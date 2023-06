Los 'momentazos' del programa DeActualidad presentado por el padre Apeles y Miriam Victoria

Con el reparto elegido para el programa DeActualidad, presentado por el mediático y popular padre Apeles, la certeza de que este iba a ser un programa prometedor y que no iba a pasar desapercibido estaba garantizada. Desde su primera emisión a principios de mayo, muy poco se hizo esperar, ya que al día siguiente muchos medios ya se estaban haciendo eco de las intervenciones y actuaciones de este primer programa.

Sin ir más lejos, en las primeras líneas y tan solo a los dos minutos del inicio del programa, el padre Apeles empezó presentando elocuentemente a Miriam Victoria como exnovia del famoso empresario italiano Flavio Briatore, a lo que tajantemente Miriam Victoria replicó, “con mi nombre es suficiente”.

Después de esta presentación –totalmente incierta, como bien aclara la copresentadora– cualquier cosa iba a ser posible. Si bien los siguientes programas siempre se fueron desarrollando con pequeñas púas, algún que otro encontronazo y cruce de palabras (eso si sin perder nunca la compostura, pues ambos son profesionales del medio), era tan solo el preludio de que algo más grande iba a suceder.

Los grandes momentos no se harían esperar En esa misma línea, tuvieron un inaudito momento televisivo que a los pocos minutos se hizo viral por las redes y envío masivo del corte por WhatsApp, llegando a miles de espectadores.

Este es el momentazo en el que Miriam Victoria bromea diciendo que este momento al que le han consignado el hashtag de #sinpapeles, se le debería llamar en realidad #sinApeles.

El programa DeActualidad, un acierto de temporada El programa de actualidad se emite en Canal 4, los meses de mayo, junio y julio, con un total de 13 programas, que están dando mucho que hablar.

Se trata básicamente de un programa basado en entrevistas a personajes destacados e influyentes a nivel social, político o cultural, con el objetivo de acercar al espectador con el entrevistado.

A estas alturas del programa ya no importa ser fans de Apeles o de Miriam Victoria, lo que realmente importa es que el programa DeActualidad sabe cómo hacer las cosas para acercar a las personas a la cultura y la historia dentro del formato de las buenas entrevistas, sin abandonar la espontaneidad que tanto hace vibrar y reír a los telespectadores.