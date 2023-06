Subvenciones que existen actualmente para instalar placas solares, por Kirasolar

El uso de la energía solar fotovoltaica en las viviendas representa una opción más que eficiente y rentable desde el punto de vista energético. Sin embargo, el coste de la instalación y mantenimiento de las placas solares, a veces, resulta inviable para las economías domésticas.

En este marco, en España, existe la posibilidad de gestionar subvenciones mediante el Ayuntamiento y Comunidad Autónoma o a través de las empresas instaladoras de los paneles fotovoltaicos. En este último caso, la empresa Kirasolar se compromete en el ámbito de Cataluña a tramitar la ayuda para sus clientes y a facilitarles el acceso a ese beneficio.

A qué ayudas vigentes se puede acceder para las instalaciones de autoconsumo Las subvenciones destinadas al montaje de placas solares representan un gran salto cualitativo hacia el segmento de las energías renovables y el concepto de “transición verde”. Estos beneficios provienen del plan Next Generation European Union y, en España, son gestionados por intermedio del IDAE que es una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En tal sentido, las comunidades autónomas son quienes administran la asignación de las ayudas económicas.

Si bien las subvenciones están sujetas a permanentes cambios y actualizaciones, las líneas de subvención vigentes que pueden solicitarse para la instalación de paneles fotovoltaicos son varias. En primer lugar, se encuentran las Bonificaciones aplicadas al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y al Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), donde cada ayuntamiento establece el porcentaje del tributo y el tiempo que se prolongan los beneficios. Otra variante proviene de la deducción del IRPF donde el requisito esencial es que el solicitante sea propietario de la vivienda donde se instalarán las placas solares y que esa tarea corra por cuenta de una de las empresas autorizadas.

Al mismo tiempo están las ayudas procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que creó el Gobierno Español para distribuir los fondos asignados por la Unión Europea a los países comunitarios tras la crisis del COVID-19. Esta subvención reduce significativamente el coste de instalación.

Asimismo, cabe destacar que algunas comunidades autónomas destinan subvenciones a la energía fotovoltaica, pero este mecanismo tiende estar sujeto a convocatorias.

Subvenciones gestionadas por una empresa instaladora de placas solares Kirasolar es una empresa catalana especializada en el montaje de paneles fotovoltaicos para uso particular y de empresas. Su servicio, además de incluir la instalación de baterías solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos, también contempla un completo asesoramiento energético.

En cuanto a la gestión documental de subvenciones para las instalaciones de autoconsumo solar, la firma realiza la solicitud de beneficios por la utilización de energías limpias para casi todas las formas fiscales existentes, ya sean personas físicas, autónomos, empresas, administraciones públicas y comunidades conformadas por propietarios. Las instalaciones que ofrece Kirasolar son cualificadas, 100 % renovables y se realizan conforme a la exigencia particular del cliente. Asimismo, tienen posibilidades de financiación y no requieren de un coste inicial.

De esta manera, la compañía de Barcelona garantiza a sus clientes un servicio integral con altos estándares de calidad.