El circuito Flat Track de Motorbeach permite vivir una experiencia llena de adrenalina

La gran mayoría de las personas que experimentan por primera vez en su vida la experiencia de estar sobre una moto, más allá de un simple hobby, lo convierten en un estilo de vida lleno de viajes y experiencias en los que el estrés del día a día queda de lado.

Motorbeach se especializa en organizar una variedad de rutas y eventos dedicados a los amantes de las motos. Esta vez trae “El Donut”, un circuito Flat Track para poner a prueba lo que saben los pilotos y disfrutar de una experiencia llena de adrenalina.

Detalles del Flat Track En conmemoración del 10° aniversario de Motorbeach, el equipo decidió organizar un Dirt Track en la Playa de Motorbeach en Vinuesa, Soria. Se trata de un circuito homologado en forma de óvalo en el que se realizarán competencias en varias categorías: en primer lugar, la categoría Vintage (motos pre-92), seguida de Modern (con motos modernas) y, por último, la categoría Open (destinada a todo tipo de motos). Como parte del evento, Motorbeach también llevará a cabo una prueba de exhibición de motos de 150cc a 50cc en la categoría amateur.

El cronograma del evento empieza el jueves 13 de julio, en el que se llevarán a cabo los entrenamientos en sesiones libres de cuatro en cuatro bikers, aunque no son obligatorias, a partir de las 16:00. El viernes 14, se procederá a realizar los entrenamientos y las clasificaciones a las 16:00. Y el sábado 15 de julio, a las 18:00, el evento continuará con las exhibiciones y finales del Dirt Track.

Requisitos para participar “El Donut” tendrá un máximo de 40 dorsales o pilotos que competirán en tandas de 4/5 vueltas al circuito. Los bikers que deseen participar tanto en los entrenamientos como en las exhibiciones oficiales no tendrán que invertir nada para inscribirse, esto como una medida de Motorbeach para fomentar la participación en los Flat Tracks en España.

Entre las exigencias obligatorias de Motorbeach para poder formar parte de este Flat Track está el uso de un casco aprobado para carreras, al igual que pantalones, chaqueta o traje de cuero, guantes y botas, además de protectores para la espalda y las espinillas.

Asimismo, la moto debe tener características específicas. Principalmente, debe contar con una llave de encendido y apagado o un interruptor para cortar el encendido, y tiene que disponer de una llave de cierre del grifo del depósito de gasolina. Por otra parte, no se permiten motos que tengan freno delantero, tampoco las ruedas de taco, tipo motocross, ni tener en posesión ninguna pieza cortante o punzante, para evitar incidentes en el evento y así garantizar cuatro días llenos de emoción y diversión.