanitaria, la promoción de la salud y vida independiente y la cobertura de las necesidades educativas. Destaca, además, que “las empresas se posicionan según los proyectos sociales que más se alineen con sus valores”. Al mismo tiempo, un70 % de ellas afirman que son conscientes de que su contribución a través de la Casilla Empresa Solidaria es clave para el cambio social.

Recaudación: evolución anual y destino de los fondos

En 2019, la primera campaña en la que la medida estuvo disponible, la recaudación obtenida superó los 33 millones de euros aumentando, en 2020, hasta más de 36. En 2021, debido al efecto de la crisis provocada por la COVID, bajó a 31 millones, alcanzando en el último ejercicio una cifra superior a los 43 millones de euros.

En el último ejercicio con datos disponibles, la Casilla Empresa Solidaria impulsó 6.566 proyectos sociales a nivel autonómico, beneficiando a 2.148 entidades del Tercer Sector. Asimismo, con los fondos recaudados se financiaron 887 proyectos a nivel estatal, desarrollados por 262 entidades, centrados mayoritariamente en fortalecer el Tercer Sector y el voluntariado, fomentar la inclusión social, poner en marcha proyectos en instituciones penitenciarias, proteger y reforzar los derechos de las personas con discapacidad y la lucha contra la violencia de género. Este 2023, según la previsión del Ministerio de Hacienda sobre el ejercicio del año anterior, se recaudarían 225 millones de euros si todas las empresas marcaran la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades.

Casilla Empresa Solidaria: una herramienta de triple impacto

El estudio “El impacto de las empresas para regenerar el bienestar social” aspira aque aumente el conocimiento sobre la Casilla en el entorno empresarial, subrayando la oportunidad que tiene este sector en España para tomar partido en la construcción de un nuevo modelo sostenible a largo plazo, tanto en el ámbito económico como en lo social y ambiental.

En la actualidad, tan sólo un 14 % de las empresas consultadas ya apoya esta iniciativa en el Impuesto de Sociedades, un 26 % la conoce, pero todavía no la marca y la mayoría -un 60 %- de las empresas participantes en la investigación desconocía esta oportunidad de destinar el 0,7 % de su tributación a financiar proyectos sociales.

Debido a múltiples razones, la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas externalizan la gestión del Impuesto de Sociedades a gestorías y asesorías fiscales. Es por ello que el papel de estas entidades es también esencial a la hora de marcar la Casilla. El estudio apunta que más de la mitad de las asesorías encuestadas son conscientes de su importante rol en el cambio social informando a las empresas de esta opción, ya que solo 4 de cada 10 empresas saben cómo generar impacto positivo al presentar el IS.

Sello Empresa Solidaria: reconocimiento social al impacto positivo

Otro de los factores que favorecen la decisión de marcar o no la Casilla Empresa Solidaria es la reputación social que reporta a las empresas el Sello Empresa Solidaria, una certificación de la Plataforma del Tercer Sector que reconoce a las compañías que buscan generar un impacto positivo en la sociedad a través de esta herramienta. En este sentido, el 70 % de las empresas indecisas considera este reconocimiento como un valor adicional para mejorar su posicionamiento social y reputación.

Sobre la Plataforma del Tercer Sector

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) es una organización de ámbito estatal constituida para unir y ampliar la voz del Tercer Sector en España. Defiende, a través de una voz unitaria, los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, especialmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

Fundada en enero de 2012, está formada por nueve de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España (la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Cruz Roja Española, Cáritas Española, la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), La Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, la Plataforma de Infancia) y once plataformas y mesas territoriales. Actualmente, representa a cerca de 28.000 entidades del ámbito social.

La Plataforma del Tercer Sector es la impulsora de la inclusión de la Casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades, presente desde el periodo impositivo de 2018. Las empresas que al presentar la declaración de este tributo marcan la Casilla Empresa Solidaria, un gesto libre, con coste cero y altruista, destinan el 0,7 % de la recaudación a financiar proyectos de interés social gestionados por el Tercer Sector.

La aportación del Tercer Sector a la economía española representa el 1,44 % del PIB nacional y supone el 3,2 % del empleo. En las entidades del Tercer Sector trabajan más de 528.000 personas, contando además con más de 3,3 millones de personas voluntarias. Según los últimos datos disponibles, las entidades del Tercer Sector realizan más de 47 millones de atenciones directas al año.