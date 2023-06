El software de control horario que ofrece CEESA

En España, desde hace unos 4 años que funciona una ley que obliga a las empresas a hacer efectivo un registro horario de las entradas y salidas de todos trabajadores. Sin embargo, esta normativa actualmente no ha sido asumida por la mayoría de las organizaciones.

Aunque en la normativa no se determina qué tipo de sistemas han de usarse a la hora de registrar las jornadas laborales de los trabajadores, sí que especifica que ha de ser un sistema inalterable y que permita custodiar 4 años los fichajes de los empleados.

En este sentido, emerge el software de control horario de CEESA: una solución eficaz para la gestión digital del control de presencia.

Eficacia en la gestión horaria con un software adaptado a las necesidades La firma que posee sede en Getxo, Bizkaia, ha desarrollado Presencia IGP ClickFINGER, un software de control de presencia que permite registrar los fichajes de los empleados, gestionar absentismos, vacaciones, turnos, así como otras variables.

Esta solución informática, en sintonía a la normativa estatal, se caracteriza por ser un programa parametrizable y adaptable a cualquier realidad de las organizaciones, ya sea en caso de turnos variables por semana, teletrabajo, trabajadores móviles, etc.

El sistema de CEESA desarrolla una ficha por cada empleado que incluye horas teóricas según convenio, otros horarios y turnos; al mismo tiempo, determina calendarios y horarios para cada trabajador, registra entradas y salidas de la plantilla, incidencias, ingresos y egresos fuera de hora, y compara entre horas teóricas y reales trabajadas.

A su vez, el fichaje de los empleados puede consultarse en tiempo real y desde cualquier dispositivo al ser una solución multiplataforma.

El programa es una herramienta integral para los departamentos de RRHH porque, además de controlar toda la información relacionada con la presencia de los empleados, realiza cálculos de las liquidaciones correspondientes a la fuerza de trabajo, según horas ordinarias y extraordinarias, e indica bajas, absentismos u otras incidencias. Por último, también calcula los tipos de horas extra de cada trabajador al igual que su valoración económica.

Presencia IGP ClickFINGER es una solución adaptable que ofrece al usuario diversas opciones para recabar los fichajes de los trabajadores, dado que puede sincronizarse con máquinas equipadas con lectores de tarjetas RFID, huella digital o facial; facilita el fichaje por clave personal y mediante una aplicación móvil diseñada para Smartphone Android e iOS.

En la app los empleados incluso tienen la posibilidad de solicitar vacaciones, consultar los registros y calendarios, por día, semana y mes.

Un servicio de asistencia técnica de calidad CEESA, además de desarrollar softwares empresariales de gestión, dispone de servicios calificados de asesoramiento técnico de empresas en materia fiscal, contable, laboral e informática.

Su amplio y experimentado equipo multidisciplinar ayuda a las organizaciones a diseñar e implantar sistemas que optimicen sus procesos de negocio.

El radio de acción de la firma abarca a sectores de distribución, industria metalúrgica, retail, canal HORECA, sector salud y servicios, entre otros.

En definitiva, CEESA representa una solución multisectorial para la toma de decisiones de empresas y autónomos.