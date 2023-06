Qué son las carillas de composite, por Carlos Saiz Smile

A la hora de embellecer la sonrisa y de corregir determinados problemas estéticos, los profesionales de la odontología suelen proponer la colocación de las carillas para solucionar ciertas roturas o alteraciones relacionadas con el color y la forma de los dientes. Sin embargo, las dudas al respecto son frecuentes, ya que existen diversos materiales con los que estas se elaboran.

Hasta hace poco, las más habituales eran las de porcelana, pero gracias a los avances en el campo de la estética, surgieron las carillas de composite que han ganado popularidad en el sector debido a la efectividad y comodidad que ofrecen a los pacientes.

La clínica de estética dental Carlos Saiz Smile es especialista en tratamiento de diseño de sonrisas, utilizando las técnicas más vanguardistas del sector que les permite conseguir los mejores resultados posibles, devolviéndoles a sus pacientes una sonrisa armoniosa y bonita.

¿Qué son las carillas de composite? Las carillas dentales de composite son unas láminas muy finas, elaboradas de resina compuesta, que se moldean directamente sobre los propios dientes, sin desgastar el esmalte. Este material es biocompatible y óptimo para corregir problemas de alineación dental que no requieren de tratamientos de ortodoncia. Además, ayuda a mejorar el aspecto de la sonrisa, apostando por unos dientes blancos y con aspecto natural.

Una de las ventajas de este tratamiento es que no requiere el tallado de los dientes, sino que el material se pega directamente sobre la superficie dental y se va moldeando a cada pieza dental, debido a esto es un procedimiento totalmente indoloro. Las carillas de composite son resistentes y es un procedimiento reversible, por lo que las personas pueden retirarlas cuando lo deseen, con el beneficio que no daña la estructura natural del diente.

La colocación de las láminas de composite exigen una gran destreza manual y un toque artístico por parte del especialista. En este sentido, es importante contar con un dentista con experiencia en el diseño de sonrisa como el Dr. Carlos Saiz, que ha conseguido ganarse la popularidad como el dentista de las celebridades, por los resultados que ha logrado para el embellecimiento de la sonrisa de reconocidas personalidades del medio.

Micro carillas dentales sin tallado Manteniéndose a la vanguardia en los tratamientos de estética dental, el Dr. Carlos Saiz, es especialista en la colocación de micro carillas dentales. Estas son pequeñas láminas que se aplican en la parte externa de los dientes para mejorar la estética de la dentadura, logrando resultados naturales en solo 3 semanas.

El procedimiento es recomendable cuando los bordes de los dientes no tienen el tamaño adecuado y también, cuando ha ocurrido una fractura de un diente frontal debido a una caída o golpe. En cualquiera de los casos, el especialista realiza un estudio previo del paciente a través de un escaneado intraoral 3D para determinar el tratamiento adecuado según la patología.

La clínica de estética dental Carlos Saiz Smile tiene sedes físicas en Madrid y Barcelona. Cada una de ellas, están ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad, con ello facilitan el acceso a sus tratamientos dentales innovadores y de calidad.