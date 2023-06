Bokatines se posiciona como la mejor alternativa para franquiciar este año

El grupo cervecero Bokatines se ve reforzado en el ámbito de franquicia por su modelo atemporal, competitivo y rentable Bokatines no entiende de crisis, es un modelo diferencial de bocatería que año tras año despunta entre las marcas franquiciadoras del sector, todo esto se debe a que el sector en la actualidad es sin duda, uno de los motores del país.

Según el último informe presentado por la organización "Hostelería de España" en el Anuario 2022, el sector prevé un crecimiento de entre el 5 y 7% en 2023, un escenario positivo donde priman los modelos enfocados a un consumidor de renta per cápita media, amantes de la comida rápida y buen producto.

Un nombre que ha destacado desde su creación en 2015 es Bokatines, un concepto fundado por Carlos Val quien buscaba introducir en el mercado una alternativa completamente diferente e innovadora. Bokatines se fundó con tres pilares: servicio, calidad y rentabilidad.

Bokatines se asocia con un concepto de cervecería único, en el que la variedad de sabores y productos que protagonizan la carta con sus famosos "bokatines" se combina a la perfección con la oferta de cervezas que caracteriza la marca y la hace referente en cada una de las zonas donde está implantado.

Con ya 7 años en el mercado cuentas con varias unidades ubicadas en las ciudades más importantes del país, teniendo consigo una carta totalmente personalizada al lugar, pero sin perder la esencia del producto. Un modelo con imagen joven, que destaca sobre su competencia gracias al saber hacer de la franquicia. Desde sus inicios Bokatines se ha centrado en cuidar mucho al franquiciado, dado que no solamente es el propietario de un local, sino que es la imagen visible de la propia marca, es por ello, que el equipo de Bokatines da en todo momento solución a cualquier gestión que se quiera realizar o una formación exhaustiva periódica.

Aunque el producto de Bokatines sea uno de los valores diferenciales de la marca, Carlos Val ha querido ir más allá diseñando una franquicia accesible para emprendedores e inversores de estructura sólida y un público que ya conoce la marca.

Es una de las oportunidades más fuertes del mercado en este 2023, ya que es un modelo de negocio con una inversión reducida, que permite recuperar la inversión en un plazo corto de tiempo.

La central franquiciadora se encarga de hacer la búsqueda del local para posteriormente el montaje y adecuación del local. Desde Bokatines son especialistas en Restyling, si ya se cuenta con algún local para ejercer la actividad, la marca pone en marcha el "plan renove", destinando un equipo de decoradores que se carga de la reestructuración de marca.