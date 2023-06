Juan Manuel Correa en la gran carrera del automovilismo mundial

Juan Manuel Correa, que debuta este fin de semana con el PREMA Nº 9 en las 24H de Le Mans, la carrera con mayúsculas más dura e intensa del automovilismo mundial en circuitos, arrancará desde la decimoquinta posición general, tras haber obtenido su equipo el séptimo mejor tiempo de la categoría LMP2. El piloto quiteño es uno de los “rookies” de esta edición que celebra los 100 años de la prueba, que inició su andadura en 1923. Esta es la edición 91 de la prueba de 24H más famosa del mundo.



Este fin de semana se pueden superar las 300.000 personas presentes en este acontecimiento automovilístico que supera a cualquier otro. Con 62 coches en pista, en un circuito de casi 14km de recorrido y 183 presentes en este evento, y sobre todo con un ambiente excepcional que sorprende a los pilotos que lo viven la primera vez.

Juan Manuel salió de un abarrotado circuito de Montmeló el domingo pasado tras la carrera de F2 para “zambullirse” en otro ambiente completamente diferente y desconocido que ha cautivado al piloto de PREMA. Juan Manuel experimenta en primera persona las mismas sensaciones que muchos pilotos de F1 han querido experimentar a lo largo de su carrera deportiva, incluso estando en activo, como fue el caso de Nico Hulkenberg y Fernando Alonso que además ganaron en su primera participación.

Oyendo los comentarios de Juan Manuel sobre lo que ha vivido hasta ahora en Le Mans, se nota su entusiasmo en una carrera imprevisible, en la que ha sido el más rápido de su equipo en velocidad punta, rodando a casi 311km/h con su coche, que comparte con el rumano Filip Ugran, también debutante en esta carrera y el holandés Bent Viscaal, que ya corrió en Le Mans en la pasada edición.

Le Mans es diferente a otras carreras en muchas cosas, entre ellas la dedicación que han de tener los pilotos a lo largo de una intensa semana que culmina con la participación en la carrera. Muchos kilómetros de entrenamientos libres, una “Hyperpole” en la que fueron 7º de su categoría y entrenamientos nocturnos. Cinco días intensos y un viernes con actividades fuera de pista más “relajadas”, entre ellas el desfile por la ciudad en coches descapotables de todos los equipos entre las 14h y las 16h30, una experiencia nueva para Juan Manuel, similar a la que viven los pilotos en Indianápolis, pero por unas calles estrechas de Le Mans donde se siente al público muy cerca. Todo ello para estar listo el sábado a las 16h cuando Lebron James dé el banderazo inicial a la carrera, que finalizará el domingo a las 16h.

ENTREVISTA A JUAN MANUEL TRAS LOS ENTRENAMIENTOS PREVIOS A LAS 24H DE LE MANS:

¿Qué se siente al ser protagonista de una de las 3 carreras más importantes del mundo? “Es increíble ser protagonista de una de las tres carreras más importantes del mundo. Le Mans es una de esas carreras icónicas que siempre he soñado con correr desde niño y estar aquí a punto de correrla me parece un poco irreal. Muy emocionado y muy agradecido a todos los que han hecho posible que esté aquí”.

¿Esperabas un evento semejante? “El evento es impresionante, no sabía que esperar, es la primera vez que estoy aquí. Aún no hemos visto la pista a su capacidad máxima de público y puedo imaginar lo que es esto con 300.000 personas aquí durante el fin de semana. Algo diferente a cualquier carrera en las que he estado. Es una mezcla entre un macro festival de música y un evento deportivo aún mayor, todo con una atmósfera increíble”.

El Prema vuestro es uno de los aspirantes a la victoria en LMP2. ¿Cómo os véis frente a la competencia? “Los dos coches del equipo hemos demostrado que estamos muy fuertes. Hemos entrado entre los 8 mejores en la lucha por la “Hyperpole” así que somos conscientes de que tenemos una oportunidad de ganar la categoría, pero hay mucho trabajo por delante y 24H de carrera muy largas. Es complicado y es un auténtico reto. Lo primero para ganar es acabar y ese es nuestro objetivo número 1. Empujaremos todo lo posible, pero sobre todo lo importante es no cometer errores. Si el domingo en las últimas horas seguimos en la pelea seguro que tenemos posibilidades de ganar”.

Has rodado ya tus primeros kilómetros en el circuito de La Sarthe ¿Qué te han parecido? “Llegué el domingo a rodar directo de Montmeló y esto es una pista inigualable, diferente a todo lo que he probado. Rectas muy largas, velocidades muy altas, y no es fácil coger un ritmo al haber tanto tiempo entre curva y curva. Frenadas fuertes, y un tercer sector rápido donde se siente mucho la aerodinámica del coche. Una mezcla inesperada de curvas rápidas, lentas, rectas interminables y frenadas muy fuertes. Un circuito muy interesante desde el punto de vista del piloto”.

¿Has sentido algo diferente a lo que has sentido en otras pistas en tu primer rodaje en ellas? “Ya en el simulador tuve algunas vueltas de adaptación ya que al ser tan largo, más de trece kilómetros, al inicio cuesta saber cuál es cada curva. La diferencia entre asfaltos también es algo que complica las cosas. Una vez que sales de la parte permanente y entras en las carreteras locales, se nota mucho la diferencia de adherencia, hay algunos baches y el coche se mueve mucho en las rectas a más de 300km/h“.

Hay pilotos muy experimentados y otros rookies como tú, ¿Te sentirías satisfecho siendo el mejor de ellos el domingo próximo en la meta? “Me daría por satisfecho siendo muy competitivo y ayudando al equipo a ganar o a lograr un podio. Sería increíble. Quiero hacer buenos relevos y ser rápido y me encantaría ser el mejor novato en la meta”.

¿Qué consignas os ha dado el jefe del equipo René Rosin a los pilotos de vuestro equipo?, ¿Algo diferente a otras carreras? “Tratan de que seamos conscientes de que es una carrera de 24h en la que hay que limitar los riesgos y sobre todo no cometer errores y la premisa es que para ganar hay que terminar. Nos piden que estemos relajados y disfrutemos de esta magnífica carrera hasta el final”.

Al puntuar más que las otras carreras, Le Mans tiene mucha importancia a la hora de definir el ganador de la temporada en LMP2. ¿Ganar aquí os daría posibilidades de título final? “Esta carrera nos da más puntos en el campeonato, pero no pensamos demasiado en eso. Queremos ganar Le Mans por lo que eso significaría y esos puntos serían un extra para el campeonato, pero de momento ganar Le Mans en nuestra categoría”.

El 1973 el equipo ecuatoriano Ortega /Merello corrió en Le Mans, saliendo el 33 con un Porsche 908 y acabó 7º. Un reto casi imposible en la época actual. ¿Cuál es tu objetivo ideal y el más realista? “La verdad que no conocía este detalle de Ortega y Merello en el 73. Una gesta increíble aquella. Para nosotros aquí, que cualquier cosa puede pasar, es intentar ser competitivos, estar adelante y no cometer errores.Tenemos un buen coche, podemos ganar, tres pilotos muy jóvenes, no los más experimentados, pero tenemos la madurez y la inteligencia para afrontar este reto. El objetivo es ganar y tenemos posibilidades”.

Estar entre los 8 mejores para luchar por la “Hyperpole” fue también una satisfacción. “Al final calificamos séptimos, pero una bandera roja nos perjudicó mucho. Podíamos haber hecho quinto o sexto, pero en una carrera de 24h un puesto arriba o abajo no tiene demasiada importancia. Estamos muy enfocados en el paso de carrera que es lo importante. Después de los últimos entrenamientos nocturnos tenemos aún que ajustar alguna cosa, y eso ya lo haremos mañana que es un día “libre”, pero creo que estamos listos para la carrera. El pilotar de noche es algo muy “intenso” y muy diferente a cualquier otra experiencia que he tenido en un coche. Estoy contento porque me veo competitivo y eso me hace sentir muy feliz”.