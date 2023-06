La XXI Edición del Festival Ducal de Pastrana, dedicada a 'Ruy', el príncipe de Éboli

Se celebrará entre los días 14 y 16 de julio próximos, siendo el Premio Princesa de Éboli, a título póstumo, para Laureano Losada, quien hasta su fallecimiento fue el presidente de la Federación de Asociaciones de Pastrana La Federación de Asociaciones de Pastrana ha presentado en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, este fin de semana, el Festival Ducal de la villa ducal. Su XXI Edición estará dedicada a la figura de Ruy Gómez de Silva, I príncipe de Éboli, I duque de Pastrana, y grande de España​, en el 450 aniversario de su muerte.

Susana Díaz, directora del Festival, daba, en primer lugar, las gracias a los pastraneros. "Sin ellos, este Festival no sería posible. Necesitamos el apoyo económico de las instituciones", reconocía la directora, pero, como es bien conocido, este espectáculo nace del amor de los lugareños por su historia, por su patrimonio y por las figuras que escribieron la historia en él. "Son las personas quienes hacen posible el Festival Ducal de Pastrana", enfatizaba.

Si en 2022 el Festival Ducal de Pastrana tuvo como protagonista a la figura de la mujer, en 2023, segundo año en el que el evento disfruta del reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional, "nos hemos centrado en la figura del príncipe de Éboli, que siempre ha estado ahí, pero que, con motivo del aniversario, vamos a dar todo el protagonismo, desde su nacimiento, hasta su muerte; por eso, la edición de este año se llama 'Ruy', y ya está, sin más", explicaba en Madrid Díaz. Y es que, gracias a él, los príncipes de Éboli "compraron la villa y se construyó el patrimonio tan maravilloso y la historia que tanto queremos".

Además de contar la trayectoria vital de 'Ruy' poniendo el acento en su indudable influencia sobre Pastrana en el espectáculo central que, con el Palacio de Covarrubias de fondo, se representará el sábado, 15 de julio, su figura estará también muy presente en el resto del programa de la XXI Edición del Festival Ducal. Por ejemplo, en el desfile nocturno, con velas, que abrirá el festival el viernes, 14 de julio, que se convertirá en duelo por su muerte. O en el del sábado, dedicado a los moriscos, puesto que fue el príncipe de Éboli quien trajo a Pastrana, desde Granada, a 200 familias de moriscos, para trabajar en la industria de la seda, creando en la villa ducal un barrio para ellos.

Mercado, conferencias, animaciones de calle, un concierto de órgano en la maravillosa Colegiata de Pastrana, cuyo repertorio estará directamente relacionado con la temática de este año, y también la continuidad de la idea de "involucrar a pastraneros y visitantes en un evento más vivencial, más tangible", contaba la directora, completarán la XXI Edición del Festival Ducal. Así, volverá a haber talleres interactivos de herrería o cartografía, yincanas para los más pequeños o exposiciones de inventos del Renacimiento, "todo ello con la intención de que nuestro Festival crezca y sea mejor en cada edición", terminaba la directora.

El alcalde de Pastrana, Luis Fernando Abril, recordaba, en el Gran Vía madrileña, que "cualquier visitante puede pasear por las calles de Pastrana, imaginarse y recrear, en nuestro gran escenario patrimonial, la historia de la villa ducal, que es parte de la historia de nuestro país; pero es que si lo hacen durante el Festival Ducal no hace falta que se lo imaginen, porque pueden ver a esos personajes con sus propios ojos, viajando en el tiempo del siglo XXI al XVI", destacaba. Abril agradeció su colaboración a las instituciones que hacen posible el festival, pero sobre todo, su implicación a los vecinos de Pastrana, y, antes de terminar, puso la nota emotiva de la presentación, recordando, "con el corazón", a alguien que "fue figura clave para el éxito del festival: Laureano Losada". Hasta su triste fallecimiento en accidente de tráfico, Laureano Losada fue presidente de la Federación de Asociaciones de Pastrana. El viernes, 14 de julio, la coral La Paz dará un concierto en su honor, así como también el concierto de órgano de la Colegiata va a dedicarse a su figura.

En calidad de anfitrión, también participó en la presentación Eusebio Robles, delegado provincial de la Junta de Comunidades. Robles afirmó que Guadalajara se siente orgullosa de una representación como la del Festival Ducal, en la que son los propios pastraneros quienes ponen en valor la historia de un municipio que, en el Siglo de Oro, tuvo mucho que ver también en la historia de España, y agradeció la colaboración de los vecinos que hacen posible, "una representación que, como no puede ser de otra manera, apoya el Gobierno de Castilla-La Mancha".

La historia del Festival

Javier Gumiel, de quien Susana Díaz cogió el testigo en la dirección en 2021, se encargó en la presentación de recordar su historia, de ya XXI ediciones.

El Festival Ducal de Pastrana es mucho más que una representación histórica o recreación de una época o tiempo. Inició su andadura en el año 2001, bajo el título de 'Fiestas Ducales de Pastrana' con la idea, original de un grupo de empresarios en colaboración del Ayuntamiento, de promocionar el turismo hacia la Villa Ducal buscando unir la oferta monumental de una localidad que es Conjunto Histórico-Artístico desde el año 1966, con un conjunto de actividades lúdico-culturales, recreando el momento histórico de mayor esplendor de Pastrana, el Siglo de Oro español.

Tras unos primeros años, y después de la marcha de su primer director, Juan Pedro Aguilar, surgió la idea de unir todas las asociaciones de la villa para llevar a cabo el desarrollo de este evento histórico. Así fue como se creó la Federación de Asociaciones de Pastrana, que hoy esta compuesta por la Asociación de Damas y Caballeros, la Asociación Coral La Paz, la Asociación Banda de Música de Pastrana y el Grupo de Teatro de Moratín de Pastrana. La Federación, siempre con la colaboración del Ayuntamiento, creó la marca Festival Ducal de Pastrana, y empezó a trabajar para contar al mundo la historia de Pastrana, fusionando para ello la música, la danza, el teatro y la vestimenta, implicando con ello a gran parte del pueblo de Pastrana. Siempre la mayor posible.

El objetivo del Festival Ducal de Pastrana es la promoción económica, cultural y social del pueblo, recreando el esplendor de la historia no solo local, sino de España en los siglos XVI y XVII, en la que Pastrana tuvo vital importancia. Nobleza y pueblo, moriscos y clero, hicieron historia en el Siglo de Oro desde la Villa Ducal. Y el Festival la recuerda y divulga. Para ello cuenta con personajes de tremenda relevancia histórica, como Ruy Gómez de Silva, secretario de Felipe II, Ana de Mendoza y de la Cerca, princesa de Éboli, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, o Fray Pedro de Mendoza, entre otros muchos.

Una de las diferencias principales del Festival Ducal de Pastrana con respecto a otros festivales o recreaciones es que, al ser tan amplia la vida de sus personajes, y tan grande su dimensión, ofrece la posibilidad de, cada año, poder cambiar los libretos de las representaciones, para dedicándolas a un personaje distinto, aunque siempre ligado a la figura de la princesa de Éboli, mostrando la historia de Pastrana, y además, en gran parte, haciéndolo en los escenarios donde realmente sucedió.

En definitiva, Pastrana se traslada el Siglo de Oro a la actualidad y, durante una semana, la villa Ducal se viste y engalana para recibir entre 6.000 y 7.000 visitantes a lo largo de ese fin de semana.

El Festival Ducal de Pastrana, Fiesta de Interés Regional, se extiende a lo largo de cada primer fin de semana de mes en las visitas teatralizadas al Palacio Ducal, que ya son un referente de turismo en La Alcarria.

El Festival Ducal de Pastrana dispone de su propio taller que se dirige desde la Asociación de Damas y caballeros, donde se confeccionan todos los trajes que se eligen durante estos días así como reposteros, pendones y banderas que visten las calles y plazas de la villa durante los días del Festival.

La unión de Pastrana, que simboliza el Festival, ha obtenido muchos reconocimientos otorgados, como ser miembro de la AEFRH (Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas) y con ello, parte de la Federación Europea de Recreaciones Históricas, o el premio Popular de Nueva Alcarria en el año 2019.