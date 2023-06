Ante la nueva Ley de Vivienda, el modelo de alquiler de Live4Life puede ser el aliado de los propietarios

Con la aprobación de la nueva Ley de Vivienda, los propietarios de inmuebles en alquiler atraviesan un contexto de incertidumbre ante las dudas de cómo impactará la legislación en el mercado inmobiliario. Sin embargo, existen plataformas digitalizadas que buscan facilitarles el trabajo. Una de ellas es Live4Life, que ofrece una solución integral y eficiente para evitar las posibles inconveniencias surgidas junto con la nueva Ley de Vivienda, y al mismo tiempo maximizar los ingresos de los propietarios. Live4Life es una plataforma online especializada en el alquiler de estudiantes y jóvenes trabajadores, que nació con el objetivo de reinventar el proceso más seguro y sencillo.

Una solución ideal para propietarios ante la nueva Ley de Vivienda El modelo de alquiler de Live4Life se posiciona como una opción efectiva y rentable a la hora de administrar propiedades en alquiler en España, sobre todo frente a las nuevas circunstancias causadas por la nueva Ley de Vivienda. Se trata de un sector con menos riesgo de impago y por su característica temporal, no será afectado por las restricciones de la nueva ley, así como el control de precio sobre el inmueble. La plataforma se encarga de todo el proceso de alquiler, para brindar tranquilidad y comodidad a los propietarios: desde la promoción y selección de inquilinos hasta el mantenimiento y la resolución de problemas.

Una de las ventajas clave de este modelo es su enfoque de 0 % de morosidad. Live4Life emplea estrategias de marketing y publicidad efectivas para atraer a potenciales inquilinos y asegurar una renta continua. Además, realiza una minuciosa verificación de antecedentes de los inquilinos para garantizar la elección de los mejores candidatos.

Dos alternativas del modelo de alquiler Live4Life Actualmente Live4Life ofrece 3 tipos de soluciones que se ajustan a las necesidades de cada propietario.

El Plan Estándar permite a los propietarios realizar publicaciones gratuitas en su plataforma. Con esta opción, es posible evaluar y filtrar a los inquilinos, acceder a un panel de control diseñado para gestionar las reservas con una visión global y contar con asesoramiento legal y supervisión online de los contratos.

Todos estos servicios están incluidos también en el Plan Plus y el Plan Garantizado de Live4Life, ambos cuentan con sesiones fotográficas y audiovisuales profesionales de 48 h, seguro de defensa jurídica y certificado de verificación electrónica del inquilino. El Plan de Alquiler Garantizado tendrá aparte servicios como gestión de cobros, fianzas, entradas y salidas, domiciliación suministros, y verificación de la solvencia de los inquilinos, entre otros. En este plan de alquiler, el equipo de Live4Life también brinda disponibilidad para atender las 24 horas del día a posibles incidencias, así como servicio de mantenimiento y limpieza.

Por lo tanto, el Plan de Alquiler Garantizado de Live4Life podría ser una solución integral para los propietarios de inmuebles, ya que no solo ofrece una alternativa a los propietarios frente a la nueva situación generada por la Nueva Ley de Vivienda, sino que también agiliza el proceso de arrendamiento, y garantiza su seguridad y solvencia. Con este enfoque, los propietarios pueden disfrutar de los beneficios económicos de una fuente de ingresos fiable y despreocuparse de las tareas administrativas.