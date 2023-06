1win Colombia: Promociones, Bonos y Códigos promocionales para usuarios nuevos y existentes 2023

El objetivo principal de este artículo es informarte sobre todos los bonos y promociones posibles para los jugadores de 1win en Colombia. Después de leer este artículo, aprenderás cómo obtener un bono de bienvenida, cómo usar bonos y códigos promocionales, y mucha otra información útil.

Reseña de 1Win Colombia

1win Colombia es un sitio de apuestas deportivas en línea que ofrece una amplia gama de opciones de apuestas para los apostadores colombianos. La empresa está autorizada y regulada por Coljuegos, el organismo regulador del juego del país. En 1win, los jugadores pueden obtener acceso a deportes populares como: Fútbol americano;

Béisbol;

Baloncesto;

Vóleibol;

Artes marciales y más.

Para cada uno de estos deportes, los apostadores pueden elegir entre una variedad de formatos diferentes, que incluyen: Apuestas simples;

Acumuladores;

Apuestas de sistema;

Apuestas virtuales.

Además de la variedad de mercados deportivos disponibles para apostar, 1win Colombia también ofrece una interesante selección de opciones de apuestas en vivo. Esto incluye apuestas en vivo en fútbol, tenis, hockey y más. El sitio también ofrece una gama de otras funciones para sus jugadores, como opciones de transmisión en vivo, funcionalidad de retiro de efectivo y una amplia selección de métodos bancarios para elegir.

El sitio web de 1win Colombia es fácil de navegar y se puede acceder en español o inglés. Todas las ofertas y promociones más recientes se pueden encontrar en la sección Promociones del sitio web, mientras que la atención al cliente está a cargo de un equipo de profesionales amables.

Bonos 1Win y Promociones

1win Colombia ofrece una variedad de bonos https://1win1.co/bouses/ y ofertas promocionales a los jugadores. El bono de depósito inicial del 200 %, que puede valer hasta 87 000 000 COP, es una de esas fantásticas promociones. Para obtenerlo, primero debe hacer un depósito mínimo en su cuenta. Hay otros bonos disponibles, como bonos de apuestas múltiples, bonos de cumpleaños, etc. Están disponibles en función de las promociones que se ejecutan durante momentos específicos.

Bono multi apuesta

El bono multiapuesta en 1win es una promoción que recompensa a los jugadores que realizan múltiples apuestas en el mismo juego o evento. Cuantas más selecciones haga, mayores serán sus ganancias potenciales. Este bono se aplica tanto a las opciones previas al partido como durante el juego, así que no importa qué tipo de apuesta prefieras, 1win tiene algo para ti. La cantidad máxima de bonificación que se puede ganar es de hasta el 25 % de su apuesta total, ¡así que no olvide aprovechar esta oferta cada vez que apueste!

Con el bono multiapuesta, 1win ofrece mucho valor agregado y entretenimiento para sus jugadores.

Bono de cumpleaños

El bono de cumpleaños en 1Win Colombia es una promoción especial que se ofrece a los jugadores que se han registrado en el sitio por más de un año. Este bono les da a los jugadores la oportunidad de recibir un bono adicional del 20% en su primer depósito de cada mes durante el período de su cumpleaños.

El bono de cumpleaños se puede utilizar para realizar apuestas en cualquier mercado deportivo disponible en 1Win, pero se debe apostar al menos cuatro veces en eventos con probabilidades mínimas de 1,10 antes de poder retirarlo. Los jugadores solo pueden reclamar un bono de cumpleaños por año, y el bono caducará después de 7 días si no se usa dentro de este período de tiempo.

Bono de bienvenida en 1Win

En 1Win Colombia, los nuevos jugadores son elegibles para recibir un bono de bienvenida de hasta el 100% de su primer depósito. Este bono se puede reclamar simplemente haciendo un depósito calificado de al menos $10 y se debe apostar cinco veces en eventos con probabilidades mínimas de 1.50 antes de retirarlo. El bono de bienvenida sólo es válido durante 14 días después de reclamarlo y debe usarse dentro de este período. Los jugadores también deben tener en cuenta que la cantidad máxima de bonificación que pueden recibir es de $100, y cualquier ganancia obtenida al usar la bonificación está sujeta a un requisito de apuesta de 10 veces antes de ser retirada.

¿Cómo puedo obtener un Bono de Bienvenida en 1Win Colombia?

Para reclamar su bono de bienvenida, puede utilizar la siguiente guía:

1. Cree una cuenta en 1Win Colombia proporcionando detalles esenciales como su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono; 2. Realice un depósito calificado de $10 o más usando cualquiera de los métodos de pago disponibles aceptados por 1Win Colombia; 3. Solicite el bono de bienvenida de la sección de bonos del sitio web una vez que haya realizado su depósito; 4. Realice sus apuestas usando los fondos de bonificación en eventos con probabilidades mínimas de 1.50 y apueste cinco veces antes de poder retirar las ganancias obtenidas al usar la bonificación; 5. Debe usar el bono de bienvenida dentro de los 14 días posteriores a su reclamo o, de lo contrario, caducará; 6. Todos los fondos ganados con el uso del bono deberán apostarse 10 veces antes de que puedan retirarse; 7. Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos de apuesta, puede retirar sus ganancias de 1Win Colombia.

¿Qué son los códigos promocionales en 1win?

Los códigos de promoción en 1Win Colombia se pueden usar para recibir fondos de bonificación o apuestas gratis. Estos códigos promocionales se pueden encontrar en la página Promociones del sitio web y deben ingresarse al momento de realizar un depósito para poder activarlos. El monto de la bonificación o la apuesta gratuita que se recibe al utilizar un código de promoción variará según el código utilizado. Todos los bonos o apuestas gratuitas activadas con un código de promoción deben apostarse al menos 3 veces antes de que puedan retirarse, y la mayoría de las promociones sólo son válidas durante 14 días después de reclamarlas.

Códigos promocionales 1Win Los códigos promocionales son códigos únicos que le permiten obtener beneficios. BETMORE es el mejor código de cupón de 1win. Este código único le dará un bono de depósito del 500% hasta 4.500.000 COP. Puede ganar un bono del 500% en sus primeros cuatro depósitos si usa el código de promoción PVIP.

Conclusión

Los bonos y códigos promocionales en 1Win Colombia ofrecen una excelente manera para que los jugadores mejoren su experiencia de apuestas. Con la variedad de bonos y promociones disponibles, los jugadores pueden maximizar sus posibilidades de ganar aprovechando estas ofertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos los bonos y apuestas gratuitas deben utilizarse dentro del plazo especificado o, de lo contrario, caducan. Los jugadores también deben leer detenidamente los términos y condiciones antes de reclamar cualquier bonificación para asegurarse de conocer todos los requisitos de apuesta que deben cumplirse antes de poder retirar cualquier ganancia. En general, 1Win Colombia ofrece una excelente selección de bonos y promociones que los jugadores pueden aprovechar para mejorar su experiencia de apuestas.

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el depósito mínimo requerido para activar un bono de bienvenida en 1Win Colombia? El depósito mínimo requerido para activar un bono de bienvenida en 1Win Colombia es de $10. Cualquier depósito por debajo de esta cantidad no calificará para la oferta de bonificación.

¿Cuánto tiempo tengo para usar un código promocional en 1Win Colombia? La mayoría de los códigos promocionales en 1Win Colombia solo son válidos durante 14 días después de ser reclamados. Pasado este tiempo, el bono o free bet asociado al código caducará y no podrá volver a utilizarse.

¿Cuántas veces debo apostar los fondos de mi bono antes de retirarlos de 1Win Colombia?

Todos los fondos de bonificación o las ganancias obtenidas mediante el uso de una bonificación deben apostarse al menos tres veces antes de que puedan retirarse de 1Win Colombia. Esto se aplica a todos los bonos y promociones disponibles en el sitio.