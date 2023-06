José Cedena tiene un humor castellano-manchego

Es más que evidente que el humor manchego lleva ya bastante tiempo de moda gracias a cómicos tan significados como José Mota, Millán Salcedo, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Raúl Cimas, entre otros. Esta tradición lleva siglos de existencia y se ha manifestado en obras cumbres de la literatura universal como Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes, o, mucho más recientemente, a través del cine en la obra del director Pedro Almodóvar.

José Cedena, que, además de autor teatral, es actor y director, otro exponente más de ese tipo de humor que tanto ha calado entre los españoles. Natural de Malpica de Tajo, un pueblecito toledano con el que mantiene un gran arraigo, refleja en sus obras de teatro cómicas fehacientemente la idiosincrasia de su pueblo y de su comunidad autónoma.

Las obras de José Cedena han trascendido las fronteras de España Los textos de este autor, dedicados exclusivamente al humor, no triunfan solamente en su comunidad, sino que están siendo representados con gran éxito en distintas regiones españolas y en múltiples países de habla hispana.

La carrera de este prolífico dramaturgo comenzó en 1996, cuando fundó el grupo de teatro La Corropla, al que sigue dirigiendo y en el que sigue actuando representando sus obras. A su vez, en 2005 publicó su primer libro titulado Sainetes con la premisa de hacer mearse de la risa. Debido al éxito de esta obra, ha editado posteriormente entre 2 y 3 libros por año. Si bien la mayoría son sainetes, también ha escrito entre quince y veinte obras largas.

Actualmente, José Cedena continúa viviendo en Malpica del Tajo, ya que, según comenta, no cree que sería capaz de vivir en otro lugar que no fuera su pueblo. Y es que el fuerte arraigo con su localidad natal ha sido fundamental en la creación de sus obras, y así se manifiesta a través del lenguaje y sus personajes, muchos de ellos perfectamente identificados con su comunidad Castilla-La Mancha.

Nuevos proyectos de José Cedena Más allá de sus obras de teatro cómicas, recientemente, ha grabado diez capítulos que se espera ver próximamente en las pantallas de televisión. Son diez encuentros de la viejecita Lisarda, uno de los personajes estrella de este autor, con otros diez personajes muy variopintos a los que él mismo se encarga de dar vida.

José Cedena es un prolífico autor e intérprete de obras de teatro cómicas que reivindican la tradición y vigencia del humor castellano manchego.