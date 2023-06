Reinvención de Paradise Events en tiempos de crisis con su servicio de catering para eventos

La pandemia por el COVID-19 impactó de manera directa la economía de empresas de todos los sectores. No obstante, uno de los más vulnerables fue el de los eventos, en el que el distanciamiento social afectó directamente la esencia de negocio.

Por este motivo, muchas organizaciones se vieron en la obligación de cerrar sus puertas, al no poder sostenerse. Mientras que otras, tuvieron que reinventarse para seguir con vida en el mercado. Este es el caso de Paradise Events, firma que hasta ese entonces se dedicaba exclusivamente a la organización de despedidas de solteros, pero tuvo que incluir el catering en su catálogo de servicios.

Reinvención de Paradise Events durante la pandemia El 2020 fue un año de renovación para Paradise Events. Debido a las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19, en las que resaltaba el distanciamiento social, se vieron en la obligación de paralizar sus actividades. Hecho que afectó de forma significativa su economía. La empresa se dedicaba a la planificación de despedidas de solteros así que esto les llevó a organizar la primera despedida mixta online de España, una iniciativa que les permitió darse a conocer gracias a los medios locales. Pero esto no era suficiente para mantener la empresa.

En lugar de darse por vencidos, el equipo de Paradise Events utilizó su modelo de negocio, la automatización conseguida y sus conocimientos en la gestión de clientes para trasladarlo a nuevos servicios. Fue así como incursionaron en el mundo del catering. Consiguieron asociarse a un obrador de Madrid para ofertar sus productos, detallar nuevos menús y caterings para vender a domicilio en la Comunidad de Madrid. De esta manera llegaron a tener más de 1000 entregas en 2022.

¿Cómo funciona el servicio de catering de Paradise Events? El nuevo servicio ofrecido por la firma es ideal para reuniones empresariales, cumpleaños, bodas, vernissages o cualquier tipo de evento en el que quiera agasajar a los invitados. Ponen a disposición de sus clientes diferentes packs para escoger el más adecuado a sus necesidades.

La solicitud del servicio de catering es muy sencilla. Ingresando al sitio web de la empresa, se puede seleccionar uno de los menús de catering. A partir de ahí, el usuario se redireccionará a una página en la que podrá elegir el menú, los canapés, las bebidas y postres de preferencia, entre su amplio surtido de productos. Adicionalmente, deberá señalar el día, la hora y el lugar donde se efectuará la entrega. El pago se realiza a conveniencia del cliente, quien tendrá la opción de pagar una pequeña cantidad por adelantado y el resto con tarjeta o en efectivo en el momento de recibir el pedido.

Paradise Events es una de las historias de supervivencia tras la contingencia sanitaria para evitar la propagación de COVID-19 en España. Actualmente, su nueva línea de negocio ayuda a capitalizar la empresa, sobre todo durante la temporada baja de despedidas de soltero.