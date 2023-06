Presentación de la gama de cosmética natural indicada para pieles sensibles de Doctor Klein

La cosmética natural ha ganado terreno dentro del mercado del cuidado personal orgánico a lo largo de los últimos años. Este tipo de productos están elaborados a partir de ingredientes extraídos de la naturaleza. No incluyen aditivos y, por todo ello, no son perjudiciales ni para el medioambiente ni para la salud humana.

La creciente preocupación por los cuidados cutáneos ha llevado también a la industria de la belleza a contar con artículos más naturales. Un ejemplo de esto es la marca española Doctor Klein, que ha desarrollo una gama propia muy completa de cosmética natural especial para las pieles sensibles.

Productos naturales sin agentes químicos ni alérgenos En los últimos años, ha quedado muy marcada la tendencia mundial hacia el cuidado estético, con un notable aumento en el interés por el cuidado de la piel mediante productos compuestos por materias primas vegetales, sometidas a un proceso de transformación química mínimo, que no impliquen peligro alguno ni para el entorno medioambiental ni para la salud.

A diferencia de las prácticas cosméticas convencionales, la cosmética natural o verde se caracteriza por una concentración muy alta en activos de origen natural que aportan las vitaminas y antioxidantes a la piel. Al mismo tiempo, destaca también por evitar componentes químicos, aromas artificiales, conservantes sintéticos, parabenos y siliconas, y por no probar el producto en animales.

En este marco, Doctor Klein es una de las primeras marcas que en el país investiga, desarrolla, fabrica y distribuye sus propios productos cosméticos orientados a pieles sensibles o delicadas. Esta tarea es ejecutada a través de los profesionales que forman parte del departamento de I+D+I de Laboratorios Klein Cosmética, empresa dedicada a la fabricación de productos cosméticos para terceros, con más de 15 años de trayectoria.

Los cinco expertos en química que integran el laboratorio trabajan para seleccionar los mejores ingredientes naturales y diseñar las fórmulas más efectivas para fabricar artículos de la más alta calidad, que respondan a las exigencias de las últimas tendencias ecológicas en el mercado de los cosméticos.

La línea de cosmética para piel sensible que posee Doctor Klein está basada en altas concentraciones de materias primas y principios activos tecnológicos de origen natural, además de un proceso de elaboración sin alérgenos, con conservantes orgánicos suaves y no irritantes.

Una amplia línea de cosméticos para pieles sensibles La extensa gama de productos cosméticos naturales y certificados internacionalmente que posee la empresa española incluye boosters faciales que funcionan como activadores de belleza; cremas hidratantes y de tratamiento para pieles secas, mixtas o grasas; sérums faciales destinados a hidratar, alisar e iluminar la piel del rostro; y productos capilares innovadores y especiales para el cabello rizado, como champús de origen vegetal, acondicionadores, mascarillas, definidores de rizos y tratamiento antifrizz.

La línea también abarca los limpiadores y mascarillas faciales, mousses y geles para el cuerpo, junto al contorno de ojos indicado para evitar las ojeras, arrugas y las molestas bolsas.

Los diversos productos que desarrolla Doctor Klein cumplen funciones reparadoras, de reducción, regeneración, antiage, antiacné, antioxidantes, antipolución, de exfoliación, hidratación y fijación, entre otras.