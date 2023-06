La importancia del factor humano en IA

La inteligencia artificial en un principio irrumpió con la promesa de automatizar y mejorar la eficiencia de tareas simples que implicaban una toma de decisiones de bajo nivel.

Sin embargo, con la mejora de los ordenadores y la posibilidad de incorporar más volúmenes de datos, la tecnología adquirió una mayor sofisticación para desarrollar tareas más complejas y reemplazar habilidades propias de los humanos.

En este marco, la compañía de tecnológica educativa Empower Talent lanza, junto a la UCM, la segunda edición de su Programa Experto en Inteligencia Artificial que, entre otros aspectos, abordan la importancia del factor humano en la IA y los desafíos éticos.

Inteligencia artificial: el desafío de no descuidar al factor humano El indetenible avance de la tecnología con la Inteligencia Artificial implantó una noción futurista que no representaba amenaza alguna a corto plazo. La herramienta gracias a la combinación de algoritmos inicialmente estaba orientada a ejecutar labores repetitivas, mejorar la eficiencia y reducir los costes de procesos productivos.

No obstante, con la mejora continuada de los sistemas basados en IA, el mecanismo se volvió más "inteligente" y complejo al punto de poder aprender y decidir en función de la información que toma. Este concepto disruptivo que revoluciona a la sociedad, también representa una amenaza para aquellas tareas reservadas exclusivamente para las habilidades humanas.

En este contexto, las empresas actuales se encuentran frente al desafío de considerar la importancia del factor humano en la IA al igual que repensar las dimensiones sociales y éticas en la utilización de esta tecnología.

Un artículo del Harvard Business Review sostiene que la inteligencia artificial debe potenciar al intelecto del ser humano y no reemplazarlo. Si bien existen algoritmos inteligentes que, a partir de datos procesados con rapidez y precisión, buscan emular la forma de actuar y pensar de las personas, estos no pueden sustituir su intuición, creatividad y capacidad emocional.

Programas que abordan la gestión de la IA Empower Talent es una compañía de tecnología educativa que está vinculada a varias universidades, y junto a la Universidad Complutense de Madrid lanza la segunda edición del Programa Experto en Inteligencia Artificial en las Ciencias Sociales & Jurídicas, cuyos contenidos a modo de resumen abordan un análisis crítico de la IA en ámbitos legislativos e informativos; la búsqueda de soluciones teórico-prácticas y repensar su funcionamiento para obtener ventajas competitivas; conocimientos en IA, robótica, y algoritmos aplicados a áreas de investigación y producción económica, entre otros.

La propuesta académica consta de clases en directo y asíncronas, de 16 semanas de duración, otorga 20 créditos y una titulación de Experto de la UCM. Este programa está orientado a: abogados y profesionales del derecho, responsables de áreas funcionales, emprendedores, directores generales y alta dirección, directores de innovación y tecnología y, profesionales de otros ámbitos que deseen conocer más sobre la Inteligencia Artificial en las Ciencias Sociales y Jurídicas.

En la misma línea, Empower Talent ofrece un Máster en Management de IA y Machine Learning junto a UBI Business School orientado a crear líderes digitales y fortalecer la gestión de las tecnologías complejas dentro de los ecosistemas empresariales globales. Este Máster otorga 60 créditos y puede cursarse en modalidad "HyFlex" (híbrido flexible): online y presencial.