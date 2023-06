Variedad de opciones veganas en la feria alternativa de Valencia

"Vengo de Madrid a Valencia puesto que mi pareja vive aquí y durante la feria alternativa, nos ha gustado muchísimo la calidad de los helados veganos que allí servían", comenta Lucía Parra, una joven con la que hablé ayer viernes durante la feria alternativa que está durante el fin de semana por la zona de la Alameda en Valencia en la cual, los puestos servían en su gran mayoría comida vegana en coherencia con el medio ambiente protagonista de la misma, al igual que muchas de las personas que hablaron conmigo, eran veganas por los animales y aquí reproduzco el testimonio de algunas.

No te pierdas todo lo que intento razonar en este artículo puesto que es importante conocer información alejada de la que quieren que entendamos por normal.



Una de las cosas que nunca me gusta ver, es a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado paseándose a caballo por fuera de la feria a temperaturas extremas y dejando por el medio las deposiciones como fui testigo ayer por la tarde cuando más calor hacía.

¿No tienen dos piernas los agentes para dejar tranquilos a los animales que evidentemente sufren cuando son montados y sometidos?

Durante lo que queda de hoy sábado y mañana domingo, sigue la feria en la zona del puente de las flores por lo que te animo a pasar.

Durante la tarde, hablé con Toñi que acudía en familia y participó para el artículo de opinión: "Hemos estado en el puesto Tailandia y los espaguetis con verduras nos han gustado mucho al igual que a los pequeños los polos vegetales que servían en otro puesto", comenta a la vez que su nieta de 8 años le pedía al niño más pequeño que tenía que reciclar el plástico en el contenedor amarillo demostrando una vez más lo importante que es educar a la infancia en el respeto al medio ambiente (también en el respeto animal como profundizaremos más adelante).

Alejandro Molina acudió allí con una camiseta de Animanaturalis difundiendo el veganismo por los animales y el planeta. En la conversación mantenida, reconoce que los animales sufren un trato discriminatorio según su especie y que por eso, lleva 6 años siendo vegano gracias a ver en 2017 el documental "empatía". "El veganismo es una forma de pedir perdón a los animales por los horrores a los que el humano les somete", declara.

Mercy que estaba al lado, indica que también es prácticamente vegana ya que no consume animales ni tampoco prácticamente derivados como serían los lácteos, pero si el huevo. Indica que sustituye perfectamente la leche de vaca con la de soja y profundiza en todo el sufrimiento animal que hay detrás y le hizo darse cuenta el verlo abriendo los ojos de que había alguien que sufría siendo imposible ya mirar para otro lado.

EL VEGANISMO ES POR LOS ANIMALES

Lo cierto es que el veganismo beneficia al planeta, evitaría el hambre en el mundo y problemas de salud, pero el veganismo como filosofía ética, siempre es por el motivo de rechazar la explotación y muerte animal.

Alejandra Mompó (la cual ya conocía y vi por casualidad) es vegana hace 5 años y tras pedirle su testimonio, es contundente y lo tiene claro: "Empecé a ver el horrible trato que se da a los animales considerados de granja en las industrias y por otra parte, la maravillosa labor que hacen los santuarios de animales y poniendo en una balanza de qué parte quiero estar, elegí ser vegana".

También indica que una vez que te informas de verdad, es perfectamente viable a nivel de salud coincidiendo en que es positivo todas las opciones veganas que había en la feria alternativa (más del 80% de la comida que allí se vende durante este fin de semana).

Para terminar, explica que la gente realmente disfruta de lo mismo durante la feria alternativa evitando todo el sufrimiento animal que conllevaría su versión cruel y que acude a tiendas como "vegetas" situada en benimaclet que vendía durante la feria alternativa gofres y helados veganos hablando también con este puesto como reproduzco a continuación.

Lo que nos explican, es que desde 2011 ya hacían vegetariano por encargo y grupos de consumo. En 2018 crudivegano que no tenía tanto éxito, pero ahora, venden en esta feria helados y gofres veganos como comentaba anteriormente.

Ya en la tienda venden productos como sustitutos de la carne que algunos elaboran ellos y otros no, pero se han dado cuenta que cada vez hay más demanda de este tipo de productos éticos. Preguntado por el motivo de hacer la tienda de productos veganos solamente, responde que ellos eran veganos tod@s y por eso, en la tienda presencial en Benimaclet o durante las ferias, se venden productos veganos.

Los testimonios anteriores de que los helados estaban tan buenos, eran referentes a este puesto. Durante la tarde, disfruté de un gofre con mermelada de fresa comprado allí teniendo diferentes opciones como chocolate y variedad de helados que evidentemente la gente pedía puesto que te piden un gofre y ni se dan cuenta de que es vegano por su sabor y textura salvo que se lean los carteles.

¿Qué necesidad hay entonces de explotar a los animales criandolos masivamente en las peores condiciones?

UNA FERIA QUE ESTARÁ EL FIN DE SEMANA Y EN LA QUE PUEDES DISFRUTAR

También en la feria había puestos de ecologismo o causas sociales, charlas y música. Allí disfrutas de comida y bebida deliciosa sin que prácticamente nada esté hecho de maltrato animal como podrían ser los kebabs de seitán, tacos mexicanos, zumos, mojitos...

Como salsa, en lugar de mayonesa se pone veganesa (la puedes hacer en casa con bebida de soja sin azúcar, aceite y sal o buscando diferentes recetas en Internet para hacerlo a tu gusto). Respecto a los productos hechos con "leche" de soja, recordamos que la mayoría de soja se suele utilizar para los animales explotados y muy poca para consumo humano siendo transgénica la que dan a los animales.

Si hablamos de la industria del huevo, tal vez no se conozca que es una de las más crueles matando a los pollitos machos nada más nacer por no servir para la producción. Muchas veces se les deja agonizar en una bolsa de basura u otras, directamente se les tritura vivos en una máquina para encerrar a las gallinas ya sea en naves industriales o jaulas.

Estos lugares son siempre sucios y los animales no pueden desarrollar sus habilidades habituales e incluso a las gallinas, se les aplica prácticas crueles como cortarles el pico o la manipulación genética para que pongan muchísimos más huevos ya que al fin y al cabo, ese animal se ha convertido en una máquina de producir que cuando ya no funcione demasiado, será desechada en el sangriento matadero y sustituida.

Los veganos somos unos supuestos radicales por hacer tortillas de patata con harina de garbanzo y disfrutar de manera compasiva...

¿EN LOS LÁCTEOS NO HAY MUERTE COMO EN LA CARNE?

Había puestos también de quesos que es de las pocas cosas vegetarianas y no veganas llevando en este caso procedencia animal como podría ser la leche. La industria láctea, separa a los terneros de sus madres para que no se beban la leche que produce de manera natural para manipularlas genéticamente, matar a los terneros al poco tiempo, encerrar, esclavizar e inseminar por la fuerza un montón de veces a las vacas hasta acabar en el matadero y similar con la leche de oveja. El vínculo de una madre con su hijo es el mismo sea cual sea su especie.

¿Por qué queso de vaca sí, pero no de perro o otros animales que también dan leche?

En una conversación, propuse a los 2 puestos plantearse hacer el queso vegano en lugar de solamente sin lactosa como hacen muchísimas empresas sin notar la diferencia como por ejemplo, Mommus lo que también sería apto para personas intolerantes a la lactosa. Pizzas, horchata ecológica y productos naturales 100% vegetales se vendían durante la mencionada feria también.

LAS PIZZAS VEGANAS DE LA FERIA

Vegan pizza fue otro puesto que entrevisté el cual hace unas deliciosas pizzas a leña desde hace muchos años y amablemente participaron en este artículo: "Hacemos la comida vegana puesto que es un modo ético de vida ya que no es necesario explotar a los animales para poder alimentarnos. Intentamos hacer pizzas de chorizo vegano, boloñesa o seitán para tener mejor acogida", explica. También hace más de 10 años crearon la asociación "la zarzamora y el lobo" fomentando la cocina consciente mediante la alimentación vegana.

2 personas se encontraban allí comprando las pizzas veganas y también hicieron declaraciones. Por una parte, Iraima es vegetariana desde hace 30 años aunque confiesa que está empezando a ver lo que hay detrás de la industria láctea o del huevo.

En cuanto a la carne, declara que ni siquiera de niña le gustaba y ya el colmo fue ver todo el sufrimiento que arrastraba detrás de alguien que siente y sufre como tú y como yo. Mimi Bejarano ya me conocía porque ha participado en manifestaciones contra por ejemplo, el oscuro mundo de la caza y aunque no es vegana, confiesa: "Me siento muy mal cuando como animales o derivados puesto que ya sé lo que hay detrás. Soy incapaz de matar ni a una hormiga y estoy viendo que hay muchas alternativas vegetales por lo que me lo estoy empezando a plantear", señala con sinceridad.

Otro puesto llamado la sabrosa, vende sushi vegano y todavía hay una poca gente que se extraña hasta que lo prueba. Llevan más de 20 años viniendo y prefieren hacer los productos directamente veganos para ser mucho más inclusivos.

Paellas o tabulé son otros de los productos que se pueden disfrutar aquí. En la feria alternativa, encuentro un puesto de crepes con opción vegana y otro directamente vegano al que entrevistó al final. En el que solo tenían opciones, sustituyen el huevo por avena y reconocen que prácticamente son idénticos.

También en otros puestos se encontraban, fideos teriyaki y muchas más opciones veganas siendo como he dicho antes, la gran mayoría de lo que se vende en la feria y la gente no tiene ningún rechazo puesto que los sabores son buenos lo que demuestra que realmente es el sistema el que nos quiere vender por activa y por pasiva una alimentación antinatural y llena de terror que es bien palpable cuando acudes a las puertas de un matadero como volví a hacer recientemente.

Durante la tarde, observé a unos niños haciendo entretenidos trucos de magia y indicando a la gente que no pagaran o en su caso, era la voluntad. Si bien la gente si solía colaborar mínimamente y luego, este dinero realmente se lo gastaban en los puestos.

UNA NIÑA DE 7 AÑOS SIENTE EMPATÍA CON LOS ANIMALES Y DECIDE SER VEGANA

Eran más o menos las 23:00 y todos los puestos estaban cerrando, pero tuve una conversación con el puesto AMIVEGA que durante la feria principalmente vende crepes veganos tanto dulces como salados, pero normalmente se dedican a la cocina artesanal, sin azúcar y 100% salud como aparece en su cartel.

Nos comentan que hacen menús de todo tipo variando cada semana y que son ecológicos sirviendo caterings, cumpleaños o fiestas atendiendo mediante el whatsapp 608931957.

María Terol comenta que es el primer año que montan en la feria alternativa y que este tipo de alimentación, es empática por el respeto que se merecen los animales y para conservar el medio ambiente.



El chocolate de los crepes, simplemente cambia la leche de vaca por la de soja y tras preguntar los motivos por los que se conciencia del veganismo a nivel personal, fue su hija cuando tenia 7 años y ella misma me lo explica 10 años después.

Ahora, Mariola Sanz tiene 17 y perfectamente de salud sin consumir productos de origen animal desde aquel momento en el que llegó la conciencia. Su testimonio, aunque alegra escucharlo por la empatía que pueda llegar a tener una niña con los animales, realmente es demoledor: "Recuerdo que tenía 7 años y vi un vídeo de la realidad que sufren los pollos para los nuggets y ese día decidí que no quería seguir comiendo carne y así lo traslade a la familia. Hace 10 años no había tantas alternativas como ahora, pero poco a poco se han ido poniendo por todas las hamburgueserías y restaurantes", explica añadiendo que a partir de ahí, ya fue viendo que toda explotación animal era igual y por eso dejó de consumir este tipo de productos.

Entrando en detalles, ella en ese momento sufría anemia y el cambio de alimentación a vegetales benefició notablemente su salud llegando hasta un punto de conciencia que tampoco quería acudir a lugares con opciones veganas ya que al fin y al cabo, estaban cocinando al lado a un animal muerto. "La gente no se para a pensar los beneficios que tienen productos como las legumbres o las espinacas. A día de hoy estoy perfectamente de salud y es importante conocer todo lo que hay detrás de la explotación animal", matiza.

También señala que falta mucha información en cuanto a los sabores puesto que ni es privativo ni aburrido. "A todas las amistades les encanta la lasaña vegana que hace mi madre", explica. Ella siendo una niña es la que realmente gracias a su empatía, acabó concienciando a su familia hasta tal punto de montarse hace años este negocio vegano.

Luego tendremos que escuchar y especialmente leer en redes sociales, que los padres veganos tendrían que estar en la cárcel por hacer veganos a sus hijos a pesar de los múltiples beneficios que tiene para su salud como incluso llega a confirmar la academia americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría entre todos los expertos.

Aquí, los únicos que adoctrinan son el resto puesto que no creo que hayan llevado a un niño a ver todo el proceso de la industria láctea de principio a fin y luego, se le haya preguntado si quiere contribuir o escoger la alternativa vegetal y lo mismo con la pesca, huevos, pieles, mataderos... Precisamente es justo al contrario ya que si los niños supieran todo lo que hay detrás de la industria de explotación animal, siempre deciden que no quieren ser parte de la misma y es injusto puesto que las niñas y niños nacen con empatía, pero el ser humano con su codicia y egoísmo, se encarga de destruirla.

Los veganos dicen la verdad a sus hijos mientras que el resto, les normaliza una alimentación de la que ell@s no saben nada y por lo tanto, eso sí es adoctrinamiento puesto que como ya digo, decidirían no participar de saberlo.

Conozco un montón de testimonios de niños veganos y he tenido acceso a un montón de analíticas que ya me gustaría ver en niños alimentados con McDonald's, bollería industrial, carne roja y cancerígena...

OTROS BENEFICIOS DEL VEGANISMO

Como decíamos antes, el veganismo es por los animales, pero beneficia al medio ambiente puesto que la industria láctea o cárnica destroza todo sin piedad a nivel medioambiental y son de las que más agua usan.

En torno a la mitad de plásticos que encontramos en los océanos, provienen de las redes de pesca cuyos animales mueren mediante la asfixia lenta y angustiosa. A nivel de salud, está clarísimo que es completamente viable como dicen los expertos y los testimonios, pero también tienes en Instagram la página "nutricionistas veganos".

"DE LOS NIÑOS QUE MUEREN DE HAMBRE EN EL ÁFRICA NO OS PREOCUPÁIS"

Otra forma de utilizar el dolor y las desgracias ajenas para intentar atacar al veganismo sin argumento alguno.

Para empezar es perfectamente compatible respetar a todos los animales y el medio ambiente con preocuparse por los niños que sufren malnutrición especialmente en el tercer mundo. Para seguir, esos niños "les importan" hasta que les razonas que con recursos vegetales, se alimentan a millones de animales criados para explotar y si directamente se destinarán los vegetales a los productos veganos, habrían recursos suficientes para todo el mundo sin necesidad de criar para vivir en condiciones miserables a millones de animales más que humanos. Además, me pregunto qué hacen esas personas por los niños que pasan hambre más allá de utilizarlos para intentar hacer daño a algo que ni conocen.

El veganismo no solamente libra de un infierno a millones de animales, también evitaría el hambre en el mundo como ya he dicho, la urgencia climática que atravesamos y un montón de enfermedades. Hasta la ONU afirma que esta alimentación ética, es necesaria para acabar con el hambre en el mundo y escasez de combustible.

Hablamos de comida por la feria alternativa, pero el veganismo es una filosofía ética de vida que rechaza toda explotación animal en la alimentación, vestimenta, entretenimiento o experimentos sádicos de tortura animal. El especismo es la discriminación por especie y tampoco hay mucha diferencia con el racismo que discrimina a las personas por su color.

SÁBADO Y DOMINGO TODAVÍA PUEDES PASAR POR LA FERIA



Lo dicho, durante el día de hoy, todavía puedes pasar a disfrutar de todas estas alternativas vegetales y todo lo que hay en esta feria alternativa. El partido animalista PACMA, también estará allí recogiendo firmas puesto que las necesita para poder presentarse a las elecciones generales en defensa de todos los animales, el medio ambiente y todas las personas mediante la justicia social. También, València Animal Save, realizará una concienciación sobre toda la explotación animal que acabo de mencionar.

Activistas mediante pantallas y carteles, mostrarán la única verdad que existe mientras otras personas, informan desde afuera del veganismo sin parar a nadie y siempre a las personas que voluntariamente se han parado impactadas por la crueldad que allí se muestra y de la que es muy fácil dejar de ser participes.

Después de leer este artículo, estoy seguro de que vas a tener a los animales mucho más presentes ya que demostrado está todo el sufrimiento que evita el veganismo. En cualquier etapa de la vida es posible, nada privativo e incluso beneficioso para las mismas personas como aquí se cita. Todas las personas nacemos con empatía, yo mismo cuando mi abuela ponía los toros en la tele, no podía entender nada viendo a un animal sangrar mientras desde la grada, unos "señores" aplaudían ese dolor, esa sangre y como el pobre animal cae desplomado después de vivir una tortura que no tiene cabida en este siglo. Lo mismo hubiera pasado si hubiera visto un vídeo de las vacas mal llamadas lecheras o cualquier otra explotación animal.

Por mi parte como vegano desde hace años, siempre repito que es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida puesto que además de no privarme de nada, evito un montón de injusticias juntas y para mí fue imposible mirar para otro lado leyendo artículos como el que a día de hoy hago yo para intentar que la cadena siga.

El primer paso, es dejar de ser participe de todo esto y el segundo, salir a las calles para concienciar a más personas de que un mundo más justo para tod@s es posible.

Nos vemos en lo que queda de fin de semana por la feria alternativa en el puente de las flores.