Entre botones mágicos y frambuesas: Paloma Moset

Profesora, Doctora Honoris Causa coach, escritora, conferenciante y formadora. Mujer, emprendedora, y apasionada soñadora. Presidenta de la UHE Mmmx en Túnez y Premio Mundial “Cesar Vallejo “en Humanística y Literatura. Todo esto y mucho más es Paloma Moset. Pero en esta entrevista a Paloma me quiero centrar en algo más allá del aspecto profesional. Quiero conocer cuál es su mayor locura confesable, conocer sus talentos como mujer y persona. ¡No te la pierdas!

Autora del cuento “El sastre que tenía botones mágicos”, que se ha convertido en un referente literario, y de Frambuesas de alcoba, un libro que llega a la esencia de la emoción.

Lo que deseo es conocer mejor a esta gran mujer que no resulta indiferente y que marca cuando alguien se cruza en su camino.



1-¿Quién es Paloma Moset? Una mujer sencilla, creativa, polifacética, muy amante de la naturaleza y de todos los animales.

2- De un tiempo a esta parte muchos de los formadores, orientadores y similares que conozco quieren hacerse coach. ¿Hay una burbuja en este tema? Supongo, que, el acompañamiento, la orientación, y toda la motivación que conlleva la entrega a los demás.

3- ¿Qué les pides a los Reyes Magos? ¿Qué pedías cuando tenías 8 ó 10 años, apenas hace unos años? ¿Guardas algún juguete desde entonces? Les pido paz para todas las naciones. Cuando tenía 8 y 10 años, pedía un mueble secreter, como el de los escritores de siglos pasados. Hace unos años les pedí que se acabara la pandemia que a tanta gente ha hecho daño.

Guardo una muñeca que habla y dice: “No quiero” me recuerda a mi propia rebeldía, que, desde pequeña, he tenido contra las injusticias.

4- Cuéntame qué tres talentos tiene Paloma y que no tengan que ver con su mundo profesional. Canto bien. Soy sensitiva para captar energías sutiles, presente, pasado, y futuro. Tengo un gran sentido del humor.

5-Ordena las siguientes palabras de las que más tengan que ver contigo a la que menos: desconfiada, alegre, sexy, testaruda, puntual… Alegre, sexy, puntual, testaruda, desconfiada.

6- La mayor locura que has cometido y que se pueda confesar. Enamorarme y comprometerme para el matrimonio, en, tan sólo, una semana.

7- ¿Cuál es en tu opinión la palabra más hermosa del diccionario y cuál habría que borrar para siempre? La más hermosa: AMOR. Habría que borrar: DESIGUALDAD.



8- ¿Cuál ha sido tu último sueño dormida? ¿Y despierta? Mi sueño, dormida: abrazar a mi madre que ya está en el cielo. Despierta: que reine la paz en el mundo.

9- Si te pregunto por una escena de sexo de alguna película ¿Cuál es la primera que te viene a tu mente? ¿Cuál quisieras olvidar para siempre? Nueve semanas y media, saben hacerse el amor con la mirada. El exorcista, la escena cuando se desvirga con la cruz.